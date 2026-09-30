Judiciales

La Justicia rechazó el último intento de Alberto Fernández para anular la causa por violencia de género

Había planteado la nulidad de toda la investigación como consecuencia del apartamiento del juez Julián Ercolini. La discusión tomó un año entero, y el caso sigue sin elevarse a juicio oral, aunque el fiscal dio por concluidas las averiguaciones

alberto fernandez y fabiola yañez
Fabiola Yañez y Alberto Fernández, durante una visita oficial a México. Foto de archivo.
Guardar

La Cámara Federal de Casación Penal rechazó el último intento del expresidente de la Nación, Alberto Fernández, por anular la causa que le inició Fabiola Yañez por violencia de género. Con el argumento de que había instruido el expediente el juez Julián Ercolini, que fue apartado por la Sala II del máximo tribunal penal, la defensa pretendía que la investigación volviera a empezar de cero. La discusión en torno a este punto demoró un año entero la elevación del caso a juicio.

Ahora la causa está en manos del juez Daniel Rafecas, quien a fines de agosto ordenó -a pedido de la Cámara Federal porteña- una serie de medidas de prueba que venía reclamando el exmandatario. Con sus respectivos resultados, el tribunal superior le indicó al titular del Juzgado Federal N° 3 que “reevalúe la situación del imputado”. Esto es: si merece seguir procesado y enfrentar el debate oral y público, o bien le cabe la falta de mérito o el sobreseimiento.

PUBLICIDAD

El fiscal federal Ramiro González, quien encabezó la investigación, dio por concluidas las averiguaciones y pidió sentar a Alberto Fernández en el banquillo de los acusados en agosto del año pasado.

Por lo pronto, el fallo de Casación, dictado por mayoría con los votos de los magistrados Guillermo Yacobucci y Angela Ledesma, y la disidencia de Alejandro Slokar, cerró el camino para que el expresidente logre la anulación del proceso.

Los jueces consideraron que la presentación de la defensa, liderada por la abogada Silvina Carreira, se limitó a expresar meras discrepancias con las decisiones anteriores y no logró fundamentar una cuestión federal que habilitara la intervención de esa instancia intermedia.

PUBLICIDAD

Alberto Fernández logró abrir la discusión cuando la misma Sala II de la Casación le concedió el apartamiento del juez Ercolini, al entender que entre ellos existía una relación de enemistad manifiesta que afectaba su imparcialidad.

Alberto Fernández en los tribunales federales de Comodoro Py. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez
Alberto Fernández en los tribunales federales de Comodoro Py. REUTERS/Pedro Lazaro Fernandez

A partir de ese desplazamiento, la defensa del expresidente articuló un planteo de nulidad absoluta. Sostuvo que, al haberse acreditado la pérdida de imparcialidad del juez natural, todas las medidas, resoluciones, allanamientos y secuestros ordenados por Ercolini debían declararse nulos. Según la interpretación de Fernández, el proceso debía retrotraerse casi por completo, preservando únicamente aquellas diligencias donde hubiera participado de forma directa la ex primera dama, para evitar su revictimización.

Sin embargo, el propio tribunal de Casación, al momento de apartar a Ercolini, incluyó una salvedad determinante: dispuso que la medida se adoptaba “sin perjuicio de la validez de los actos ya cumplidos”. Esto dejó a salvo el expediente, pero le permitió ganar tiempo al expresidente.

Antes de llegar a la última instancia de Casación, la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones porteña confirmó que la investigación conservaba su plena validez.

Ante este escenario, la defensa del ex jefe de Estado interpuso un recurso de casación. Al analizar la admisibilidad del planteo, los camaristas Yacobucci y Ledesma remarcaron que en el caso existía una “doble conformidad judicial”, dado que tanto el juez de primera instancia como la Cámara Federal habían coincidido en rechazar la nulidad planteada. Al no haberse demostrado de manera adecuada una vulneración constitucional o federal directa, la mayoría de la Sala II de Casación declaró inadmisible la presentación.

Con este último pronunciamiento, la Justicia ratificó de forma definitiva la legalidad de la investigación penal contra el expresidente, ordenando que el expediente continúe su curso bajo la dirección del juez Rafecas y con la obligación de producir las pruebas de descargo pendientes.

Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N°3. (Foto: Maximiliano Luna)
Daniel Rafecas, titular del Juzgado Federal N°3. (Foto: Maximiliano Luna)

Alberto Fernández está procesado por dos episodios de golpes físicos, agresiones psicológicas sistemáticas y un hecho de amenazas coactivas.

Según la acusación del fiscal, entre el 21 y 22 de junio de 2021, en una habitación de la Quinta de Olivos, el presidente le habría dado un golpe de puño en la cara a Fabiola Yañez, causándole un hematoma en el ojo. Previo al 12 de agosto de 2021, en el mismo lugar, la habría zamarreado provocándole lesiones en el brazo.

