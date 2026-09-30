Judiciales

Indagaron a otro gendarme por el caso Pablo Grillo: qué declaró sobre el operativo frente al Congreso

Aaron Isaac Aguirre fue identificado en imágenes junto a Héctor Guerrero, el efectivo enviado a juicio por el disparo que hirió gravemente al fotógrafo. La querella anticipó que pedirá su procesamiento

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó e hirió gravemente a Pablo Grillo
La jueza María Servini tomó declaración indagatoria al gendarme Aaron Isaac Aguirre en el marco de la investigación por la represión frente al Congreso
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La jueza María Servini le tomó declaración indagatoria al gendarme Aaron Isaac Aguirre, uno de los efectivos que estuvo cerca del cabo primero Héctor Jesús Guerrero, procesado y enviado a juicio oral por el disparo que hirió gravemente al fotógrafo Pablo Grillo durante una marcha de jubilados frente al Congreso, en marzo de 2025.

Aguirre quedó involucrado en la causa después de que la querella lo individualizara en las imágenes incorporadas al segundo tramo del expediente, en el que se investiga si otros integrantes del operativo de seguridad tuvieron responsabilidad en los hechos.

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Hasta ahora, la pesquisa había identificado a otros dos miembros de la Sección de Empleo Inmediato, Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, quienes llevaban cámaras GoPro colocadas en sus cascos.

De acuerdo con la reconstrucción de la querella, la nueva prueba incorporada y los testimonios permitieron identificar a Kozak y Reyes como los dos efectivos que habrían acompañado a Guerrero durante el operativo. Aguirre habría cumplido una función similar y también llevaba una cámara asignada en su casco, aunque no estaba activada.

A partir de ese dato, los abogados de Grillo pidieron revisar los registros fotográficos y audiovisuales. En las imágenes tomadas por la cámara de Kozak ubicaron a Aguirre junto a Guerrero durante parte del procedimiento.

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Según la interpretación que hizo la querella de esos videos, Aguirre habría acompañado a Guerrero durante los dos primeros disparos realizados con una pistola lanzagases en dirección a los manifestantes, sin advertirle ni pedirle que modificara su conducta.

En su presentación, las abogadas Agustina Lloret, del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), y Claudia Cesaroni, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH), señalaron además que Aguirre no informó lo ocurrido después del operativo, pese a que para entonces ya se conocía que Grillo había sido hospitalizado tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno.

La declaración de Aguirre

Durante la indagatoria, Aguirre sostuvo que, por su rango, no tenía facultades para impartir instrucciones ni corregir la conducta de otros integrantes de Gendarmería.

El fotógrafo Pablo Grillo ingresó de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo tras el impacto del cartucho de gas
El fotógrafo Pablo Grillo ingresó de urgencia al Hospital Ramos Mejía con fractura de cráneo tras el impacto del cartucho de gas

También afirmó que nunca había utilizado una cámara GoPro y que no recibió indicaciones sobre su funcionamiento. Por ese motivo, aseguró que no la encendió ni comprobó si estaba grabando.

Consultado por los registros en los que aparece junto a Guerrero con un brazo extendido hacia los manifestantes, Aguirre negó que estuviera indicándole hacia dónde disparar. Según explicó, le advertía sobre la presencia de botellas y piedras.

La querella adelantó que solicitará su procesamiento por los presuntos delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y encubrimiento por omisión.

Guerrero espera el juicio oral

La primera parte de la causa por las lesiones sufridas por Grillo fue elevada a juicio oral y quedó radicada ante el Tribunal Oral Federal 6. La decisión alcanza al cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero.

Procesaron a Héctor Guerrero, el gendarme que disparó e hirió gravemente a Pablo Grillo
El peritaje determinó que Héctor Guerrero efectuó seis disparos con una pistola lanzagases sin un contexto de agresión desde la calle

La acusación es por lesiones gravísimas agravadas por abuso de función como integrante de una fuerza de seguridad. Guerrero también está imputado por abuso de armas agravado en relación con otros cinco disparos efectuados durante el operativo.

De acuerdo con el informe pericial incorporado al expediente, el gendarme realizó seis disparos “sin que existiera un contexto de agresión” desde la intersección de la avenida Hipólito Yrigoyen y Solís hacia los manifestantes ubicados en inmediaciones de la plaza.

Grillo se encontraba sobre Yrigoyen, en posición de cuclillas, unos dos metros detrás de una barricada improvisada y a una altura aproximada de entre 60 y 70 centímetros respecto del suelo. Desde allí fotografiaba la zona donde estaban desplegadas las fuerzas de seguridad, ubicadas a unos 47 metros de distancia.

Tras recibir el impacto de un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza, el fotógrafo fue trasladado de urgencia al Hospital Ramos Mejía, donde ingresó con fractura de cráneo y pérdida de masa encefálica.

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