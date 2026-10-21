El jefe del Pentágono confirmó que se reunió con Netanyahu durante una visita a tropas estadounidenses en el sur de Israel el lunes

Pete Hegseth confirmó su encuentro con Benjamin Netanyahu durante la visita del lunes a tropas en Israel

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El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este martes que mantuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a tropas estadounidenses desplegadas en el sur de Israel. El jefe del Pentágono indicó ante la prensa que estuvo en territorio israelí y que allí dialogó con jefe de Gobierno, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del encuentro.

“Tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro”, afirmó Hegseth y agregó: “Por supuesto, el contenido de nuestra conversación no es algo de lo que vaya a hablar, pero han sido buenos socios y se lo agradezco”, agregó.

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El secretario de Defensa destacó la cooperación militar entre ambos países y se refirió a la capacidad del Ejército israelí. “Como ya sabéis, hemos colaborado bastante con el Ejército israelí, eso no es nada nuevo. Tienen unas capacidades extraordinarias, y agradecemos su contribución para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear”, manifestó.

Durante su visita a las tropas estadounidenses en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, Hegseth aseguró que los militares están preparados para impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Nuestros combatientes se están preparando y están listos para garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear”, señaló.

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La reunión se produjo ocho días antes de las elecciones en Israel y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a plantear la posibilidad de una ofensiva a gran escala contra Irán. Trump mencionó entre las opciones el posible empleo de la bomba GBU-43/B, conocida como MOAB o “la madre de todas las bombas”, y afirmó que la guerra “va a terminar muy pronto, de una forma u otra”.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS)

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán y Estados Unidos mantienen negociaciones ininterrumpidas para poner fin a la guerra a través de intermediarios, entre ellos Pakistán y Qatar.

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“Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Qatar, continúan sin interrupción”, declaró Araghchi en una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, citada este miércoles por la agencia estatal IRNA.

Las conversaciones incluyen el plan de siete días que Irán presentó en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz. La propuesta exige levantar el bloqueo naval y las sanciones contra el petróleo iraní, cesar los combates en todos los frentes y liberar los fondos de Teherán congelados en el exterior.

Araghchi indicó que la vía marítima estratégica debía quedar abierto por completo el sexto día del período previsto en ese plan. “Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más”, señaló.

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El canciller no detalló cuáles son las nuevas condiciones planteadas por Washington. Sí sostuvo que Irán aceptará discutir otros asuntos una vez que las partes cumplan los términos del acuerdo inicial. “En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo”, manifestó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi en Bagdad, Irak, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el martes a Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones de paz entre ambos países. Islamabad actúa como uno de los principales canales de mediación desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

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La visita ocurrió después de que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, considerara el martes que la respuesta estadounidense al plan iraní resultó “insuficiente e incompleta”.

Irán y Estados Unidos mantienen el enfrentamiento por el control del estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes continúan sus ataques contra buques que intentan cruzar esa ruta, mientras Washington busca preservar la navegación de petroleros en ese corredor marítimo.

(Con información de Europa Press y EFE)