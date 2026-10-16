Los abogados votarán el 20 de octubre para renovar sus representantes en el Consejo de la Magistratura

Cerca de 184 mil abogados con matrícula federal están convocados a votar el 20 de octubre para renovar las cuatro bancas del estamento en el Consejo de la Magistratura (Foto: Consejo de la Magistratura)

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Los abogados con matrícula federal activa votarán el próximo martes 20 de octubre para renovar las cuatro bancas que corresponden al estamento en el Consejo de la Magistratura de la Nación. Los comicios se realizarán en todo el país y definirán a los representantes que ejercerán sus mandatos durante el período 2026-2030.

Cerca de 184 mil matriculados federales están convocados a participar. La elección se desarrollará entre las 9 y las 18 en 96 centros de votación y bajo la modalidad de distrito único nacional, por lo que los votos emitidos en las distintas jurisdicciones se computarán en un mismo comicio para la distribución de las cuatro bancas.

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En la Ciudad de Buenos Aires, los matriculados votarán en la sede del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, ubicada en Avenida Corrientes 1441. En el resto del país, las mesas estarán distribuidas entre las distintas jurisdicciones y cada elector deberá consultar en el padrón definitivo la sede que le corresponde.

Las listas también deben cumplir requisitos de integración territorial y de género. Cada nómina presenta cuatro candidatos titulares, entre los cuales debe haber al menos dos mujeres, dos abogados de la matrícula federal del interior y uno de la Ciudad de Buenos Aires, además de respetarse la alternancia de género.

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Las bancas que se ponen en juego son las que actualmente ocupan Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los cuatro consejeros salientes expresaron su respaldo a alguna de las propuestas que competirán en los comicios: De la Torre y Maques acompañan a Unidad en Defensa de la Abogacía; Vázquez, a Abogacía Federal; y Grau, a Abogacía Unida y Dignidad Profesional.

César Grau y Jimena de la Torre son dos de los cuatro representantes de los abogados que dejarán sus bancas en el Consejo de la Magistratura. También finalizan sus mandatos María Fernanda Vázquez y Alberto Maques

Los representantes de los abogados integran un cuerpo compuesto por 20 miembros. Entre las atribuciones del Consejo están la realización de los concursos públicos para cubrir vacantes en la Justicia nacional y federal, la elaboración de las ternas de candidatos que luego son elevadas al Poder Ejecutivo, el ejercicio de facultades disciplinarias y la intervención en los procedimientos de remoción de magistrados.

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Para esta elección fueron oficializadas cuatro nóminas ante la Junta Electoral: Abogacía Federal, encabezada por Fernando Levene; Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato; Unidad en Defensa de la Abogacía, liderada por Alberto Biglieri; y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva al frente a Itatí Demarchi Arballo. Compiten como las listas 1, 2, 3 y 4, respectivamente.

Aunque se trata de una elección del estamento profesional, en los distintos espacios confluyen referentes de la política partidaria, universitaria y colegial.

Para el caso, Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri, abogado administrativista, docente de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exconsejero de la Magistratura porteño, reúne respaldos de distintos ámbitos profesionales, colegiales y políticos. La lista cuenta con el apoyo del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires y de dirigentes vinculados a la conducción del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal, entre ellos su expresidente Ricardo Gil Lavedra. En torno al espacio aparecen también referencias políticas como Daniel Angelici y sectores del radicalismo.

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El Consejo de la Magistratura está integrado por 20 miembros. Este mes ya se renovaron las cuatro bancas correspondientes a los jueces; aún resta la elección de uno de los representantes del ámbito académico y científico, mientras que este 20 de octubre los abogados elegirán a sus cuatro consejeros

Abogacía por la Libertad está identificada con La Libertad Avanza y es encabezada por Palomino, abogado de Vicente López, actual concejal de ese distrito y presidente del bloque libertario en el Concejo Deliberante. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación.

