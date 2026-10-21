Mundo

El jefe del Pentágono confirmó que se reunió con Netanyahu durante una visita a tropas estadounidenses en el sur de Israel el lunes

El titular del Pentágono informó que conversó con el primer ministro israelí mientras recorría la base aérea de Ovda viendo a los efectivos desplegados, sin revelar los asuntos tratados en el encuentro, y enalteció la cooperación militar entre ambos países

Pete Hegseth confirmó su encuentro con Benjamin Netanyahu durante la visita del lunes a tropas en Israel
Pete Hegseth confirmó su encuentro con Benjamin Netanyahu durante la visita del lunes a tropas en Israel
Guardar

El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, confirmó este martes que mantuvo una conversación con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una visita a tropas estadounidenses desplegadas en el sur de Israel. El jefe del Pentágono indicó ante la prensa que estuvo en territorio israelí y que allí dialogó con jefe de Gobierno, aunque evitó dar detalles sobre el contenido del encuentro.

Tuve la oportunidad de hablar con el primer ministro”, afirmó Hegseth y agregó: “Por supuesto, el contenido de nuestra conversación no es algo de lo que vaya a hablar, pero han sido buenos socios y se lo agradezco”, agregó.

PUBLICIDAD

El secretario de Defensa destacó la cooperación militar entre ambos países y se refirió a la capacidad del Ejército israelí. “Como ya sabéis, hemos colaborado bastante con el Ejército israelí, eso no es nada nuevo. Tienen unas capacidades extraordinarias, y agradecemos su contribución para garantizar que Irán nunca consiga un arma nuclear”, manifestó.

Durante su visita a las tropas estadounidenses en la base aérea de Ovda, en el sur de Israel, Hegseth aseguró que los militares están preparados para impedir que Irán desarrolle armamento nuclear. “Nuestros combatientes se están preparando y están listos para garantizar que Irán nunca tenga un arma nuclear”, señaló.

PUBLICIDAD

La reunión se produjo ocho días antes de las elecciones en Israel y después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, volviera a plantear la posibilidad de una ofensiva a gran escala contra Irán. Trump mencionó entre las opciones el posible empleo de la bomba GBU-43/B, conocida como MOAB o “la madre de todas las bombas”, y afirmó que la guerra “va a terminar muy pronto, de una forma u otra”.

El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS)
El secretario de Defensa de EEUU, Pete Hegseth (REUTERS)

Por su parte, el ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, afirmó que Teherán y Estados Unidos mantienen negociaciones ininterrumpidas para poner fin a la guerra a través de intermediarios, entre ellos Pakistán y Qatar.

Nuestras negociaciones con la parte estadounidense, a través de países intermediarios como Pakistán y Qatar, continúan sin interrupción”, declaró Araghchi en una entrevista con la cadena iraquí Al-Akhbariya, citada este miércoles por la agencia estatal IRNA.

Las conversaciones incluyen el plan de siete días que Irán presentó en septiembre para reabrir el estrecho de Ormuz. La propuesta exige levantar el bloqueo naval y las sanciones contra el petróleo iraní, cesar los combates en todos los frentes y liberar los fondos de Teherán congelados en el exterior.

Araghchi indicó que la vía marítima estratégica debía quedar abierto por completo el sexto día del período previsto en ese plan. “Los estadounidenses nos informaron que están de acuerdo con estas condiciones, pero desean añadir algunas cláusulas más”, señaló.

El canciller no detalló cuáles son las nuevas condiciones planteadas por Washington. Sí sostuvo que Irán aceptará discutir otros asuntos una vez que las partes cumplan los términos del acuerdo inicial. “En la etapa final de las negociaciones, se podrá debatir cualquier cuestión o problema que plantee cualquiera de las partes y alcanzar un acuerdo definitivo”, manifestó.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi en Bagdad, Irak, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)
El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi en Bagdad, Irak, el 17 de octubre de 2026 (REUTERS/Ahmed Saad)

El jefe del Ejército de Pakistán, el mariscal de campo Asim Munir, llegó el martes a Teherán con el objetivo de impulsar las conversaciones de paz entre ambos países. Islamabad actúa como uno de los principales canales de mediación desde el inicio de la guerra, el 28 de febrero.

La visita ocurrió después de que el portavoz de la Cancillería iraní, Esmail Baghaei, considerara el martes que la respuesta estadounidense al plan iraní resultó “insuficiente e incompleta”.

