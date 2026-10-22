Economía

Es argentina, vive en uno de los destinos más buscados de Brasil y sorprendió al mostrar los precios del supermercado

Una creadora de contenido exhibió el valor de bebidas, alimentos y frutas para una jornada de playa en el país vecino, mientras el alza del real eleva el presupuesto de los turistas argentinos

Es argentina, vive en uno de los destinos más buscados de Brasil y mostró cómo son los precios en el supermercado

Guardar

Antes de viajar a Brasil para las vacaciones de verano, muchos argentinos revisan el costo de una jornada de playa: desde una gaseosa y una cerveza hasta el hielo, los fiambres, los snacks y la fruta. Un relevamiento en un supermercado de Pipa, uno de los destinos más buscados, mostró los precios de productos habituales para armar un picnic frente al mar.

La creadora de contenido Sol Machado, que vive desde 2009 en la pintoresca localidad ubicada en el noreste del país vecino, tomó como referencia productos habituales para una jornada de playa. Entre ellos incluyó gaseosas, cervezas, agua, hielo, fiambres, pan, galletitas, snacks y frutas.

PUBLICIDAD

Entre los valores que mostró la influencer argentina, una gaseosa de dos litros costaba 9,29 reales (unos $2.880). Una botella de agua de medio litro tenía un precio de 1,89 reales (alrededor de $585), mientras que una bolsa de hielo de dos kilos se vendía a 4,99 reales (cerca de $1.545).

Para quienes planean llevar comida preparada, el pan de molde costaba 10,99 reales (unos $3.405). Las bandejas de fiambres y quesos variaban según el peso y el producto. En algunos casos, se exhibían precios de 4,88 (unos $1.510) y 5,70 reales (alrededor de $1.765), mientras que el kilo de jamón figuraba a 37 reales (cerca de $11.470).

PUBLICIDAD

Pipa es uno de los destinos más buscados por los argentinos. (Foto: Freepik)
Pipa es uno de los destinos más buscados por los argentinos. (Foto: Freepik)

El relevamiento también incluyó bebidas alcohólicas. Una cerveza brasileña en lata costaba 3,75 reales (alrededor de $1.160), mientras que otras botellas individuales se ofrecían entre 5,99 (unos $1.855) y 8,99 reales (cerca de $2.785), de acuerdo con la variedad.

Una presentación de 600 mililitros alcanzaba los 16 reales (unos $4.960). A su vez, un paquete de 12 latas tenía un precio de 72 reales (alrededor de $22.320).

En tanto, las galletitas tenían precios desde tres reales (unos $930). Algunas variedades rellenas costaban 4,50 reales (alrededor de $1.395). Entre los productos salados, los snacks oscilaban entre 4,49 (cerca de $1.390) y 10,99 reales (unos $3.405), según el tamaño y el tipo. También había alternativas de maíz inflado por dos reales (unos $620).

En el sector de frutas, el kilo de mango costaba cuatro reales (alrededor de $1.240). El precio de las bananas partía de 4,50 reales por kilo (unos $1.395) y podía subir a 6,50 (alrededor de $2.015) u 8,50 reales (cerca de $2.635) según la variedad.

¿Brasil se encarece para los argentinos?

Tras el resultado de la primera vuelta en Brasil, que ubicó a Flávio Bolsonaro como ganador, el real registró una suba cercana al 5 por ciento. Si el candidato de derecha se impone también en el balotaje, el mercado prevé que la moneda brasileña podría sostener o ampliar esa recuperación.

Vista panorámica de una playa con personas, edificios a lo largo de la costa, el mar y montañas en el horizonte bajo un cielo al atardecer.
La suba del real y la inflación brasileña elevaron el presupuesto para las vacaciones de argentinos en Brasil. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los argentinos que evalúan pasar el verano en las playas brasileñas, el movimiento cambiario implica un gasto mayor. Viajar al país vecino ya demanda entre un 30% y un 40% más que durante la temporada anterior, según estimaciones del sector.

Ezequiel Barberis, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), afirmó que Brasil conserva un lugar destacado entre las preferencias de los turistas argentinos. La cercanía, la tradición de viaje y el atractivo de sus destinos de playa explican esa demanda.

No obstante, el encarecimiento alcanza a toda la estadía. Los aumentos se reflejan en aéreos, hospedaje y gastos cotidianos, entre ellos la gastronomía, las excursiones y los servicios de playa. La apreciación del real se sumó a la inflación brasileña y elevó el presupuesto necesario para vacacionar.

