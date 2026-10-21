El canciller iraní aseguró que mantiene conversaciones ininterrumpidas con EEUU a través de intermediarios para poner fin a la guerra

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, asiste a una conferencia de prensa, el 25 de septiembre de 2026 (REUTERS/Bing Guan)

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El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, aseguró este miércoles que las autoridades de Teherán y representantes de la Casa Blanca mantienen conversaciones ininterrumpidas para poner fin a la guerra en Medio Oriente a través de intermediarios, entre ellos Pakistán y Qatar.

“Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Qatar, continúan sin interrupción”, declaró Araqchí en una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, citada por la agencia estatal IRNA.

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Las conversaciones incluyen el plan de siete días que Irán presentó en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz. La propuesta exige levantar el bloqueo naval y las sanciones contra el petróleo iraní, cesar los combates en todos los frentes y liberar los fondos de Teherán congelados en el exterior. Araghchi indicó que la vía marítima debía quedar abierto por completo el sexto día del período previsto en ese plan. “Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más”, señaló.

Sin embargo, el canciller no detalló cuáles son las nuevas condiciones planteadas por Washington, aunque sostuvo que Irán aceptará discutir otros asuntos una vez que las partes cumplan los términos del acuerdo inicial. “En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo”, manifestó.

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El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el martes a Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones de paz entre ambos países. Islamabad actúa como uno de los principales canales de mediación desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero. La visita ocurrió después de que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, considerara el martes que la respuesta estadounidense al plan iraní resultó “insuficiente e incompleta”.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei (Majid Asgaripour/WANA vía REUTERS)

Irán y Estados Unidos mantienen el enfrentamiento por el control del estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes continúan sus ataques contra buques que intentan cruzar esa ruta marítima, mientras Washington busca preservar la navegación de petroleros en ese corredor marítimo.

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Dentro de Irán, el régimen continúa con el foco puesto en reemplazar a las autoridades castrenses eliminadas por EEUU e Israel en los ataques de febrero. El Parlamento de Irán aprobó el domingo el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa, en reemplazo de Aziz Nasirzadeh, muerto en los bombardeos del primer día de la guerra.

Ajlaqi recibió el respaldo de 237 diputados, frente a 15 votos en contra, en una sesión virtual con 277 legisladores presentes sobre un total de 290, informó la agencia oficial IRNA. El nuevo funcionario, experto en la industria iraní de misiles y sancionado por Naciones Unidas, la Unión Europea y Estados Unidos, asumirá la cartera que dirigía de forma interina el general de brigada Mayid Ibn Al Reza.

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Tras la votación, Ajlaqi afirmó que Irán tomó medidas frente a la eventual utilización de la bomba estadounidense GBU-43/B, conocida como “la madre de todas las bombas”, luego de los recientes comentarios del presidente Donald Trump contra las instalaciones nucleares iraníes.

El Parlamento de Irán aprobó el domingo el nombramiento de Mehrdad Ajlaqi como nuevo ministro de Defensa (Archivo)

“Trump debería preocuparse por sacar a sus tropas de nuestra región sanas y salvas”, manifestó Ajlaqi. El ministro añadió que “si lanza una sola bomba, tendrá que ver cuántos de sus soldados deberá sacar de la región en posición horizontal”, en una referencia a posibles bajas entre las tropas estadounidenses.

Ajlaqi nació en 1959 en Rasht y desarrolló gran parte de su trayectoria en la industria de defensa iraní, sobre todo en los sectores misilístico y aeroespacial. A diferencia de otros ministros de Defensa del país, su carrera no procede de los mandos militares. Desde 2014, Ajlaqi ocupó la dirección de la Organización de Industrias Aeroespaciales del Ministerio de Defensa.

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El nuevo funcionario del régimen dirigió el Grupo Industrial Shahid Bakeri, dependiente del Ministerio de Defensa y dedicado al desarrollo y fabricación de misiles balísticos. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas lo sancionó en 2007, mediante la resolución 1747, por su papel en el programa de misiles de Irán. La Unión Europea también lo incluyó en su lista de sanciones ese año y Estados Unidos adoptó una medida similar en 2008.

(Con información de EFE)