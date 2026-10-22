Candela Arizaga se refirió a los rumores de embarazo y habló de boda con Facundo Moyano: “Nos gustaría casarnos”

La llegada de Candela Arizaga a los tribunales para presentarse en una audiencia judicial vinculada a ka orden perimetral

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La presencia de Candela Arizaga en la fiscalía de Suipacha 152 respondió a una audiencia presencial prevista para tratar el pedido de levantamiento de la medida perimetral que rige respecto de Facundo Moyano. Ambos solicitaron que se revisen las restricciones para poder continuar con el vínculo, luego de la causa iniciada tras un episodio ocurrido a principios de agosto.

La escena en la puerta del edificio judicial tuvo de todo. Micrófonos, cámaras, cronistas y asistentes se concentraron alrededor de la influencer mientras intentaba avanzar hacia la entrada. En ese contexto, la joven también mantuvo una comunicación en vivo con Moria Casán, aunque tuvo problemas reiterados con el auricular y el micrófono, lo que dificultó el intercambio.

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“¿Candela, estás embarazada de Facundo Moyano?” y “¿Se quieren casar?” fueron las preguntas que atravesaron la llegada de la influencer a los tribunales porteños. En medio de una cobertura multitudinaria, ella evitó confirmar o desmentir las versiones sobre un posible hijo con el dirigente gremial y, casi sin dar detalles, dejó expuesto el deseo de la pareja de pasar por el altar: “No puedo responder eso”, dijo sobre el embarazo, dejando la puerta abierta, y luego aseguró: “Nos gustaría casarnos”.

La pregunta fue directa y la respuesta, breve. La frase, entonces, generó nuevas repreguntas, aunque la joven no amplió su postura ni confirmó si se trata de una decisión de mantener en reserva un tema personal.

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La influencer desmintió haber denunciado a su pareja por violencia de género

En paralelo, los planes de pareja aparecieron en una jornada atravesada por cuestiones judiciales. Al ser consultada sobre la posibilidad de un casamiento con Moyano, Arizaga no esquivó el tema, pero no dio fechas precisas de cuándo podrían contraer matrimonio.

La declaración instaló el plano sentimental en una audiencia que tenía como eje la revisión de la restricción perimetral. La pareja busca que la Justicia deje sin efecto la medida para poder retomar sus encuentros en la Argentina.

Moyano no asistió a la fiscalía, aunque el equipo legal del dirigente acompañó a Arizaga durante su llegada. La influencer fue quien enfrentó las preguntas de los medios, en un contacto que se extendió entre dificultades técnicas, movimientos de cámaras y cruces entre quienes intentaban registrar sus declaraciones.

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Antes de ingresar al edificio, la joven se mostró expectante frente a la decisión que pudiera adoptarse en la audiencia. “Tenemos fe de que sí. Hoy estoy positiva”, respondió cuando le preguntaron si confiaba en que se levantara la medida que limita el contacto con Moyano.

Facundo Moyano y Candela Arizaga durante su viaje por España

También habló del viaje que realizó a Madrid, donde se encontró con su pareja. Ese episodio había generado cuestionamientos y versiones sobre una posible maniobra para evadir la restricción vigente en territorio argentino.

“No creo que nos hayamos burlado de la Justicia por el viaje a España. Allá no rige la perimetral. No siento que burlamos nada”, afirmó Arizaga. De ese modo, defendió el encuentro fuera del país y rechazó que el desplazamiento hubiera implicado un incumplimiento de la medida.

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Ante la insistencia de algunos cronistas acerca de la posibilidad de que la pareja continúe reuniéndose en el exterior si la restricción se mantiene en la Argentina, la influencer dejó entrever que el vínculo seguirá adelante. Sus declaraciones, de todos modos, estuvieron atravesadas por la cautela frente a un expediente que continúa bajo revisión judicial.

Otro de los puntos que abordó estuvo vinculado con las versiones que señalaban que habría recibido presiones para cambiar su testimonio. La joven fue terminante al descartar esa posibilidad y defendió la conducta de Moyano.

“No hay ninguna presión de Facundo hacia mí. Mi declaración siempre fue la misma”, expresó frente a las cámaras. La frase fue una respuesta a las especulaciones surgidas alrededor de la causa, que derivó en la imposición de medidas restrictivas tras una sospecha de violencia de género.

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El operativo mediático alrededor de la llegada de Arizaga se volvió tenso por la cantidad de personas concentradas en la puerta de la fiscalía. Mientras la influencer trataba de responder preguntas y resolver los problemas con el audio, se produjeron empujones entre los trabajadores de prensa.

La situación afectó el desarrollo de algunas salidas al aire. Un camarógrafo de El Trece fue agredido mientras intentaba sostener la cobertura en medio del tumulto, según se observó durante la transmisión.

Entre los rumores de embarazo, la posibilidad de una boda, la defensa de su viaje a España y la expectativa por la resolución judicial, Candela Arizaga dejó a los cronistas con más interrogantes abiertos que respuestas. Mientras tanto, la decisión sobre la perimetral será el próximo punto que definirá el escenario de la relación con Facundo Moyano.

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