Pupusas, cumbia y hockey sobre hielo: cómo los Kings de Los Ángeles se convirtieron en el escenario de El Salvador

La Crypto.com Arena vibró con danzas típicas y gastronomía centroamericana mientras una organización comunitaria impulsó la visibilidad de casi tres millones de compatriotas que residen en territorio estadounidense dentro de un entorno deportivo distinto. (Imagen de cortesía)

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Los Kings de Los Ángeles celebraron el 17 de octubre la Noche de la Herencia Salvadoreña junto con AFJA, una organización sin fines de lucro, para reconocer la presencia cultural de esa comunidad en el sur de California y financiar programas deportivos juveniles gratuitos en varios países.

La jornada, realizada antes del partido ante los Boston Bruins en la Crypto.com Arena, forma parte del calendario cultural del equipo desde 2023, según Los Angeles Times en Español.

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Más de 2.8 millones de personas de origen salvadoreño viven en Estados Unidos, de acuerdo con la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense de 2024 de la Oficina del Censo de Estados Unidos. Se trata de la cuarta comunidad hispana más grande del país, por detrás de las de origen mexicano, puertorriqueño y cubano.

Antes de que comenzara el encuentro de hockey, una terraza de la arena reunió pupusas, cumbia y danzas del Shanti Nilaya Ballet Folclórico. Un organista ensayaba mientras los asistentes se concentraban cerca de la pista de hielo.

Jesse Quintanilla, residente de Long Beach, asistió a la celebración como aficionado al hockey y destacó un vínculo entre ese deporte y el fútbol: “El hockey es similar al fútbol. Me parece grandioso que, para este evento, convivamos y nos reunamos como salvadoreños”.

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También explicó qué lo atrae de la disciplina: “Me encanta este deporte y su ambiente: los golpes, el hielo, el frío y la acción”.

De la donación de equipo a las noches deportivas

La Asociación de Futbolistas de El Salvador en Los Ángeles nació con la misión de recolectar equipos deportivos para comunidades necesitadas de El Salvador. Desde 2018, además, organiza celebraciones con clubes profesionales de Estados Unidos dedicadas a las culturas salvadoreña y centroamericana.

La venta de entradas en el recinto angelino recauda fondos para financiar talleres formativos sin costo destinados a la niñez de El Salvador, promoviendo el bienestar juvenil mediante alianzas duraderas con grandes franquicias profesionales. (Imagen de cortesía)

Su primera actividad de este tipo se realizó con LA Galaxy, de la Major League Soccer. Después extendió el modelo al béisbol de Grandes Ligas con los Dodgers de Los Ángeles y a la NHL con los Kings, San Jose Sharks, Las Vegas Golden Knights y New York Islanders.

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Los ingresos de los paquetes de entradas vendidos para esas jornadas, incluida la Noche de la Herencia Salvadoreña, se destinan a programas deportivos gratuitos para jóvenes de El Salvador, Guatemala, Honduras, Panamá y otros lugares del mundo. AFJA prepara además su primera Noche de la Herencia Centroamericana con los Anaheim Ducks y analiza alianzas con otros equipos.

El fundador de la organización, Steven Levy Cruz, consideró que estos encuentros responden a la necesidad de dar visibilidad a una comunidad numerosa que no suele tener una presencia equivalente en Estados Unidos. Para él, la experiencia de los hijos de migrantes combina dos pertenencias culturales.

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“Son dos experiencias distintas: esa dualidad de un niño que nace o crece en Estados Unidos, pero que también comparte raíces en Centroamérica. A eso se suma la falta de representación de los países centroamericanos en los principales medios latinos aquí en Los Ángeles”, indicó Levy Cruz.

El fundador de AFJA sostuvo que la programación dirigida al público latino suele privilegiar a México. “Sabemos que la programación está enfocada predominantemente en México y que, cuando se habla de los latinos, automáticamente se piensa en los mexicanos. Para nosotros, esta es una oportunidad de destacar y celebrar todo aquello que hace especial a Centroamérica y a El Salvador”.

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El hockey como espacio para otra representación

Entre las grandes ligas deportivas de Estados Unidos, como MLB, NFL, NBA y MLS, la NHL tiene menor arraigo entre los latinos. El hockey sobre hielo tampoco es habitual en El Salvador, donde el fútbol ocupa un lugar central.

Decenas de aficionados con raíces hispanas llenaron el estadio con ritmos autóctonos y bailes folclóricos, demostrando que su orgullo cultural tiene cabida en espacios invernales donde antes no solían verse reflejados habitualmente. (Imagen de cortesía)

Levy Cruz seguía este deporte y sabía que existían aficionados de raíces salvadoreñas. Por esa razón, consideró necesario que AFJA estableciera vínculos con franquicias como los Kings para mostrar que la presencia de la comunidad no se limita al fútbol.

“Cuando la gente nos pregunta, es evidente que el fútbol es un deporte con el que El Salvador se identifica. Pero los salvadoreños también juegan hockey, béisbol y tenis, y representan a su comunidad en distintos escenarios”, expresó.

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El fundador relató que algunos asistentes le transmiten una sensación de ausencia previa en las tribunas: “He jugado hockey toda mi vida. Me encanta este deporte y soy salvadoreño, pero nunca me había visto representado en él”.

La iniciativa de los Kings se integra en Hockey Is for Everyone, el programa de inclusión y diversidad que la NHL formalizó en 2017. Durante casi una década, las franquicias han incorporado celebraciones culturales, muchas de ellas dirigidas a comunidades hispanas.

