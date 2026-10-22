Es argentina, vive en uno de los destinos más buscados de Brasil y sorprendió al mostrar los precios del supermercado

Es argentina, vive en uno de los destinos más buscados de Brasil y mostró cómo son los precios en el supermercado

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Antes de viajar a Brasil para las vacaciones de verano, muchos argentinos revisan el costo de una jornada de playa: desde una gaseosa y una cerveza hasta el hielo, los fiambres, los snacks y la fruta. Un relevamiento en un supermercado de Pipa, uno de los destinos más buscados, mostró los precios de productos habituales para armar un picnic frente al mar.

La creadora de contenido Sol Machado, que vive desde 2009 en la pintoresca localidad ubicada en el noreste del país vecino, tomó como referencia productos habituales para una jornada de playa. Entre ellos incluyó gaseosas, cervezas, agua, hielo, fiambres, pan, galletitas, snacks y frutas.

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Entre los valores que mostró la influencer argentina, una gaseosa de dos litros costaba 9,29 reales (unos $2.880). Una botella de agua de medio litro tenía un precio de 1,89 reales (alrededor de $585), mientras que una bolsa de hielo de dos kilos se vendía a 4,99 reales (cerca de $1.545).

Para quienes planean llevar comida preparada, el pan de molde costaba 10,99 reales (unos $3.405). Las bandejas de fiambres y quesos variaban según el peso y el producto. En algunos casos, se exhibían precios de 4,88 (unos $1.510) y 5,70 reales (alrededor de $1.765), mientras que el kilo de jamón figuraba a 37 reales (cerca de $11.470).

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Pipa es uno de los destinos más buscados por los argentinos. (Foto: Freepik)

El relevamiento también incluyó bebidas alcohólicas. Una cerveza brasileña en lata costaba 3,75 reales (alrededor de $1.160), mientras que otras botellas individuales se ofrecían entre 5,99 (unos $1.855) y 8,99 reales (cerca de $2.785), de acuerdo con la variedad.

Una presentación de 600 mililitros alcanzaba los 16 reales (unos $4.960). A su vez, un paquete de 12 latas tenía un precio de 72 reales (alrededor de $22.320).

En tanto, las galletitas tenían precios desde tres reales (unos $930). Algunas variedades rellenas costaban 4,50 reales (alrededor de $1.395). Entre los productos salados, los snacks oscilaban entre 4,49 (cerca de $1.390) y 10,99 reales (unos $3.405), según el tamaño y el tipo. También había alternativas de maíz inflado por dos reales (unos $620).

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En el sector de frutas, el kilo de mango costaba cuatro reales (alrededor de $1.240). El precio de las bananas partía de 4,50 reales por kilo (unos $1.395) y podía subir a 6,50 (alrededor de $2.015) u 8,50 reales (cerca de $2.635) según la variedad.

¿Brasil se encarece para los argentinos?

Tras el resultado de la primera vuelta en Brasil, que ubicó a Flávio Bolsonaro como ganador, el real registró una suba cercana al 5 por ciento. Si el candidato de derecha se impone también en el balotaje, el mercado prevé que la moneda brasileña podría sostener o ampliar esa recuperación.

La suba del real y la inflación brasileña elevaron el presupuesto para las vacaciones de argentinos en Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los argentinos que evalúan pasar el verano en las playas brasileñas, el movimiento cambiario implica un gasto mayor. Viajar al país vecino ya demanda entre un 30% y un 40% más que durante la temporada anterior, según estimaciones del sector.

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Ezequiel Barberis, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirmó que Brasil conserva un lugar destacado entre las preferencias de los turistas argentinos. La cercanía, la tradición de viaje y el atractivo de sus destinos de playa explican esa demanda.

No obstante, el encarecimiento alcanza a toda la estadía. Los aumentos se reflejan en aéreos, hospedaje y gastos cotidianos, entre ellos la gastronomía, las excursiones y los servicios de playa. La apreciación del real se sumó a la inflación brasileña y elevó el presupuesto necesario para vacacionar.

Las agencias de viajes detectaron, a raíz de esa incertidumbre, una desaceleración temporal de las consultas y las compras. Parte de los potenciales viajeros espera las definiciones que pueda dejar la segunda vuelta antes de confirmar sus reservas.

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Barberis consideró que el escenario puede favorecer al turismo interno. Los destinos argentinos podrían captar a quienes revisen sus planes para el verano, siempre que el sector presente propuestas con precios competitivos y opciones de pago en cuotas.

Laura Vernelli, economista de Equilibra, calculó que el gasto diario promedio de unas vacaciones en Brasil subió de USD 157 en septiembre a USD 167 en octubre. La variación fue del 6,4 por ciento. Según explicó, el incremento no se vinculó con el dólar oficial, que pasó de $1.515 a $1.517 entre ambos meses.