Irán y Estados Unidos mantienen el enfrentamiento por el control del estrecho de Ormuz. Las fuerzas iraníes continúan sus ataques contra buques que intentan cruzar esa ruta, mientras Washington busca preservar la navegación de petroleros en ese corredor marítimo.

(Con información de Europa Press y EFE)

Temas Relacionados

Pete HegsethEstados UnidosEEUUIsraelBenjamin NetanyahuCENTCOMMedio OrienteGuerra en Medio OrienteIránRégimen iraní

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Los manifestantes por la crisis de vivienda en Portugal desafían al Gobierno y volverán a acampar en Lisboa

Los agentes del PSP retiraron las carpas instaladas a primera hora del martes y acusaron a los arrestados de desobediencia y resistencia. Este miércoles regresarán las protestas a la capital del país

Los manifestantes por la crisis de vivienda en Portugal desafían al Gobierno y volverán a acampar en Lisboa

El primer ministro francés se reúne con los sindicatos mientras prepara un despliegue policial “masivo” para las nuevas protestas

Sébastien Lecornu se reunirá por la mañana con los representantes sindicales para analizar las medidas destinadas a garantizar el derecho a la manifestación y evitar nuevos episodios de violencia

El primer ministro francés se reúne con los sindicatos mientras prepara un despliegue policial “masivo” para las nuevas protestas

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

Las Fuerzas de Defensa y el Shin Bet identificaron al eliminado como Akram Basam Shaban Yasin y señalaron que la operación se realizó con inteligencia previa y munición de precisión para disminuir los daños

El Ejército israelí abatió a un alto miembro del aparato de seguridad de Hamas en Gaza

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

A cuatro años y medio de la invasión rusa, muchas personas de la capital ucraniana optan por ignorar las sirenas de alerta aérea, pero en las escuelas se resguardan cada vez que suenan

“¡Al refugio, rápido!“: los bombardeos aéreos rusos transforman la vida escolar en Kiev

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje

El senador brasileño pidió el martes al Tribunal Superior Electoral (TSE) que anule la candidatura del presidente por presunto abuso de poder y propaganda indebida a través de WhatsApp, mientras que la campaña del mandatario prepara una denuncia contra el candidato derechista por supuesta manipulación algorítmica de Meta

Lula y Bolsonaro buscan anular sus candidaturas en Brasil por presuntas irregularidades en redes sociales a días del balotaje
MÁS NOTICIAS

ÚLTIMAS NOTICIAS

Gobierno alerta por falta de gas para afrontar El Niño y advierte riesgo de apagón si no mejora el abastecimiento

Gobierno alerta por falta de gas para afrontar El Niño y advierte riesgo de apagón si no mejora el abastecimiento

¿Qué está pasando en el Metro y Metrobús hoy 21 de octubre? Incendio en Línea 9 está controlado

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Concierto de Taemin en México sin recinto a 9 días del show: fans exigen respuestas a promotora

Desaparición de Axel González: una pericia descartó que el ADN hallado en un patrullero fuera del joven

DEPORTES

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Tenía una maestría en Harvard y le tendieron una trampa que le cambió la vida: la historia de Álvaro Martín, la voz de la NBA

Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

7 frases de Arruabarrena tras el pase de Boca a la final de la Sudamericana: de la decisión sobre Paredes al firme pedido al plantel

Tras la clasificación a la final de la Sudamericana, cuáles son los 5 títulos que Boca Juniors tiene chances de ganar en 2026

El gol de Paredes que le dio a Boca el pasaje a la final de la Sudamericana: la emoción del volante y el festejo loco de Arruabarrena

ENTRETENIMIENTO

James Bond sale a subasta: así está la puja por algunos de los objetos más icónicos de la saga ‘007′

James Bond sale a subasta: así está la puja por algunos de los objetos más icónicos de la saga ‘007′

La hija mayor de Nicole Kidman con Keith Urban se sincera sobre cómo maneja tener padres famosos

Daft Punk habría declinado una propuesta para realizar la banda sonora de ‘Grand Theft Auto VI’

Desde Tate McRae hasta Megan Thee Stallion: las figuras que deslumbraron en la previa al Victoria’s Secret Fashion Show 2026

Murió la modelo Sahara Ray: así fue su relación con Justin Bieber