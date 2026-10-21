América Latina

Paraguay recibirá información de EEUU para interceptar aviones vinculados al narcotráfico

Tras la firma de un acuerdo en Asunción, el Gobierno del presidente paraguayo Santiago Peña obtendrá datos de forma satelital de los sistemas de seguridad, con foco en las fronteras del país

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez , durante una rueda de prensa, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)
El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez , durante una rueda de prensa, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)
Guardar

El Gobierno de Estados Unidos facilitará a Paraguay información para interceptar aeronaves vinculadas con el narcotráfico y otros delitos, en el marco de un acuerdo de cooperación en seguridad aérea suscrito el lunes en Asunción. El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, explicó que el pacto habilita el intercambio de datos satelital proveniente de sistemas de seguridad estadounidenses, con foco en las fronteras del país.

“El acuerdo que suscribimos ayer nos permite compartir información satelital de los sistemas de seguridad de los EE.UU. y, principalmente, enfocados en nuestras fronteras, para poder protegerlas de mejor manera”, afirmó el canciller.

PUBLICIDAD

En una entrevista con el medio local GEN, Ramírez aclaró que el convenio no implica operaciones conjuntas sobre el terreno ni exige modificaciones legales en Paraguay. En ese sentido, destacó que la herramienta se ajusta a la legislación vigente de ambos países.

El jefe de la diplomacia paraguaya firmó el acuerdo junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien realiza una visita de trabajo en la capital paraguaya. La Cancillería informó que el entendimiento busca “fortalecer la cooperación en seguridad aérea” e incorpora “la implementación de procedimientos de interceptación” de aeronaves.

La Embajada de Estados Unidos en Paraguay indicó en la red social X que el pacto “fortalecerá la capacidad de Paraguay para vigilar y proteger su soberanía frente a vuelos sospechosos”. “Este acuerdo avanza nuestro objetivo compartido de un hemisferio más fuerte y seguro”, agregó la sede diplomática estadounidense.

PUBLICIDAD

El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)
El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

En 2023, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, reconoció la falta de vigilancia aérea en una zona del Chaco paraguayo que describió como “un pozo negro de 90.000 hectáreas”. El área se ubica en una región compartida por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Riera afirmó entonces que por ese sector “puede bajar y subir cualquiera”.

Paraguay firmó en diciembre pasado un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos. El instrumento establece pautas para una cooperación amplia en seguridad y concede a militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las que reciben integrantes de misiones diplomáticas.

Asunción y Washington también suscribieron un convenio para la estadía temporal en territorio paraguayo de migrantes no admitidos en Estados Unidos antes de su retorno a sus países de origen. Ambos gobiernos alcanzaron también un acuerdo de Tercer País Seguro, que contempla el envío a Paraguay de casos de personas solicitantes de refugio.

Además, firmaron un acuerdo de seguridad fronteriza que prevé la incorporación de un sistema de identificación personal para reforzar los controles en los puntos de entrada al país suramericano. El pacto contempla que Estados Unidos provea a Paraguay el Sistema Seguro de Comparación y Evaluación de Identificación Personal, conocido como PISCES por sus siglas en inglés. La herramienta reúne en tiempo real registros de huellas dactilares y reconocimiento facial con datos biográficos.

El ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino/Archivo)
El ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino/Archivo)

La Cancillería paraguaya definió el sistema como “una herramienta tecnológica destinada a optimizar los controles migratorios y monitorear el movimiento de pasajeros”. El convenio incluye instancias de capacitación y transferencia de conocimientos para las autoridades paraguayas, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa en las fronteras.

Landau, quien firmó los convenios durante su visita de trabajo a Asunción, encabeza una misión de empresarios estadounidenses que concluirá este miércoles. El funcionario de la administración del presidente Donald Trump llegó al país latinoamericano acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

(Con información de EFE)

Temas Relacionados

Últimas noticias AméricaParaguayEstados UnidosEEUURubén RamíreznarcotráficoChristopher Landau

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

En Panamá la Caja de Seguro Social aprueba $116 millones para el abastecimiento de insumos

Medida centraliza las compras desde la ciudad capital y proyecta un ahorro de $13 millones para la institución, informaron las autoridades de Salud

En Panamá la Caja de Seguro Social aprueba $116 millones para el abastecimiento de insumos

Guatemala: la Municipalidad de Mixco subastará vehículos incautados y en abandono en dos eventos el próximo 6 de noviembre

El Concejo Municipal aprobó el procedimiento que permite rematar bienes no reclamados tras seis meses de publicación oficial, con condiciones estrictas de pago y sin posibilidad de reclamos posteriores por parte de los adjudicatarios

Guatemala: la Municipalidad de Mixco subastará vehículos incautados y en abandono en dos eventos el próximo 6 de noviembre

Proyecto busca elevar las pensiones hasta 70% del salario y reducir las ganancias de las AFP en República Dominicana

La iniciativa del diputado Rogelio Alfonso Genao Lanza propone modificar integralmente la Ley 87-01 de Seguridad Social, ante estimaciones de jubilaciones equivalentes al 25% de la remuneración cotizable actual, según el legislador

Proyecto busca elevar las pensiones hasta 70% del salario y reducir las ganancias de las AFP en República Dominicana

República Dominicana: Un incendio destruyó cuatro viviendas y causó daños parciales en otras dos en Pueblo Nuevo

Las llamas alcanzaron seis inmuebles y obligaron a desplegar un operativo para controlar la situación en el sector afectado, de acuerdo con bomberos

República Dominicana: Un incendio destruyó cuatro viviendas y causó daños parciales en otras dos en Pueblo Nuevo

Honduras se prepara para la posible llegada del primer frente frío de la temporada con lluvias intensas

El fenómeno podría ingresar al territorio hondureño entre el viernes 23 y el domingo 25 de octubre, con precipitaciones copiosas, tormentas eléctricas y un leve descenso de las temperaturas, mientras las autoridades mantienen vigilancia sobre las zonas vulnerables.

Honduras se prepara para la posible llegada del primer frente frío de la temporada con lluvias intensas
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

París, diciembre de 2001

París, diciembre de 2001

FMI y Banco Mundial asesorarán a Colombia en el manejo de su deuda pública hasta 2030

Adrián Rubalcava revela causa del incendio en la Línea 9 del Metro CDMX: teme afectación al cableado

Condenaron por lavado de activos a cuatro personas y ordenaron el decomiso de más de $300 millones

Resultado Chontico Noche: números ganadores del último sorteo hoy, martes 20 de octubre de 2026

DEPORTES

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

Los mejores memes que dejó la clasificación de Boca a la final de la Sudamericana: del “verdadero” Vasco al “lamento” de River

Boca Juniors dio el golpe en Brasil: venció 3-1 a Vasco da Gama y jugará la final de la Copa Sudamericana

ENTRETENIMIENTO

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber

Robert Plant, vocalista de Led Zeppelin, habla sobre el impacto de la muerte de su hijo en su carrera: “No necesitaba a la banda”