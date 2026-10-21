Mundo

Los manifestantes por la crisis de vivienda en Portugal desafían al Gobierno y volverán a acampar en Lisboa

Los agentes del PSP retiraron las carpas instaladas a primera hora del martes y acusaron a los arrestados de desobediencia y resistencia. Este miércoles regresarán las protestas a la capital del país

Personas en un campamento de protesta en la plaza Rossio contra la crisis de la vivienda y el costo de la vida, en Lisboa, Portugal, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)
Personas en un campamento de protesta en la plaza Rossio contra la crisis de la vivienda y el costo de la vida, en Lisboa, Portugal, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)
Guardar

Los manifestantes que exigen medidas ante la crisis de la vivienda en Portugal acordaron el martes por la tarde volver a acampar este el miércoles en la plaza del Rossio, en el centro de Lisboa, pese al desalojo policial y a las advertencias del Gobierno. La decisión surgió al cierre de una asamblea popular que incluyó un turno de micrófono abierto. Los asistentes votaron a favor de reinstalar las tiendas de campaña en la plaza.

El Cuerpo de Intervención de la Policía de Seguridad Pública (PSP) desmontó el campamento de Lisboa a primera hora del martes. El operativo terminó con 55 detenidos y dos heridos leves, acusados de desobediencia y resistencia a abandonar la vía pública.

PUBLICIDAD

En Oporto, la Policía ordenó el retiro de las carpas instaladas en la plaza D. João I. La intervención concluyó sin arrestos, después de que los concentrados aceptaran desmontar el campamento de manera voluntaria. Más tarde, más de mil personas se reunieron en esa misma plaza y, tras un concierto, marcharon hasta el Ayuntamiento. La movilización obligó a las fuerzas de seguridad a interrumpir el tránsito en el tramo superior de la avenida dos Aliados.

El ministro de Administración Interna, Luís Neves, sostuvo que el derecho a protestar es “absolutamente legítimo”, pero dio por cerrada la etapa de las acampadas. Por este motivo, pidió a los organizadores que eviten la infiltración de grupos extremistas.

PUBLICIDAD

“Si alguien piensa que existen otros efectos miméticos que repercutirán en nuestro país con violencia y buscarán sembrar el caos, está completamente equivocado, porque la fuerza, la firmeza y la contundencia de las fuerzas de seguridad para restablecer el orden público serán una realidad absoluta”, afirmó Neves.

Cientos de manifestantes fueron captados, al reunirse en la Plaza Rossio, durante la protesta de vivienda, en Lisboa (Portugal) (EFE/Antonio Pedro Santos)
Cientos de manifestantes fueron captados, al reunirse en la Plaza Rossio, durante la protesta de vivienda, en Lisboa (Portugal) (EFE/Antonio Pedro Santos)

El ministerio a cargo de Neves destacó la actuación de la PSP y señaló que los agentes apostaron por el diálogo y la persuasión antes de aplicar medidas coercitivas, tras agotar las instancias para un retiro voluntario de las plazas. “El ejercicio de este derecho no exime del cumplimiento de la ley”, indicó el comunicado, que vinculó el respeto de las normas con los principios de un Estado de derecho democrático. Las protestas responden a las dificultades de acceso a la vivienda y se producen en un escenario de movilizaciones similares en Francia, España e Italia.

La Policía de Portugal detuvo el martes a 55 manifestantes que permanecían acampados en la plaza del Rossio, durante una operación para desalojar la protesta juvenil por el derecho a la vivienda. Dos personas sufrieron heridas leves. El PSP retiró las tiendas de campaña instaladas en la vía pública a primera hora de la mañana del martes, de acuerdo con datos policiales difundidos por el diario portugués Expresso.

El portavoz de la PSP, Sérgio Soares, aseguró que los agentes no utilizaron porras ni efectuaron cargas durante el operativo. “No se utilizaron porras policiales ni se realizó ninguna carga policial, ni hubo excesos individuales por parte de los agentes. Fue una actuación proporcionada en respuesta a la resistencia de algunos manifestantes”, afirmó.

Personas en un campamento de protesta en la plaza Rossio contra la crisis de la vivienda y el costo de vida, en Lisboa, Portugal, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)
Personas en un campamento de protesta en la plaza Rossio contra la crisis de la vivienda y el costo de vida, en Lisboa, Portugal, el 19 de octubre de 2026 (REUTERS/Pedro Nunes)

Soares atribuyó las heridas leves a la negativa de algunos participantes a abandonar el lugar. Según explicó, los incidentes ocurrieron por “la desobediencia y a la resistencia a abandonar el lugar durante la operación policial”.

Los manifestantes acataron nuestras indicaciones y abandonaron voluntariamente el lugar”, señaló el portavoz policial respecto a la protesta en Oporto.

(Con información de Europa Press)

Temas Relacionados

PortugalLisboaCrisis de viviendaÚltimas noticias AméricaviviendaEspañaPlaza del RossioOporto

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El primer ministro francés se reúne con los sindicatos mientras prepara un despliegue policial “masivo” para las nuevas protestas

Sébastien Lecornu se reunirá por la mañana con los representantes sindicales para analizar las medidas destinadas a garantizar el derecho a la manifestación y evitar nuevos episodios de violencia

El primer ministro francés se reúne con los sindicatos mientras prepara un despliegue policial “masivo” para las nuevas protestas

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

Las Fuerzas de Defensa y el Shin Bet identificaron al eliminado como Akram Basam Shaban Yasin y señalaron que la operación se realizó con inteligencia previa y munición de precisión para disminuir los daños

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

A cuatro años y medio de la invasión rusa, muchas personas de la capital ucraniana optan por ignorar las sirenas de alerta aérea, pero en las escuelas se resguardan cada vez que suenan

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje

El senador brasileño pidió el martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura del presidente por presunto abuso de poder y propaganda indebida a través de WhatsApp, mientras que la campaña del mandatario prepara una denuncia contra el candidato derechista por supuesta manipulación algorítmica de Meta

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje

Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford

Los hombres, de 24 y 25 años, quedaron bajo custodia este martes por presunta colaboración con los servicios de inteligencia iraníes, tras haber sido liberados bajo fianza luego de sus primeras capturas

Detuvieron en Reino Unido a dos sospechosos por sus vínculos a Irán tras el incidente en la base aérea de Fairford
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

Desaparición de Axel González: una pericia descartó que el ADN hallado en un patrullero fuera del joven

Detuvieron a un hombre en Misiones tras ser acusado de abusar sexualmente de su hija menor de edad durante años

El Gobierno prolonga la vida de los Dragón 8x8, los blindados entregados con retraso y que el PP tachó de “fracaso”, con casi 70 millones de euros

Los 5 beneficios de comer uvas para la salud: de proteger el sistema inmunitario a cuidar los músculos

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

ENTRETENIMIENTO

James Bond sale a subasta: así está la puja por algunos de los objetos más icónicos de la saga ‘007′

James Bond sale a subasta: así está la puja por algunos de los objetos más icónicos de la saga ‘007′

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber