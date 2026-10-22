Judiciales

Roberto Baratta insiste ante Casación para apartar a dos jueces de la causa por enriquecimiento ilícito

El planteo del ex funcionario kirchnerista busca que Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens no sean los encargados de revisar su procesamiento. Argumenta que ya intervinieron en el expediente

Roberto Baratta presentó un recurso de casación para apartar a los camaristas Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens de la causa por enriquecimiento ilícito.
Roberto Baratta presentó un recurso de casación para apartar a los camaristas Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens de la causa por enriquecimiento ilícito.
Guardar

La defensa de Roberto Baratta interpuso un recurso de casación para insistir con la recusación de dos integrantes de la Cámara Federal de Apelaciones, Pablo Daniel Bertuzzi y Mariano Llorens. Busca evitar que se ocupen de revisar su apelación al procesamiento por enriquecimiento ilícito, porque entiende que fue dictado en base a una pericia que ellos habían convalidado en decisiones previas.

El abogado Rodolfo Miguel Iglesias planteó que “la lesión recusatoria consiste en que los mismos jueces que convalidaron esas condiciones deberán revisar ahora su eficacia concreta para sostener el auto apelado”.

PUBLICIDAD

Agregó que la pericia cuestionada no funcionó como una comprobación técnica independiente, porque según su opinión el análisis partió de operaciones, montos y atribuciones fijados previamente por el juzgado, pese a que esos elementos debían ser verificados.

También objetó que no se hubiera examinado de forma integral la situación patrimonial de fuentes familiares que podían ofrecer otra explicación sobre el origen de los fondos.

Para la defensa del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal, el problema se agravó porque el estudio incluyó una valuación de una propiedad en el country Mapuche que no habría sido reconstruida con documentación primaria suficiente.

PUBLICIDAD

En esa línea, criticó que el cálculo se hizo sin comprobar de manera técnica el costo histórico, los pagos, las fuentes de financiamiento ni la atribución económica del bien.

jueces Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi
Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi

En definitiva, Iglesias pidió que se anule la resolución cuestionada, se haga lugar a la recusación y se designe una integración diferente para resolver la apelación del procesamiento.

El caso

El juez federal Julián Ercolini procesó a Baratta por presunto enriquecimiento ilícito, sin prisión preventiva, y trabó un embargo de $ 1.500 millones. La resolución consideró que había elementos para sostener un desfasaje entre los ingresos legítimos declarados y los gastos o bienes detectados.

La pesquisa examinó bienes inmuebles, vehículos y dinero en efectivo, con especial atención a una propiedad de 380 metros cuadrados en el Mapuche Country Club de Pilar.

El lote fue adquirido en 2012 por USD 70.000 y registrado a nombre de la madre del exfuncionario. Según la acusación, ella habría actuado como persona interpuesta, aunque la defensa sostiene que la vivienda era un proyecto familiar financiado por sus padres.

Baratta apeló el procesamiento y solicitó que la Cámara Federal revoque la medida y dicte su falta de mérito. Además, reclamó la producción de una nueva pericia y otras medidas de prueba —como informes bancarios, laborales, previsionales, fiscales, notariales y sucesorios— para determinar el origen de los fondos y los pagos asociados a los bienes investigados.

Luego recusó a los jueces de la Sala I de la Cámara Federal que deben revisar el recurso, porque ya habían intervenido sobre la pericia patrimonial.

La Cámara rechazó in limine ese planteo, al considerar que los argumentos de la defensa no demostraban un motivo objetivo de parcialidad. Con esa decisión, Bertuzzi, Mariano Llorens y Pablo Yadarola quedaron habilitados para continuar con el análisis de la apelación.

El tribunal deberá resolver ahora si confirma el procesamiento y el embargo, o si revoca esas medidas y dicta la falta de mérito solicitada por Baratta.

Temas Relacionados

Roberto BarattaCámara FederalEnriquecimiento ilícitoRecusaciónÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Coimas en discapacidad: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina e inhibió sus bienes

Los empresarios Jonathan y Emmanuel Kovalivker deberán presentarse el jueves 29 de octubre en la investigación por supuestos delitos con la venta de medicamentos de alto costo para la ANDIS

Coimas en discapacidad: el juez Lijo citó a indagatoria a los dueños de la droguería Suizo Argentina e inhibió sus bienes

Qué acusaciones escucharán Cristina y Máximo Kirchner en el juicio por Los Sauces y Hotesur

Por primera vez, el diputado nacional, hijo de la expresidenta, se sentará en el banquillo de los acusados. Para su madre es el inicio del tercer juicio: los acusan por montar un circuito inmobiliario y hotelero para canalizar presunto dinero de la corrupción. Comienza mañana

Qué acusaciones escucharán Cristina y Máximo Kirchner en el juicio por Los Sauces y Hotesur

El Ministerio Público Fiscal recibió un edificio en la ex ESMA para implementar el sistema acusatorio en la Justicia federal

El inmueble, ubicado en el barrio porteño de Núñez, tiene tres plantas y 3.681 metros cuadrados. La entrega se suma a la cesión de otra sede en Retiro y forma parte de los preparativos para la entrada en vigencia del nuevo Código Procesal Penal Federal en la Ciudad de Buenos Aires

El Ministerio Público Fiscal recibió un edificio en la ex ESMA para implementar el sistema acusatorio en la Justicia federal

Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

Lo acusaron de blanquear 200.000 dólares a través de un contrato firmado con “Fred” Machado, el empresario extraditado y condenado en los Estados Unidos

Procesaron a José Luis Espert por lavado de dinero y le prohibieron salir del país

Nuevos audios complican a Diego Spagnuolo: investigan si recibió beneficios por un viaje a Israel

Las grabaciones, que analiza el fiscal Franco Piccardi, exponen pedidos de mejoras en los pasajes y el alojamiento para un viaje al país de Medio Oriente

Nuevos audios complican a Diego Spagnuolo: investigan si recibió beneficios por un viaje a Israel

DEPORTES

Revelaron un conmovedor video de Diego Maradona: “Titila esa luz, mirá a la Tota”

Revelaron un conmovedor video de Diego Maradona: “Titila esa luz, mirá a la Tota”

El momento en el que Messi sorprendió a la seguridad y rompió el protocolo en su visita a España para recibir un premio

La sorprendente aclaración de los organizadores por la polémica votación del Balón de Oro más grande de la historia que Cristiano le gana a Messi

Felipe Contepomi definió el grupo para el camp de Los Pumas en Londres

Francisco Cerúndolo busca las semifinales en Bruselas: hora y cómo verlo en vivo

TELESHOW

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

El gesto de Robert De Niro que emocionó a Saula Benavente a seis meses de la muerte de Luis Brandoni

El relato de uno de los denunciantes de Hernán Casciari: “Decidí invertir porque es una persona de los medios”

Candela Arizaga se refirió a los rumores de embarazo y habló de boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría casarnos”

La China Suárez recordó un tierno momento de sus comienzos a los 8 años en un desfile del 1° Buenos Aires Fashion Week

INFOBAE AMÉRICA

Subdirector policial de Guatemala reconoce que los escoltas de Solórzano Foppa se alejaron durante el atentado en Campo Marte

Subdirector policial de Guatemala reconoce que los escoltas de Solórzano Foppa se alejaron durante el atentado en Campo Marte

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

Panamá prepara 66 áreas protegidas para recibir turistas durante las fiestas patrias

Ortega y Murillo reforman la Constitución y borran la figura del vicepresidente en Nicaragua

La Organización Panamericana de la Salud dona unos 50 equipos de fumigación para contener el dengue en Holguín