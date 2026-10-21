Paraguay recibirá información de EEUU para interceptar aviones vinculados al narcotráfico

El canciller de Paraguay, Rubén Ramírez , durante una rueda de prensa, en Asunción (EFE/Juan Pablo Pino/Archivo)

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El Gobierno de Estados Unidos facilitará a Paraguay información para interceptar aeronaves vinculadas con el narcotráfico y otros delitos, en el marco de un acuerdo de cooperación en seguridad aérea suscrito el lunes en Asunción. El ministro de Relaciones Exteriores paraguayo, Rubén Ramírez, explicó que el pacto habilita el intercambio de datos satelital proveniente de sistemas de seguridad estadounidenses, con foco en las fronteras del país.

“El acuerdo que suscribimos ayer nos permite compartir información satelital de los sistemas de seguridad de los EE.UU. y, principalmente, enfocados en nuestras fronteras, para poder protegerlas de mejor manera”, afirmó el canciller.

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En una entrevista con el medio local GEN, Ramírez aclaró que el convenio no implica operaciones conjuntas sobre el terreno ni exige modificaciones legales en Paraguay. En ese sentido, destacó que la herramienta se ajusta a la legislación vigente de ambos países.

El jefe de la diplomacia paraguaya firmó el acuerdo junto al subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, quien realiza una visita de trabajo en la capital paraguaya. La Cancillería informó que el entendimiento busca “fortalecer la cooperación en seguridad aérea” e incorpora “la implementación de procedimientos de interceptación” de aeronaves.

La Embajada de Estados Unidos en Paraguay indicó en la red social X que el pacto “fortalecerá la capacidad de Paraguay para vigilar y proteger su soberanía frente a vuelos sospechosos”. “Este acuerdo avanza nuestro objetivo compartido de un hemisferio más fuerte y seguro”, agregó la sede diplomática estadounidense.

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El subsecretario de Estado de EE. UU., Christopher Landau (REUTERS/Enea Lebrun/Foto de archivo)

En 2023, el ministro del Interior paraguayo, Enrique Riera, reconoció la falta de vigilancia aérea en una zona del Chaco paraguayo que describió como “un pozo negro de 90.000 hectáreas”. El área se ubica en una región compartida por Argentina, Bolivia, Brasil y Paraguay.

Riera afirmó entonces que por ese sector “puede bajar y subir cualquiera”.

Paraguay firmó en diciembre pasado un Acuerdo sobre el Estatuto de Fuerzas (SOFA, por sus siglas en inglés) con Estados Unidos. El instrumento establece pautas para una cooperación amplia en seguridad y concede a militares estadounidenses exenciones e inmunidades similares a las que reciben integrantes de misiones diplomáticas.

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Asunción y Washington también suscribieron un convenio para la estadía temporal en territorio paraguayo de migrantes no admitidos en Estados Unidos antes de su retorno a sus países de origen. Ambos gobiernos alcanzaron también un acuerdo de Tercer País Seguro, que contempla el envío a Paraguay de casos de personas solicitantes de refugio.

Además, firmaron un acuerdo de seguridad fronteriza que prevé la incorporación de un sistema de identificación personal para reforzar los controles en los puntos de entrada al país suramericano. El pacto contempla que Estados Unidos provea a Paraguay el Sistema Seguro de Comparación y Evaluación de Identificación Personal, conocido como PISCES por sus siglas en inglés. La herramienta reúne en tiempo real registros de huellas dactilares y reconocimiento facial con datos biográficos.

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El ministro de relaciones exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez, habla en una rueda de prensa, en Asunción (Paraguay) (EFE/ Juan Pablo Pino/Archivo)

La Cancillería paraguaya definió el sistema como “una herramienta tecnológica destinada a optimizar los controles migratorios y monitorear el movimiento de pasajeros”. El convenio incluye instancias de capacitación y transferencia de conocimientos para las autoridades paraguayas, con el objetivo de ampliar su capacidad operativa en las fronteras.

Landau, quien firmó los convenios durante su visita de trabajo a Asunción, encabeza una misión de empresarios estadounidenses que concluirá este miércoles. El funcionario de la administración del presidente Donald Trump llegó al país latinoamericano acompañado por el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura.

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(Con información de EFE)