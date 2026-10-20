Judiciales

El juez Ercolini procesó a cuatro presos que se hacian pasar por Horacio Rosatti para realizar estafas

Se trata de cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy que usaban perfiles de WhatsApp con la imagen del titular de la Corte Suprema para extorsionar a familiares de detenidos

La Corte Suprema de Justicia de la Nación suscribió un convenio de colaboración con la Asociación de Abogados Judíos de la República Argentina y la Fundación Memoria del Holocausto.
Horacio Rosatti
Guardar

El juez federal Julián Ercolini procesó con prisión preventiva a cuatro internos del Servicio Penitenciario de Jujuy acusados de hacerse pasar por el presidente de la Corte Suprema de la Nación, Horacio Rosatti, para estafar y extorsionar a familiares de detenidos.

La resolución alcanzó a Cristian Mariano Ariel Acho, Sebastián Ariel López, Walter Rodrigo Vargas y Ramón Atilio Ríos, por considerarlos coautores de asociación ilícita, estafa, extorsión y usurpación de autoridad.

PUBLICIDAD

La mayoría de las víctimas eran familiares de personas detenidas, a quienes les ofrecían una supuesta libertad a cambio de pagos.

Los acusados se atribuían el nombre, el cargo y la investidura de Rosatti para comunicarse con dependencias policiales, penitenciarias y fuerzas de seguridad.

Para Ercolini, el uso del nombre, la imagen y el cargo de Rosatti “revelan el pleno conocimiento de la atribución de una autoridad que no se poseía”.

Edificio de ladrillo con puertas y escaleras exteriores azules, un camino recto de hormigón sobre césped y árboles altos al fondo
Servicio Penitenciario Jujuy 7

La resolución describió que la organización funcionó desde noviembre de 2024 hasta el 30 de octubre de 2025 en el Establecimiento Penitenciario N.º 7 de Jujuy.

La maniobra

La hipótesis del caso sostiene que los presos usaban distintas líneas telefónicas, tarjetas SIM, billeteras digitales, cuentas bancarias y alias de pago para obtener datos de personas detenidas y de sus familiares.

PUBLICIDAD

Los celulares los mantenían ocultos en las celdas, con perfiles de WhatsApp que tenían la imagen del titular de la Corte Suprema.

Las maniobras incluían pedidos de dinero por trámites inexistentes y falsas fianzas de hasta un millón de pesos. El pago debía realizarse mediante una cuenta presentada como perteneciente al Poder Judicial.

También simulaban representar a empresas privadas que ofrecían premios, aunque exigían el pago de gastos falsos. Los imputados definían esas actividades como un “trabajo”.

Una de las llamadas comenzó con la frase: “el doctor Horacio Rosatti, jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”.

En otro diálogo incorporado al expediente, un integrante del grupo dijo: “a ellos les estamos robando, le pedís los números de familiares ahí, estamos diciendo que les vamos a dar una fianza”.

También se registró en las conversaciones que uno de los reclusos advirtió: “le damos el CBU de una cuenta fantasma, le hacemos sacar plata y lo hacemos recagar”.

El juez federal Julián Ercolini (Adrián Escandar)
El juez federal Julián Ercolini (Adrián Escandar)

El fallo revela que “incluso el quehacer delictivo siquiera menguó a pesar de haber realizado procedimientos durante diciembre de 2024 en el Establecimiento Penitenciario y haber secuestrado el teléfono que efectuó la primera comunicación que dio origen al expediente”.

Antecedentes

La investigación se inició a raíz de un llamado al Departamento de Investigaciones Especiales de la Policía Federal Argentina, en el que un hombre dijo ser “el doctor Horacio Rosatti, Jefe de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” y pidió datos de detenidos y teléfonos de sus familiares, con la excusa de estar realizando un relevamiento de derechos humanos.

El rastreo del llamado lo ubicó en la zona del penal jujeño, por lo que la pesquisa avanzó con intervenciones telefónicas, cruces de líneas, informes de empresas de telefonía, registros de cuentas y allanamientos dentro del establecimiento penitenciario.