Algunos clubes organizan eventos dedicados a la herencia hispana en general y otros se concentran en identidades nacionales. En el suroeste de Estados Unidos, varias franquicias realizan Noches Mexicanas y celebraciones por el Día de Muertos.

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Didier Chalfoun, ejecutivo sénior de ventas de los Kings, describió la alianza con AFJA como una relación cercana para la franquicia. “Admiramos el trabajo que realizan en toda la comunidad y siempre buscamos maneras de apoyar su misión a través de nuestra Noche de la Herencia Salvadoreña, las clínicas de hockey sobre ruedas y otras colaboraciones interesantes”.

La Noche de la Herencia Salvadoreña forma parte desde 2023 del calendario cultural de los Kings y busca ampliar la representación de una comunidad que es la cuarta hispana más grande del país. (Imagen de cortesía)

“La Noche de la Herencia Salvadoreña es, en realidad, el resultado de esa colaboración que construimos cada temporada. Es una oportunidad para unirnos, celebrar la cultura salvadoreña y crear experiencias para nuestros aficionados”, añadió Chalfoun.

Octavio Sequera, editor del sitio en español de la liga, NHL.com/es, señaló que otras franquicias también impulsaron iniciativas para acercarse a comunidades hispanas y mexicanas. Mencionó a los Dallas Stars, Nashville Predators y Anaheim Ducks, además de “Vamos Gatos”, el programa de los Florida Panthers.

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“Estas iniciativas van más allá de una noche temática: representan oportunidades para establecer relaciones duraderas y demostrar que el hockey también tiene un lugar dentro de nuestras tradiciones e identidades”, explicó Sequera.

El editor consideró que las celebraciones centradas en comunidades nacionales resultan necesarias porque la población hispana no constituye una identidad uniforme. Aunque comparte idioma y diversas tradiciones, cada nacionalidad tiene una historia, raíces y un orgullo cultural propios.

Los Ángeles, CA, 17 de octubre de 2026. - Christine Carillos baila con el Ballet Folklórico Shanti Nilaya como parte de la celebración de la Noche de la Herencia Salvadoreña de los LA Kings en la Terraza City View del Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, en octubre.17, 2026. (Jill Connelly / For Los Angeles Times en Espanol)

“Dedicar una celebración específicamente a la herencia salvadoreña significa ir más allá de una estrategia general dirigida al público latino. Es reconocer que dentro de nuestra diversidad existen comunidades con voces propias, y que establecer vínculos genuinos con ellas es fundamental para construir una nueva generación de aficionados”, afirmó.

Una comunidad entre dos pertenencias

Miley Alfaro, embajadora de AFJA, nació en El Salvador, creció en el sur de California y sigue la NHL desde hace años. Su equipo favorito son los Golden Knights y el año pasado se puso patines y tomó un bastón por primera vez.

Alfaro comenzó a interesarse por el hockey hace 10 años, cuando los Kings todavía no realizaban una Noche de la Herencia Salvadoreña. “Para mí, asistir a estos eventos era divertido, pero no sentía una conexión con los LA Kings ni con ningún otro equipo”.

La embajadora sostuvo que una celebración de ese tipo habría modificado su relación con la franquicia: “Creo que, si hubiera existido una Noche de la Herencia Salvadoreña, me habría sentido representada. La representación importa”.

La actividad también convocó a personas sin una afición deportiva definida, como Leanne Gabriela Hernández, residente del sur centro de Los Ángeles. Nacida en Estados Unidos de padres salvadoreños, explicó que en ocasiones fue cuestionada por personas nacidas en El Salvador, que la consideran más estadounidense que salvadoreña.

“Siempre he tenido ese sentimiento de que no soy ni de aquí ni de allá, porque he participado en muchos eventos salvadoreños en los que me han dicho: ‘Ah, eres muy americanizada para ser salvadoreña’”, explicó Hernández.

La entidad recauda fondos mediante paquetes de entradas en encuentros con clubes profesionales para sostener actividades gratuitas destinadas a menores de Guatemala, Honduras, Panamá y otros lugares del mundo entero. (Imagen de cortesía)

Para ella, AFJA construye un espacio que integra a salvadoreños nacidos dentro y fuera del país. “Cuando vienes a sus eventos, es como cuando vas a una reunión del Dia de Acción de Gracias, comes tamales, estás con tus primos, te diviertes y convives con tu familia. Así se sienten estos eventos. Es como estar en familia”.

Hernández afirmó que suele asistir por el ambiente y por el vínculo cultural, más que por el deporte. “Normalmente no me interesan mucho los deportes. La verdad, no sé mucho de ellos, pero me gusta venir por el ambiente, la familiaridad y porque también aprendo mucho sobre la cultura”.

Levy Cruz señaló que ese orgullo salvadoreño impulsa a AFJA a continuar con sus celebraciones y a mostrar una imagen distinta de “El Pulgarcito de América”. La organización comenzó a trabajar en la región antes de varias de las medidas de seguridad y transformaciones posteriores en El Salvador.

“En aquel entonces, era considerada una de las regiones más peligrosas para visitar”, dijo el fundador. “Pero esa no era la historia que queríamos contar. Las noticias ya hablaban de la inseguridad, de las pandillas y de otros desafíos. Nosotros queríamos enfocarnos en otras preguntas: ¿a qué suena la música de El Salvador?, ¿a qué sabe su comida?, ¿cómo se vive su cultura? Y, sobre todo, ¿cómo podemos celebrar todo eso de manera positiva?”.