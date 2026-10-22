Guatemala

Subdirector policial de Guatemala reconoce que los escoltas de Solórzano Foppa se alejaron durante el atentado en Campo Marte

Dos agentes a cargo de la custodia del abogado atendían a su hijo cuando ocurrió el ataque del 17 de octubre, en el que murieron el exfuncionario y el judoca Gustavo Aguilar Gamarro

Hombres sentados en una mesa con micrófonos, botellas con agua, una computadora portátil y una placa con el nombre de un comisario de policía
El subdirector policial Esvin Gaspar Jacinto Quiché reconoció ante el Congreso que los escoltas se apartaron para cuidar al hijo de Solórzano Foppa. (Bancada VOS de Guatemala)
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El subdirector de Operaciones de la Policía Nacional Civil de Guatemala, Esvin Gaspar Jacinto Quiché, admitió ante el Congreso que los agentes destinados a proteger al abogado Juan Francisco Solórzano Foppa priorizaron el cuidado de su hijo durante el atentado del 17 de octubre en el Campo Marte. El ataque causó la muerte de Solórzano Foppa y del judoca Gustavo Aguilar Gamarro, mientras la institución investiga posibles fallas en el esquema de seguridad y en la cadena de mando.

La declaración surgió durante una citación legislativa en la que Jacinto Quiché reconoció que las decisiones adoptadas por las unidades presentes en los alrededores no llegaron directamente a los mandos superiores. El funcionario sostuvo que la información sobre las acciones vinculadas al atentado no siguió el conducto jerárquico previsto.

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El diputado José Chic, de la bancada Voluntad, Oportunidad y Solidaridad, cuestionó las consecuencias de esa ruptura. Planteó que, si la línea de mando se quebró, ni el subdirector de Operaciones, ni el director de la Policía Nacional Civil, ni el ministro de Gobernación tuvieron control sobre una parte de la fuerza en ese momento.

“¿Quién tiene el control entonces de esa parte de la Policía Nacional Civil que se toma incluso el atrevimiento de cambiar de patrulla, irse a echar la vuelta, grabar todo? ¿Quién tiene el control de esa parte de la Policía Nacional Civil que toma decisiones sin pasar por usted?”, preguntó Chic durante la sesión.

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El subdirector policial Esvin Gaspar Jacinto Quiché reconoció ante el Congreso que los escoltas se apartaron para cuidar al hijo de Solórzano Foppa. (Bancada VOS de Guatemala)

Dos escoltas junto al abogado y otros dos por turnos

Al momento del ataque, dos integrantes de la División de Protección de Personas y Seguridad acompañaban a Solórzano Foppa. El esquema completo estaba integrado por cuatro agentes, distribuidos en turnos de dos personas.

Los escoltas no vieron de forma directa cómo se produjo el atentado porque estaban a cierta distancia del abogado. Jacinto Quiché indicó que, de acuerdo con la versión conocida por la institución y difundida públicamente, los agentes afirmaron que cuidaban al niño.

El subdirector expuso ante los legisladores: “Es la versión que tenemos todos, que ya también se ha hecho pública, es de que los agentes prácticamente andaban con él, que estaban a una distancia y que no observaban directamente cómo estuvo el ataque, porque estaban, según ellos, cuidando al niño”.

La Inspectoría General de la Policía Nacional Civil también investiga ese punto. El organismo intervino después de que la fuerza recibió información sobre los fallecimientos y constató que Solórzano Foppa contaba con personal de la División de Protección de Personas y Seguridad.

Consultado por el protocolo ante una amenaza contra una persona resguardada, Jacinto Quiché sostuvo que la prioridad de los agentes debe ser el objetivo asignado. En este caso, ese objetivo era el abogado bajo protección.

Hombres sentados en una mesa con micrófonos, botellas con agua, una computadora portátil y una placa con el nombre de un comisario de policía
El subdirector policial Esvin Gaspar Jacinto Quiché reconoció ante el Congreso que los escoltas se apartaron para cuidar al hijo de Solórzano Foppa. (Bancada VOS de Guatemala)

La presunta instrucción de Solórzano Foppa a los escoltas

Los agentes de la División de Protección de Personas y Seguridad informaron que Solórzano Foppa les habría pedido quedarse con otra persona, en vez de permanecer a su lado. Esa supuesta orden habría alterado el protocolo, aunque los agentes debían mantenerse directamente junto al funcionario protegido.

“Ahí también se rompió como el protocolo, porque ellos tienen que estar directamente con el funcionario, pero como el funcionario muchas veces les da instrucciones que son contrarias. Y eso es lo que presuntamente pasó”, explicó el subdirector de Operaciones.

La actuación de los policías involucrados se analiza dentro de un caso que mantiene bajo investigación a siete policías por su posible participación en la captura de los hermanos Choc Toz. El operativo terminó con la liberación de los detenidos, después de que se determinara que el arma incautada les había sido implantada.

Jacinto Quiché describió una estructura administrativa organizada en direcciones, distritos, comisarías, estaciones y subestaciones. También precisó que la jefa del distrito responsable de seis comisarías, incluida la comisaría 13, no tenía toda la información sobre el caso porque sus funciones correspondían al nivel general del distrito central.

Los policías señalados por la presunta implantación del arma a los hermanos Choc Toz estaban asignados a esa comisaría. La falta de información en los niveles superiores y el cambio de función de los escoltas forman parte de los aspectos examinados tras el atentado en el Campo Marte.

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