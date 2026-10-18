La lista de Fernando Levene reúne respaldos radicales y peronistas para disputar cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura

(Foto: Consejo de la Magistratura)

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El armado de Abogacía Federal, la Lista 1 que encabeza Fernando Pablo Levene, llegará el martes 20 de octubre a la elección de representantes de la abogacía ante el Consejo de la Magistratura de la Nación con una red de respaldos que reúne a sectores del radicalismo, el peronismo bonaerense y el peronismo cordobés. La nómina busca obtener una de las cuatro bancas que renovará el estamento para el período 2026-2030.

Levene, expresidente del Colegio de Abogados de La Plata y conjuez de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, es la cara electoral de un espacio que tuvo en Diego Molea, rector de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y exconsejero, a uno de sus principales articuladores. La apuesta fue cerrar acuerdos en distintas provincias y construir una lista que compita con peso propio en una elección de distrito único nacional.

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El armado de Abogacía Federal reunió a dirigentes y referentes institucionales de procedencias políticas diferentes. Entre los respaldos aparecen el gobernador de Córdoba, Martín Llaryora; el senador nacional radical Maximiliano Abad; y el exconsejero de la Magistratura Miguel Piedecasas.

La lista también sumó el acompañamiento de intendentes peronistas del conurbano bonaerense. En septiembre, Gastón Granados, Andrés Watson, Federico Otermín, Nicolás Mantegazza, Jorge Ferraresi y Mariano Cascallares participaron de un encuentro con Molea y Levene para expresar su apoyo a la nómina.

Ese entramado constituye el eje de la campaña de Levene. El objetivo es ampliar la representación territorial de la lista y disputar influencia en un organismo que interviene en la selección de jueces federales, la administración del Poder Judicial y los procesos disciplinarios contra magistrados.

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La lista de Levene competirá por cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura

Además de Fernando Levene, la lista lleva como candidatos titulares a Sandra Silvina París, Eduardo Daniel Awad y Myriam Beatriz Londero. Los suplentes son Juan Manuel Aráoz Ortega, Alejandra Marcela Lázzaro, Carlos Gustavo Ensinck y Laura Ángela Martínez.

La elección será el martes, entre las 9 y las 18, en 96 centros de votación de todo el país. Cerca de 184.000 abogados con matrícula federal activa están habilitados para votar. Los sufragios de todas las jurisdicciones se computarán en una sola elección nacional, modalidad que obliga a los espacios a combinar presencia en los colegios locales con acuerdos políticos de alcance federal.

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El antecedente inmediato de la competencia fue la negociación de alianzas que precedió al cierre de listas. En ese proceso quedaron oficializadas cuatro nóminas: Abogacía Federal, Abogacía por la Libertad, Unidad en Defensa de la Abogacía y Abogacía Unida y Dignidad Profesional.

Entre los espacios que competirán figura Unidad en Defensa de la Abogacía, encabezada por Alberto Biglieri y vinculada a sectores cercanos a Daniel Angelici y al radicalismo porteño. También se presentan Abogacía por la Libertad, con Luis Palomino como primer candidato, y Abogacía Unida y Dignidad Profesional, que lleva a Itatí Demarchi Arballo.

Para Abogacía Federal, la elección pondrá a prueba la capacidad de traducir sus acuerdos políticos e institucionales en votos dentro del padrón profesional. Los cuatro consejeros que resulten electos asumirán para el período 2026-2030, en reemplazo de Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques.

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