La nómina de Abogacía Unida y Dignidad Profesional lleva como primera candidata a Demarchi Arballo, laboralista y oriunda de Villa María, Córdoba, donde actualmente preside el Colegio de Abogados. Es la única mujer que encabeza una de las cuatro listas y la única primera candidata del interior. Entre los dirigentes que acompañan o tienen referencias dentro de ese espacio aparecen Juan Manuel Olmos, referente del peronismo porteño, y el senador nacional Mariano Recalde, dirigente de La Cámpora.

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Por su parte, Abogacía Federal tiene como primer candidato a Levene, abogado platense, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte bonaerense. En torno a ese espacio aparecen referencias políticas e institucionales como Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exconsejero de la Magistratura; el senador radical Maximiliano Abad; el exconsejero Miguel Piedecasas; y el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora.

En ese escenario, Infobae consultó a los primeros candidatos de las cuatro listas sobre cuáles son sus expectativas para los comicios y qué consideran que se pone en juego en la elección.

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Alberto Biglieri encabeza la lista Unidad en Defensa de la Abogacía (Infobae en Vivo)

El candidato de Unidad en Defensa de la Abogacía, Alberto Biglieri, respondió:

“Llego con mucha confianza en el equipo que armamos y en todo el trabajo que hicimos durante estos meses. Recorrimos el país, escuchamos a los colegas y tenemos muy claro qué hay que llevar al Consejo.

Creo que somos la lista mejor preparada para defender a los abogados y abogadas. Tenemos compromisos concretos en selección de magistrados, independencia y responsabilidad judicial, defensa del ejercicio profesional, rendición de cuentas, evaluación de los tribunales, modernización y formación judicial.

Hay temas que para nosotros son centrales. Hay que oxigenar la Justicia y abrir más la puerta a los abogados que vienen del ejercicio profesional. No puede seguir pasando que casi no lleguen a las ternas. También vamos a defender los honorarios cuando no se respeten, reducir la discrecionalidad en los concursos y exigir más control y responsabilidad en el desempeño de los jueces.

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Lo que está en juego es quién va a representar -de verdad- a la abogacía dentro del Consejo. Y nosotros queremos y vamos a hacerlo con una voz fuerte, federal, independiente y muy cerca de los colegas”.

Luis Alberto Palomino, primer candidato de la Lista 2, Abogacía por la Libertad

Desde Abogacía por la Libertad, Luis Palomino señaló:

“Llegamos con la expectativa de que esta vez vote mucha más gente. En 2022 votó uno de cada cinco abogados, y con tan poca participación la representación de la abogacía en el Consejo se termina definiendo entre los mismos dos grupos de siempre.

Lo que está en juego es muy concreto: concursos que hoy duran años y deberían resolverse en meses, por mérito y con criterios que se puedan auditar; y un Consejo que sancione la morosidad judicial, que pagan el abogado y su cliente con causas paralizadas y honorarios que llegan tarde. Tratamiento igualitario para el abogado litigante en los concursos.

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Nuestro compromiso es rendir cuentas: cada voto que demos en el Consejo va a ser público. Creemos que con los mismos de siempre no vamos a lograr una Justicia eficiente”.

Amalia Itatí Demarchi Arballo, primera candidata de la Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional (Gentileza: Puntal Villa María)

Por Abogacía Unida y Dignidad Profesional, Itatí Demarchi Arballo expresó:

“Llego con la expectativa de que mis colegas me honren con su confianza después de tantos años de trabajo y de defensa de la abogacía litigante. Soy abogada, ejerzo todos los días y conozco lo que nos duele: las demoras que sufrimos junto a nuestros clientes, los honorarios que se regulan por debajo de los mínimos y las dificultades para cobrarlos. Quiero llevar esa experiencia al Consejo y dedicarme exclusivamente a defender a quienes litigamos.

