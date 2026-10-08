El chofer condenado por la tragedia del Colegio Ecos reivindicó su inocencia a 20 años del choque

La causa estuvo a punto de prescribir, pero 17 años después del siniestro, la Corte Suprema dejó firme la condena contra el chofer del micro de larga distancia (NA)

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A 20 años de la tragedia del Colegio Ecos, el chofer Oscar Atamañuk, condenado por homicidio y lesiones culposas, defendió su inocencia y afirmó que fue “una víctima más de dos borrachos al volante”.

La pena, confirmada en 2023, le impuso tres años de prisión en suspenso y la inhabilitación para conducir hasta 2028, tras el choque ocurrido el 8 de octubre de 2006 en la Ruta 11, en el norte de Santa Fe.

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El accidente ocurrió en el departamento de Vera, cuando el micro que trasladaba a estudiantes y docentes del Colegio Ecos regresaba a Buenos Aires después de un viaje de tareas comunitarias en El Paraisal, una escuela del Impenetrable chaqueño apadrinada por la institución desde 1994.

El ómnibus chocó de frente contra un camión Iveco que avanzaba por el carril contrario y zigzagueaba. Murieron nueve estudiantes, la docente Mariana Boyé y los camioneros Ángel Soto y Hugo Albretch. Otras 38 personas resultaron heridas.

El testimonio público del chofer, luego de un silencio de dos décadas

Atamañuk, quien vive en Monte Caseros, Corrientes, aseguró que el choque fue inevitable. “Yo soy una víctima más de dos borrachos al volante. No fue fácil soportar durante este tiempo que te quieran culpar de algo que no hiciste”, reveló ante Clarín.

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El hombre, vinculado al rubro automotor, sostuvo que la inhabilitación le impide trabajar. “Ahora la estoy pasando mal porque me quitaron el carnet de conducir por cinco años y no puedo trabajar”, afirmó.

El conductor insistió en que viajaba correctamente y responsabilizó a quienes ocupaban el camión: “Obvio que soy inocente, yo iba perfecto. Los tipos estaban totalmente borrachos y ya tenían una denuncia que venían zigzagueando”, sostuvo.

Y también cuestionó las referencias a su falta de experiencia al volante. “Yo vengo de una familia camionera y colectivera”, señaló antes de describir la dificultad de resolver una maniobra frente a un vehículo que circula de frente y fuera de control.

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La condena firme

En 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación había ordenado reabrir la causa luego de una apelación del fiscal de Estado de Santa Fe. Los tribunales provinciales habían declarado prescripto el expediente por el paso del tiempo, una decisión que habría impedido llegar a una condena.

La resolución judicial sostuvo que Atamañuk incurrió en imprudencia y negligencia al no reaccionar ante la presencia del camión. Los jueces determinaron que vio el vehículo zigzaguear, pero no frenó, no redujo la velocidad, no tocó bocina ni dirigió el micro hacia la banquina derecha para evitar el impacto.

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El grupo de chicos del colegio Ecos viajaban a hacer tareas solidarias de El Impenetrable, Chaco (Telam)

La Justicia concluyó que, aunque el camionero se encontraba altamente alcoholizado, el chofer del micro tuvo una participación necesaria porque podía haber evitado la colisión mediante una maniobra profesional. También consideró que invadió el carril contrario y que incumplió su deber de cuidado.

De esta forma, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena contra Atamañuk en julio de 2023, al considerar inadmisible el recurso presentado por su defensa. El conductor había sido condenado en 2020 y luego apeló ante instancias provinciales y federales, hasta que el máximo tribunal rechazó su presentación.

Las víctimas y el legado solidario

Los alumnos que murieron fueron Julieta Posilovich, de 17 años; Daniela D’agostino, de 16; Julieta Giataganellis, de 17; Delfina Goldaracena, de 17; Julieta Hartman, de 17; Nicolás Kohen, de 16; Benjamín Bravo De la Serna, de 17; Lucas Levin, de 16, y Federico Ecker, de 16. La docente fallecida, Mariana Boyé, tenía 36 años.

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Durante la estadía en El Paraisal, los estudiantes habían participado de talleres de música, juegos, tareas en la huerta y charlas de prevención en sexualidad. El director y fundador de Ecos, Eduardo Guelerman, recordó en el sitio de la escuela que el viaje había sido organizado junto con alumnos y egresados para compartir actividades con la comunidad educativa chaqueña.

Un año después del accidente, el Consejo Federal de Educación estableció el 8 de octubre como el Día del Estudiante Solidario. Desde entonces, familiares y sobrevivientes impulsan campañas de seguridad vial y acciones de ayuda para escuelas y hospitales del norte argentino a través de Conduciendo a Conciencia.

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El día de hoy, a 20 años de la tragedia, la organización Conduciendo a Conciencia anuncia la realización del recital en el Teatro Ópera (@conduciendoaconcienciaok)

Para el vigésimo aniversario, la organización Conduciendo a Conciencia puso a la venta 1.300 entradas para un recital solidario en el Teatro Ópera, a un valor de $ 35.000 cada una. Lo recaudado se destinará a escuelas de Chaco, Jujuy, Salta y Santiago del Estero, donde la ONG compra alimentos de acuerdo con las necesidades nutricionales de cada institución.

El recital por el aniversario reúne a León Gieco, Los Auténticos Decadentes, Hilda Lizarazu y Mía Folino, Iván Noble, Eruca Sativa, entre otros artistas. La convocatoria lleva el lema Ser semilla, tomado de la canción 8 de octubre, escrita por Gieco con música de Luis Alberto Spinetta e incluida en el álbum El desembarco, publicado en 2011.

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