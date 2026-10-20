Elecciones en el Consejo de la Magistratura: los abogados votan para renovar sus cuatro representantes

Este martes, cerca de 184 mil abogados están habilitados para votar en todo el país y elegir a sus cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030 (NA)

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Cuatro agrupaciones competirán este martes por las bancas que corresponden a los abogados en el Consejo de la Magistratura de la Nación. La elección definirá a sus representantes para el período 2026-2030, dentro del organismo que interviene en la selección, el control disciplinario y los procedimientos de remoción de jueces nacionales y federales.

Cerca de 184.000 profesionales con matrícula federal activa están habilitados para participar entre las 9 y las 18, en 96 centros electorales distribuidos por el país. La votación se realizará bajo la modalidad de distrito único nacional, es decir, los votos de todas las jurisdicciones se computarán conjuntamente para determinar la asignación de las cuatro bancas.

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En la Ciudad de Buenos Aires se votará en el Colegio Público de la Abogacía, ubicado en avenida Corrientes 1441. En el resto del país, cada elector deberá concurrir a la sede indicada en el padrón definitivo, aprobado por la Junta Electoral de la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA).

Una vez cerrados los comicios, las autoridades de mesa realizarán el escrutinio provisorio y la Junta Electoral tendrá a su cargo el recuento definitivo y la proclamación de los consejeros electos.

El Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ubicado en la avenida Corrientes 1441, será uno de los centros de votación. En el resto del país, los abogados sufragarán en las sedes asignadas según el padrón electoral definitivo

Unidad en Defensa de la Abogacía está encabezada por Alberto Biglieri, abogado administrativista, actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) y exintegrante del Consejo de la Magistratura porteño. La nómina de titulares se completa con Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic, mientras que los suplentes son Carlos Esteban Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.

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Por su parte, Abogacía por la Libertad lleva como primer candidato a Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en ese municipio, quien anteriormente se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación. Lo acompañan como titulares Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo. Los suplentes son Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional presenta a Amalia Itatí Demarchi Arballo, abogada laboralista y actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María, Córdoba, con trayectoria en el ejercicio profesional y la actividad colegial. Los restantes candidatos titulares son Jorge Gabriel Rizzo, Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich, mientras que Adriana Coliqueo, Andrés Horacio Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Nicolás Álvarez se postulan como suplentes.

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Finalmente, Abogacía Federal está encabezada por Fernando Pablo Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata e integrante de la nómina de conjueces de la Suprema Corte bonaerense. Completan las candidaturas titulares Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

La elección de los representantes de la abogacía forma parte del proceso de renovación del Consejo de la Magistratura, que este mes ya eligió a los cuatro consejeros del estamento judicial y aún debe completar la representación del sector académico y científico

Las cuatro listas tuvieron que cumplir con los requisitos de representación territorial y paridad de género establecidos para la elección. Entre los candidatos titulares debían incluir al menos dos mujeres, dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires, además de respetar la alternancia de género.

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Los consejeros electos reemplazarán a Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques y pasarán a integrar el organismo de 20 miembros que, entre otras atribuciones, organiza concursos para cubrir vacantes judiciales, eleva ternas al Poder Ejecutivo, administra los recursos del Poder Judicial y ejerce facultades disciplinarias sobre los magistrados.

La renovación responde al principio de integración periódica del Consejo de la Magistratura, previsto en el artículo 114 de la Constitución Nacional. En ese marco, este mes ya fueron elegidos los cuatro representantes de los jueces y resta definir una de las bancas correspondientes al sector académico y científico.

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