El Salvador

El Salvador inaugura un laboratorio de calidad del agua en Oriente con una inversión superior a $2 millones

La nueva infraestructura realizará controles físicos, químicos y microbiológicos en redes, fuentes y plantas de tratamiento para verificar el cumplimiento de la norma salvadoreña obligatoria y atender el abastecimiento de miles de hogares

La nueva infraestructura verificará el cumplimiento de la Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua Potable en redes y plantas de tratamiento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La nueva infraestructura verificará el cumplimiento de la Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua Potable en redes y plantas de tratamiento. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
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Con una inversión superior a $ 2 millones, la Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados (ANDA) inauguró el Laboratorio de Calidad del Agua de la Región Oriental, una instalación que reforzará los controles sobre el recurso que llega a miles de hogares de esa zona de El Salvador.

El nuevo laboratorio concentrará tareas de control, inspección, monitoreo y planes de seguridad del agua. Su función será verificar la calidad del suministro en las redes de distribución, las fuentes de producción y las plantas de tratamiento, con el propósito de asegurar el cumplimiento de la Norma Salvadoreña Obligatoria para la Calidad del Agua Potable.

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La obra busca ampliar la capacidad de análisis de ANDA en la Región Oriental, donde el acceso a laboratorios especializados ha sido limitado. La infraestructura permitirá realizar pruebas físicas, químicas y microbiológicas sobre agua potable y aguas residuales, además de generar datos técnicos para atender problemas vinculados con el tratamiento y el abastecimiento del vital líquido.

La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados inauguró el Laboratorio de Calidad del Agua de la Región Oriental con una inversión superior a dos millones de dólares. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La Administración Nacional de Acueductos y Alcantarillados inauguró el Laboratorio de Calidad del Agua de la Región Oriental con una inversión superior a dos millones de dólares. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

El laboratorio permitirá realizar análisis más complejos

La gerente de país del Banco Mundial para El Salvador, Diletta Doretti, señaló que la nueva infraestructura dará autonomía técnica a la zona oriental. “Quiero felicitarlos por el trabajo que están haciendo. Con esta infraestructura y equipo, la región oriental va a ganar autonomía analítica”, afirmó Doretti, durante la inauguración este jueves.

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La representante añadió que la instalación ampliará las tareas de vigilancia sobre el recurso hídrico. “Con este laboratorio, ANDA va a aumentar su capacidad de monitoreo y vigilancia, y va a permitir análisis más complejos”, agregó.

El presidente de ANDA, Dagoberto Arévalo, había informado previamente que el objetivo era fortalecer la calidad y seguridad del agua que se distribuye a la población, en particular en sectores que no contaban con servicios de análisis especializados cercanos.

La instalación cuenta con equipo técnico para examinar la pureza del agua distribuida por las redes de acueductos de ANDA. También permitirá controlar la calidad de los productos químicos utilizados durante los procesos de potabilización.

La representante del Banco Mundial, Diletta Doretti, afirmó que la obra otorgará autonomía analítica a la zona oriental de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)
La representante del Banco Mundial, Diletta Doretti, afirmó que la obra otorgará autonomía analítica a la zona oriental de El Salvador. (Foto cortesía Secretaría de Prensa)

¿Cuáles son las funciones del laboratorio?

Entre las funciones del laboratorio estará el análisis de aguas residuales vertidas al sistema de alcantarillado de ANDA y a los cuerpos receptores. Estas pruebas permitirán caracterizar las descargas y evaluar sus condiciones, como parte de las labores de seguimiento institucional.

El laboratorio también apoyará estudios e investigaciones sobre problemas relacionados con el tratamiento y la calidad del agua. Los resultados de esos análisis servirán como insumo técnico para la toma de decisiones en los sistemas de abastecimiento y saneamiento.

ANDA prevé coordinar acciones con el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, así como con otras instituciones gubernamentales y no gubernamentales, para fortalecer el control del agua destinada al consumo humano.

La coordinadora del Programa ANDA-Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Mirna Romero, destacó el respaldo recibido para concretar la obra. “Estamos satisfechos de haber contribuido, ser el canal técnico y administrativo, para llevar a término esta obra”, expresó.

Romero sostuvo que el organismo mantendrá su acompañamiento en el sector. “El BID es un socio atento para respaldar la transformación de servicios de agua potable y saneamiento”, afirmó.

Además de sus tareas internas, el Laboratorio de Calidad del Agua de la Región Oriental ofrecerá servicios de análisis físico-químicos y microbiológicos de agua potable y aguas residuales a entidades externas que requieran resultados técnicos.

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