Ocho Top 100 llegan para cerrar el año en la cancha Guillermo Vilas del Buenos Aires Lawn Tennis Club

Al menos ocho top 100 participarán del certamen

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A comienzos de la segunda quincena de diciembre se llevará a cabo la segunda edición del Road to Australia, el torneo exhibición que reúne a los tenistas de primer nivel que realizan su pretemporada en la Argentina, y que sirve como preparación para competir en la primera gira de la temporada 2027, en Oceanía.

Argentina tendrá un fin de temporada tenístico de alto nivel, con la participación de varios de los mejores profesionales de Sudamérica, que incluye a no menos de ocho jugadores entre los 100 primeros del mundo, con el adicional de una competencia a todo o nada: “Ganás, te quedás; perdés y te vas a casa”.

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A partir del 16 de diciembre, y durante una semana, la Tribuna Central del Buenos Aires Lawn Tennis Club volverá a contar con un gran espectáculo de tenis sobre la cancha Guillermo Vilas, que volverá a cambiar el polvo de ladrillo habitual por una superficie dura, similar a la que competirán durante el primer mes de 2027 en Australia y Nueva Zelanda.

Esta segunda edición del Road to Australia contará con dos torneos en simultáneo, el tradicional certamen de singles y la novedad del One Point Challenge, un desafío del que también podrán participar tenistas amateurs. Para ello, la organización ya anunció un line up de jugadores que cuenta con un Top 20 y a otros siete que componen el Top 100 de ATP.

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“El nivel de los jugadores que tendremos en el torneo es altísimo y todos vienen cumpliendo un gran año”, comentó el Gringo Schneiter, entrenador argentino, uno de los creadores y organizador de este certamen, quien confirmó que en el cuadro masculino estarán el ítalo-argentino Luciano Darderi (20° de ATP), el chileno Alejandro Tabilo (28°), el peruano Ignacio Buse (35°), el paraguayo Daniel Vallejo (60°) y los argentinos Juan Manuel Cerúndolo (45°), Thiago Tirante (52°), Sebastián Báez (53°) y Román Burruchaga (61°). Además, se espera el anunció, en los próximos días, de otro tenista ubicado entre los 30 primeros del escalafón.

Además, y como el año pasado, también habrá un certamen femenino, en el que están incluidas las argentinas Julia Riera, campeona de la edición anterior, y Jazmín Ortenzi.

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Habrá un nuevo formato, llamado One Point Challenge, del que podrán participar tenistas amateur

En cuanto al novedoso formato One Point Challenge se trata de un punto en donde se define todo. Uno saca, el otro recibe y el que gana sigue, el que pierde se va a la ducha. No hay margen para el error. “Es un desafío mental tremendo. En medio de este gran cuadro es espectacular, creo que esto va a contagiar una energía increíble y potenciará a todo el evento”, comentó Emiliano Serrano, CEO de We Grow, empresa organizadora del torneo.

La idea fue acercar variantes con propuestas que puedan aportar nuevas experiencias, en este caso, en el ámbito amateur, porque serán ellos quienes competirán por importantes premios. Para comenzar, cualquier jugador no profesional podrá anotarse y participar de las rondas de clasificación que se disputarán entre el 10 hasta el 15 de diciembre. De allí, los 14 jugadores que permanezcan en competencia clasificarán al cuadro principal, que se desarrollará en el Buenos Aires Lawn Tenis en la semana del certamen, y en el que se intercalarán con los tenistas profesionales anunciados por el torneo.

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“Desde nuestro lugar -continuó Serrano-, siempre buscamos evolucionar y romper con el molde tradicional. El One Point Challenge está pensado para generar adrenalina pura y darle al jugador amateur la experiencia inédita de competir en un escenario histórico, sintiendo la misma presión que los profesionales”.

La competencia Road to Australia busca darle días de competencia a los tenistas que realizan su pretemporada en la Argentina, previo a su viaje a la gira en Oceanía, de comienzos de temporada. “Generalmente, veía que los tenistas europeos o estadounidenses llegaban con rodaje de competencia a Australia, algo que no le sucedía a mis jugadores ni a los que entrenaban en Buenos Aires, por más que buscábamos tener algún que otro encuentro entre ellos”, comentó Schneiter, sobre la problemática con la que se encontraban y el nacimiento de la idea de generar una competencia más genuina. Además, recordó que “Buenos Aires aglutina a la mayor parte del tenis sudamericano y es uno de los dos o tres puntos del mundo en donde se concentra la mayor cantidad de jugadores para entrenar. Para hacer la pretemporada en diciembre, llegan unos 30 jugadores, o más, que figuran dentro de los primeros 200 del mundo”.

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Los partidos se disputarán a tres sets, dos con definición por tie brek, en caso de igualdad en 6, y en caso de llegar a un tercero se definirá con un Match Tie Break. Este certamen no puntuable sigue la línea de lo establecido por la ATP y cuenta con un día de descanso en el medio.