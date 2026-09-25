Judiciales

La Justicia porteña presentó Senderos, un programa para jóvenes en contacto con la ley penal

La iniciativa propone un abordaje restaurativo y socioeducativo para adolescentes y jóvenes, con acompañamiento interdisciplinario, trabajo territorial y herramientas orientadas a reducir la reiteración de conductas delictivas

Javier Alejandro Bujan, Isabella Karina Leguizamón, Carolina Stanley y Carla Cavaliere participaron del panel de apertura institucional durante la presentación del Programa Senderos
Javier Alejandro Bujan, Isabella Karina Leguizamón, Carolina Stanley y Carla Cavaliere participaron del panel de apertura institucional durante la presentación del Programa Senderos
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Con la presencia de autoridades judiciales, funcionarios y especialistas, el Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires presentó esta semana el Programa Senderos, una iniciativa orientada a adolescentes y jóvenes que atraviesan procesos penales y que propone un abordaje basado en prácticas restaurativas, acompañamiento socioeducativo y articulación con la comunidad.últimas noticias

La actividad se realizó en el Salón Dorado de la Casa de la Cultura porteña y reunió a representantes del Consejo de la Magistratura de la Ciudad, de la Cámara Nacional de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas, del Ministerio Público Tutelar y de la Secretaría de Infancias y Adolescencias.

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Según se explicó durante el encuentro, Senderos busca generar alternativas de intervención para jóvenes en contacto con la ley penal mediante procesos que combinen la asunción de responsabilidades por los hechos con herramientas destinadas a favorecer la inclusión social, la capacitación y la construcción de proyectos de vida.

El presidente de la Cámara de Casación y Apelaciones porteña, Javier Alejandro Bujan, señaló que el programa apunta a construir respuestas judiciales adaptadas a las características específicas de adolescentes y jóvenes sin perder de vista “la dimensión de responsabilidad frente a los hechos”.

El magistrado vinculó además la puesta en marcha de la iniciativa con el escenario de cambios normativos y de transferencia de competencias que atraviesa la Justicia de la Ciudad, y remarcó que ese proceso exige reforzar las herramientas disponibles dentro del sistema penal.

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La jueza Carla Cavaliere, integrante de la misma Cámara, definió a Senderos como “una herramienta de justicia restaurativa” destinada a permitir un abordaje diferenciado y alternativas de resolución dentro del sistema penal juvenil.

La lógica restaurativa, en rigor, procura que la intervención judicial no se limite a la respuesta sancionatoria. En ese marco, el programa incorpora instancias de acompañamiento, escucha, formación y trabajo territorial dirigidas a que los jóvenes puedan asumir responsabilidades y, al mismo tiempo, desarrollar herramientas para evitar la reiteración de conductas delictivas.

La asesora general tutelar de la Ciudad, Carolina Stanley, destacó esa dimensión y explicó que el dispositivo busca conectar a los jóvenes con espacios comunitarios y brindarles contención y capacitación. “Hablar de prácticas restaurativas a través de Senderos es hablar de oportunidades reales”, expresó durante la presentación.

Por su parte, la presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, Isabella Karina Leguizamón, planteó que la justicia juvenil requiere un abordaje especializado e interdisciplinario. Según indicó, el objetivo del programa es acompañar a los adolescentes, promover procesos de responsabilización y generar alternativas que les permitan desarrollar un proyecto de vida.

La presentación formal del dispositivo estuvo a cargo también de Genoveva Ferrero, secretaria de Administración y Presupuesto del Poder Judicial de la Ciudad; Romina Furio, titular de la Secretaría de Infancias y Adolescencias, y el actor Gastón Pauls, quien participa como embajador de Senderos.

senderos
Genoveva Ferrero, Secretaria General de Admin. y Presupuesto Poder Judicial CABA; Isabella Karina Leguizamón, presidenta del Consejo de la Magistratura porteño, junto a Gastón Pauls, embajador del Programa Senderos, durante la presentación de la iniciativa

Furio explicó que el programa apunta a ofrecer “espacios significativos de intervención socioeducativa y restaurativa” desde una perspectiva que combine derechos, responsabilidad y posibilidades de cambio. Durante el encuentro también se proyectaron materiales institucionales con testimonios de participantes y personas vinculadas al funcionamiento cotidiano del dispositivo.

En paralelo, se presentó una Sala de Entrevistas Itinerante, un dispositivo móvil destinado a tomar declaraciones a niñas, niños y adolescentes sin necesidad de trasladarlos hasta dependencias judiciales. De acuerdo con lo informado durante la jornada, la herramienta busca facilitar el acceso a la Justicia y reducir situaciones de revictimización.

Según se indicó durante la jornada, el dispositivo ya fue utilizado para obtener un testimonio considerado relevante dentro de una investigación judicial. Su implementación permite realizar entrevistas en territorio y en condiciones adaptadas a las necesidades de niños y adolescentes.

Otro de los paneles estuvo dedicado al funcionamiento cotidiano de Senderos. Las coordinadoras Marcela Gudiño y Mariela Fernández, junto con los guías comunitarios Oscar Roberto Nievas, Julián Dangelo y Eugenia Acosta, expusieron sobre el acompañamiento de los jóvenes y la articulación territorial requerida para cada intervención.

El evento incluyó además un espacio denominado “Jóvenes Protagonistas”, destinado a recoger experiencias de quienes participan del programa. Allí, Jeremías Fonseca relató su recorrido dentro del dispositivo y leyó una carta en representación de otros jóvenes.

En el cierre, la consejera Rocío López Di Muro sostuvo que las respuestas judiciales frente a adolescentes en conflicto con la ley penal requieren la intervención de equipos especializados y una mirada que contemple, además del hecho investigado, las posibilidades de inclusión y desarrollo.

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