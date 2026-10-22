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Francisco Cerúndolo busca las semifinales en Bruselas: hora y cómo verlo en vivo

El porteño se mide con el francés Clement Chidekh por un lugar en las semifinales del ATP 250 de Bélgica, en busca de extender su buen momento en el circuito

Francisco Cerúndolo disputa los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)
Francisco Cerúndolo disputa los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: Reuters/Robert Deutsch)
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Francisco Cerúndolo se presenta este viernes en los cuartos de final del ATP 250 de Bruselas, que se disputa sobre canchas rápidas bajo techo. El argentino enfrentará al francés Clement Chidekh, proveniente desde la clasificación. El partido se podrá ver en vivo por la señal de streaming de Disney+.

Cerúndolo, la mejor raqueta nacional, ocupa el puesto 21 del escalafón mundial, tras su triunfo frente al estadounidense Martin Damm (107°), quien había ingresado al cuadro principal como perdedor afortunado, alcanzó los cuartos de final en Bruselas y sumó así su 38º acceso a esa instancia en el circuito ATP. Su balance en las 37 presentaciones anteriores es de 19 victorias y 18 derrotas.

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Se trata de su octavo cuartos de final de la temporada y del cuarto que disputa sobre canchas duras bajo techo, después de los de Gijón 2022, Almaty 2024 y Belgrado 2024.

Además, el porteño mantiene un sólido registro frente a rivales de menor ranking: acumula 11 victorias y una derrota ante jugadores ubicados fuera del Top 100 en 2026. Su único transpié se produjo en los cuartos de final de Los Cabos, frente al francés Arthur Gea, ubicado entonces en el puesto 127 del ranking. Con este resultado, Fran también se convirtió en el primer argentino en alcanzar esa instancia en Bruselas desde su compatriota Diego Schwartzman en 2021.

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Tras consagrarse campeón esta temporada en el Argentina Open y sobre el césped de Queen’s, el argentino tiene en Bélgica una nueva oportunidad de alcanzar las instancias decisivas. Cerúndolo se encuentra en la parte baja del cuadro y, si consigue una victoria frente a Chidekh, podría enfrentarse en la siguiente ronda al checo Jirí Lehecka (20.º), segundo preclasificado, o al neerlandés Tallon Griekspoor (60.º).

Fransico Cerúndolo enfrentará al francés Clement Chidekh por los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)
Fransico Cerúndolo enfrentará al francés Clement Chidekh por los cuartos de final del ATP de Bruselas (Crédito: REUTERS/Tyrone Siu)

Por la parte alta del cuadro aparece el francés Arthur Fils (10.º), máximo favorito del certamen, quien se enfrentará al estadounidense Alex Michelsen (37.º). El otro cruce tendrá como protagonistas al alemán Jan-Lennard Struff (58.º) y al belga Zizou Bergs (41.º).

El encuentro está programado para el primer turno de la cancha central, a partir de las 9:00 (hora argentina).

Además de su participación en singles, Cerúndolo también compite en el cuadro de dobles del ATP 250 de Bruselas, donde alcanzó las semifinales junto al estadounidense Alex Michelsen. La pareja avanzó a esa instancia tras superar a los brasileños Rafael Matos (15º del ranking de dobles) y Orlando Luz (16º) por 6-3 y 7-5. Con este triunfo, el argentino y su compañero quedaron a un paso de la definición del certamen.

Por un lugar en la final, Cerúndolo y Michelsen se enfrentarán al alemán Constantin Frantzen (43º) y al estadounidense Robert Galloway (45º). De esta manera, el porteño buscará extender su participación en Bruselas en ambas modalidades, luego de asegurarse también un lugar en los cuartos de final del cuadro individual.

Los campeones en Bélgica

Jannik Sinne es uno de los campeones del ATP de Bélgica (Crédito: REUTERS/Marko Djurica/File)
Jannik Sinne es uno de los campeones del ATP de Bélgica (Crédito: REUTERS/Marko Djurica/File)

Tras nueve años en Amberes, el torneo se trasladó a Bruselas en 2025. A lo largo de su historia, el certamen tuvo como campeones a destacados nombres del circuito internacional, entre ellos los franceses Richard Gasquet (2016), Jo-Wilfried Tsonga (2017) y Ugo Humbert (2020), además de los británicos Kyle Edmund (2018) y Andy Murray (2019). También levantaron el trofeo el italiano Jannik Sinner (2021), el canadiense Félix Auger-Aliassime, ganador en dos oportunidades (2022 y 2025), el kazajo Alexander Bublik (2023) y el español Roberto Bautista Agut (2024).

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