Asimismo, se le imputan “maltratos sistemáticos” entre 2016 y agosto de 2024, que le habrían generado a la víctima un daño psíquico.

Y, finalmente, el expresidente habría presionado a su expareja para que no lo denuncie, aprovechando su vulnerabilidad emocional y su dependencia económica luego de mudarse a Madrid, España, tras dejar el poder. El fiscal calificó este último episodio como un acto de “terrorismo psicológico”.

Temas Relacionados

Alberto FernandezFabiola YañezViolencia de géneroúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Casación confirmó la prisión preventiva de uno de los detenidos por el intento de fuga del narco Esteban Alvarado del penal de Ezeiza

Se trata de Daniel Ramón Guategui, acusado de haber gestionado el hangar de Gualeguaychú en el que se ocultó el helicóptero con el que quisieron sacar de la cárcel al delincuente rosarino

Casación confirmó la prisión preventiva de uno de los detenidos por el intento de fuga del narco Esteban Alvarado del penal de Ezeiza

“La autonomía no está completa”: a 30 años de la Constitución porteña, ex jefes de Gobierno y constituyentes repasaron sus desafíos

La jornada reunió en la Facultad de Derecho de la UBA a autoridades judiciales, ex mandatarios y protagonistas de la Convención de 1996. Hubo debates sobre Justicia, competencias, seguridad, gestión y el diseño institucional de la Ciudad

“La autonomía no está completa”: a 30 años de la Constitución porteña, ex jefes de Gobierno y constituyentes repasaron sus desafíos

La Justicia extendió por cinco días la intimación al Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

El juez Diego Cormick consideró insuficiente la documentación que presentó el Poder Ejecutivo y sostuvo que no acreditó los parámetros legales para recomponer haberes docentes, no docentes y prestaciones estudiantiles

La Justicia extendió por cinco días la intimación al Gobierno para cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario

Archivaron la denuncia del diputado Paulón al “Gordo Dan” y un nuevo fiscal continuará la causa contra otros imputados

Antes de ser apartada del caso, la fiscal Celsa Ramírez concluyó que no hubo delito en las expresiones del influencer libertario Daniel Parisini contra el legislador. El expediente permanece abierto. Citarán a indagatoria a Nicolás Márquez, el biógrafo del presidente Javier Milei

Archivaron la denuncia del diputado Paulón al “Gordo Dan” y un nuevo fiscal continuará la causa contra otros imputados

AMIA: mantienen abierta la investigación a los acusados por nexos con Hezbollah en la Triple Frontera

La Cámara Federal porteña confirmó el rechazo a objeciones a esa parte de la imputación a iraníes y libaneses, en la causa por el atentado terrorista del 18 de julio de 1994

AMIA: mantienen abierta la investigación a los acusados por nexos con Hezbollah en la Triple Frontera

DEPORTES

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: hora, TV y todo lo que hay que saber

Argentina vs Bolivia, el primer amistoso tras el Mundial antes de la despedida de Messi: hora, TV y todo lo que hay que saber

Los mejores memes del sorpresivo retiro de Cristiano Ronaldo de la concentración de Portugal: la “reacción” de Lionel Messi

La historia detrás de la salida de Esteban Ocon de Haas en la F1: los roces internos y el “efecto post Alpine”

Avanzan las obras en el estadio más grande del mundo: las nuevas imágenes del coloso de 38 mil millones de dólares

La nueva vida de una leyenda del fútbol en medio de las montañas: “Es muy tranquila y es lo que me gusta

TELESHOW

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

Luck Ra se fue enojado de un móvil de TV tras una pregunta sobre Tiago PZK y La Joaqui: “Ya está, basta”

La reacción de Marta Fort tras sufrir un accidente en su debut en MasterChef

Quién es Lucía Scarpa, la chef privada de Enzo Fernández y Tagliafico que se volvió viral y sueña con cocinar para Lionel Messi

Oriana Sabatini compartió postales de septiembre junto Paulo Dybala en Italia y celebró el crecimiento de Gia

Guido Kaczka habló sobre la situación de Joaquín Levinton luego de conocerse la denuncia en su contra

INFOBAE AMÉRICA

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El Salvador: Capturan a conductor implicado en choque de 15 vehículos que dejó dos muertos rumbo a Apopa

El registro de 2026 alcanza 52 feminicidios verificados en Cuba hasta el 14 de septiembre

Del gol soñado ante el Real Madrid a la espinita de Santos Laguna: la travesía del hondureño ‘Choco’ Lozano por Europa y México

Nuevo ajuste de combustibles en Panamá: la gasolina de 95 llegará a $5.39 por galón

Laura Fernández aún no define el ingreso de Costa Rica al Acuerdo Transpacífico y convoca a sectores productivos