Las agencias de viajes detectaron, a raíz de esa incertidumbre, una desaceleración temporal de las consultas y las compras. Parte de los potenciales viajeros espera las definiciones que pueda dejar la segunda vuelta antes de confirmar sus reservas.

Barberis consideró que el escenario puede favorecer al turismo interno. Los destinos argentinos podrían captar a quienes revisen sus planes para el verano, siempre que el sector presente propuestas con precios competitivos y opciones de pago en cuotas.

Laura Vernelli, economista de Equilibra, calculó que el gasto diario promedio de unas vacaciones en Brasil subió de USD 157 en septiembre a USD 167 en octubre. La variación fue del 6,4 por ciento. Según explicó, el incremento no se vinculó con el dólar oficial, que pasó de $1.515 a $1.517 entre ambos meses.

Temas Relacionados

BrasilPreciosSupermercadoGastosVacacionesVeranoPipaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Consumo en baja: cayeron las ventas de supermercados y mayoristas en agosto y profundizaron su retroceso en el año

Ambos canales de ventas mostraron una contracción en relación a julio y en la comparación interanual. Cuáles fueron los productos más afectados

Consumo en baja: cayeron las ventas de supermercados y mayoristas en agosto y profundizaron su retroceso en el año

El dólar volvió a subir y anotó un nuevo máximo nominal

La divisa mayorista cerró a $1.528, en la quinta suba seguida con leve alza. Al público avanzó a $1.550 para la venta en el Banco Nación, también un récord

El dólar volvió a subir y anotó un nuevo máximo nominal

Septiembre fue el segundo mejor mes del año en venta de autos 0 km con financiación

Las operaciones destinadas a comprar vehículos nuevos tuvieron su primera suba interanual de 2026 y elevaron su participación a 52,3% dentro de las matriculaciones

Septiembre fue el segundo mejor mes del año en venta de autos 0 km con financiación

Las acciones argentinas caen a precios mínimos en un año por factores locales y externos

La toma de ganancias de Wall Street y la suba de tasas de interés impacta en los activos, a la vez que los datos “macro” domésticos también se trasladan a las valuaciones

Las acciones argentinas caen a precios mínimos en un año por factores locales y externos

Privatización de AySA: el Gobierno fijó para el 13 de noviembre la firma del contrato de venta

Economía formalizó la adjudicación del 90% de las acciones al consorcio que ofertó USD 340,2 millones y ordenó informar la cuenta para el pago

Privatización de AySA: el Gobierno fijó para el 13 de noviembre la firma del contrato de venta

DEPORTES

Vuelve la Promoción al fútbol argentino luego de 15 años: cómo será su implementación

Vuelve la Promoción al fútbol argentino luego de 15 años: cómo será su implementación

El video de las obras en el estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata: la chance de que sea sede del Mundial 2030

Revelaron un conmovedor video de Diego Maradona: “Titila esa luz, mirá a la Tota”

El momento en el que Messi sorprendió a la seguridad y rompió el protocolo en su visita a España para recibir un premio

La sorprendente aclaración de los organizadores por la polémica votación del Balón de Oro más grande de la historia que Cristiano le gana a Messi

TELESHOW

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

La dura respuesta de La Joaqui a Luck Ra: “Es una persona con la que dormí dos años, ¿cómo le voy a decir algo así?”

Anita B Queen, la telonera argentina de ascendencia coreana de BTS, explicó el fenómeno que desató el grupo

Soledad Pastorutti reveló el delicado estado de salud de su padre tras dedicarle una canción: “Ya no sabe quién es ni quién soy yo”

El gesto de Robert De Niro que emocionó a Saula Benavente a seis meses de la muerte de Luis Brandoni

El relato de uno de los denunciantes de Hernán Casciari: “Decidí invertir porque es una persona de los medios”

INFOBAE AMÉRICA

Detención judicial contra dos agentes antiextorsión acusados de tráfico de drogas en Honduras

Detención judicial contra dos agentes antiextorsión acusados de tráfico de drogas en Honduras

El presidente Bernardo Arévalo ordena al Ejecutivo adoptar X-Road para conectar los registros estatales

Triciclos eléctricos, una alternativa para aliviar la crisis de basura en Cuba

El plan de El Salvador para transformar 8,000 negocios: capital no retornable, crédito para rechazados por la banca y trámites en cuatro horas

Las mipymes representan el 75% del sector turístico salvadoreño