Durante los allanamientos se secuestraron teléfonos celulares, tarjetas SIM, biblias y libros con anotaciones de alias, números telefónicos, CBU y destinatarios vinculados con las maniobras.

Temas Relacionados

Horacio RosattiJujuyExtorsiónEstafaÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Indagaron a Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

La exjefa de los fiscales nacionales no respondió nuevas preguntas y se remitió a la declaración que prestó durante la instrucción. Se debate si la licitación estuvo direccionada

Indagaron a Alejandra Gils Carbó por la compra del edificio de la Procuración

La Justicia le ordenó a un municipio de Entre Ríos devolver $1,35 millones al Estado Nacional por irregularidades

El Ministerio del Interior había financiado la compra de una ambulancia. Un juez rechazó inicialmente el reclamo estatal, pero la Cámara Contencioso Administrativo Federal revocó su decisión

La Justicia le ordenó a un municipio de Entre Ríos devolver $1,35 millones al Estado Nacional por irregularidades

La Justicia pidió informes y define si investiga a Luis Caputo y Santiago Bausili por la administración de las reservas de oro

El fiscal Gerardo Pollicita requirió documentación al Banco Central de la República Argentina y a la Auditoría General de la Nación. El organismo de control detectó pérdidas por 1.023 millones de dólares

La Justicia pidió informes y define si investiga a Luis Caputo y Santiago Bausili por la administración de las reservas de oro

Nuevo revés judicial para José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos

La Cámara Federal de San Martín rechazó planteos de su defensa para anular la investigación y ratificó al fiscal Fernando Domínguez en la causa

Nuevo revés judicial para José Luis Espert en la causa por presunto lavado de activos

Los juicios por Hotesur y Los Sauces serán unificados: comenzarán el 23 de octubre

La Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal anuló el desdoblamiento dispuesto por el Tribunal Oral Federal 5 y fijó un único debate para ambas causas, tras admitir planteos de la fiscalía y de la UIF

Los juicios por Hotesur y Los Sauces serán unificados: comenzarán el 23 de octubre

DEPORTES

El excelso tiro libre de Enzo Fernández y el primer gol de Nahuel Molina en la Roma: dos perlitas de los argentinos en la Champions

El excelso tiro libre de Enzo Fernández y el primer gol de Nahuel Molina en la Roma: dos perlitas de los argentinos en la Champions

Boca Juniors busca dar vuelta la serie contra Vasco da Gama para avanzar a la final de la Copa Sudamericana: formaciones confirmadas

El llamativo cuadro por el que internaron al presidente de Vasco Da Gama a horas del duelo con Boca Juniors por la Sudamericana

El imperdible ping pong al plantel de Boca Juniors: el jugador más habilidoso, el más fuerte y el que peor se viste

Los dos goles de Alexis Mac Allister parta la remontada de Liverpool ante el Villarreal por la Champions League

TELESHOW

Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola: el video

Así fue el momento en que atropellaron a Fabián Gianola: el video

El velatorio de Antonio Grimau: flores, lágrimas y el dolor de sus seres queridos

Sabrina Rojas confesó que un futbolista argentino quiere seducirla: “Me da impresión porque tiene 19 años”

Fabián Gianola fue atropellado por un automóvil y será operado: “Me revoleó por el aire”

La felicidad de Marcela Coronel por los 100 años de su madre: “Voy cumpliendo el sueño de una mamá eterna”

INFOBAE AMÉRICA

Ministro de El Salvador sobre recorte millonario en seguridad: “Nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”

Ministro de El Salvador sobre recorte millonario en seguridad: “Nos van a hacer falta esos veinte millones, pero ahí está la eficiencia”

Una peste con 5.500 años de historia todavía amenaza Mongolia: cómo las marmotas mantienen vivo el riesgo de contagio

Inundaciones en Honduras dejan más de 1,700 afectados y alertan por crecida del río Ulúa

Copa Centroamericana Concacaf 2026: ¿Qué equipos se juegan un lugar en las semifinales y cuándo comienza el Play-In?

Programa mexicano se extiende en Cuba para asistir a 1,500 productores agropecuarios ante la crisis