Soy la única mujer que encabeza una lista y la única cabeza de lista del interior, del interior del interior. Como cordobesa, quiero representar a la abogacía de mi provincia y de todo el país. Esa vocación federal se refleja en nuestra lista, integrada de principio a fin por colegas que trabajamos de abogados y abogadas, no por funcionarios públicos. Compartimos los desafíos del ejercicio profesional en cada provincia y en la Ciudad de Buenos Aires.

Para nosotros, el federalismo tiene que expresarse en decisiones concretas: que todas las vacantes judiciales del país tengan la misma importancia y que su cobertura se defina por las necesidades de cada jurisdicción. Nuestros colegas y sus clientes merecen la misma respuesta de la Justicia, vivan donde vivan.

Por eso proponemos un Observatorio Federal de Honorarios, para registrar y actuar frente al incumplimiento de los mínimos legales, y un Observatorio Federal de Demoras, para identificar y exigir respuestas ante las dilaciones injustificadas. También impulsamos licencias para quienes ejercemos y mayor igualdad de oportunidades para que la abogacía litigante pueda acceder a la magistratura.

En esta elección está en juego que nuestra realidad cotidiana tenga una voz firme donde se selecciona y se controla a los jueces. Pero esa representación necesita de la participación de cada colega. Tenemos que salir de la comodidad del estudio, involucrarnos y votar. Este 20 de octubre tenemos la oportunidad de elegir la representación que merecemos”.

Fernando Pablo Levene, primer candidato de la Lista 1, Abogacía Federal

Por Abogacía Federal, Fernando Levene sostuvo:

“Llegamos con expectativas de hacer una buena elección, de mejorar el resultado de 2022, porque hemos logrado conformar una gran lista, plural y federal, de abogadas y abogados de gran trayectoria y recorrido en la profesión y que, además, somos dirigentes de distintas instituciones, tanto de la abogacía como de las universidades nacionales.

Como solemos decir, somos los representantes genuinos de las abogadas y abogados que ejercen la profesión y sabemos que lo que está en juego en esta elección es que la representación de la abogacía no quede en manos de otros intereses ajenos. Y por eso debemos defender que la abogacía no esté representada por militantes partidarios ni de otros factores de poder disfrazados de abogadas o abogados.

Porque necesitamos jueces independientes, honestos, capaces, trabajadores y responsables que cumplan correctamente la función judicial. Por eso, somos los únicos que podemos garantizar la independencia del Poder Judicial y un mejor funcionamiento del servicio de Justicia”.

Las listas completas

La Lista 1, Abogacía Federal, lleva como titulares a Fernando Pablo Levene, Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Los suplentes son Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

La Lista 2, Abogacía por la Libertad, presenta como titulares a Luis Alberto Palomino, Valeria Fredes, Martín Javier Buscemi y Alicia María Susana Colazo. Como suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, Alejandra Paulina Brasesco, Matías Sabaté y María Laura Álvarez.

La Lista 3, Unidad en Defensa de la Abogacía, está integrada en los lugares titulares por Alberto Biglieri, Claudia Ester Sarmiento, Nazario Eduardo Bittar y María Jazminka Diana Mihaljevic. Los suplentes son Carlos Esteban Mas Vélez, Ana Silvia Ruiz O’Neill, Guillermo Martín Lipera y Carolina Andrea Grillo.

La Lista 4, Abogacía Unida y Dignidad Profesional, lleva como titulares a Amalia Itatí Demarchi Arballo, Jorge Gabriel Rizzo, Julia Tamara Toyos y Andrés Abramovich. Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, Andrés Horacio Ayale, Mirta Elisa Merelles y Marcelo Nicolás Álvarez.

Los candidatos que resulten electos integrarán el Consejo durante cuatro años, entre 2026 y 2030. Los comicios de la abogacía forman parte del proceso de renovación de los distintos estamentos del organismo, que este mes también celebró la elección de los cuatro consejeros por el estamento de los jueces, mientras que los académicos aún deben elegir a uno de los miembros que les corresponde.