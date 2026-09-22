Judiciales

Juicio de los Cuadernos: tras los videos del allanamiento a CFK, siguen declarando los testigos

El Tribunal convocó a una nueva tanda de involucrados en los procedimientos que se hicieron durante la investigación

Guardar

El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con más testigos vinculados a operativos que se hicieron durante la investigación de la causa, que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner.

La audiencia comenzó con el anuncio de la defensa del acusado Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, que resolvió desistir de varios testigos convocados de su parte para este martes y el próximo jueves.

El debate ante el Tribunal Oral Federal 7 lleva ya diez meses y la semana pasada se mostraron por primera vez las imágenes del allanamiento al departamento de CFK en el barrio de Recoleta, en Uruguay y Juncal, al cual según los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno se habría llevado parte de la recaudación ilegal de sobornos que pagaban empresarios beneficiados con obra pública entre 2003 y 2015.

12:22 hsHoy

Declara un policía que estuvo en el allanamiento al remisero Oscar Centeno

El subcomisario retirado de la Policía Federal Cristian Aquino comenzó a declarar como testigo sobre las alternativas del allanamiento a la casa del remisero Oscar Centeno en Olivos en 2018. Dijo que cuando comenzó el operativo el fiscal federal Carlos Stornelli ya estaba en el lugar.

“Me parece que buscábamos los cuadernos o alguna otra documentación, pero no encontramos”, dijo.

Responde preguntas del abogado Marcos Aldazábal, por la defensa del ex jefe del remisero autor de los cuadernos, Roberto Baratta.

12:16 hsHoy

La audiencia comenzó con la decisión de desistir de testigos convocados para este martes

El Tribunal Oral Federal 7 inició este martes una nueva audiencia del juicio por los “cuadernos de la corrupción” y la defensa del acusado ex funcionario Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, informó la decisión de desistir de testigos convocados para la fecha.

11:44 hsHoy

Juicio de los cuadernos: por primera vez mostraron videos del departamento de CFK y un jefe policial confirmó que en el vestidor había una puerta blindada

El abogado de la ex Presidenta cuestionó la reproducción de las imágenes, captadas en un allanamiento realizado en 2018, porque violan la privacidad pero los jueces autorizaron la proyección limitada a lo que sea estrictamente necesario para la prueba

El Tribunal Oral Federal 7 autorizó por primera vez la exhibición de imágenes del interior del departamento de Uruguay y Juncal donde vivió la ex presidenta Cristina Kirchner y que fue allanado el 23 de agosto de 2018 en el caso Cuadernos. Se dispuso a pedido de la fiscal Fabiana León durante la declaración como testigo del comisario que estuvo a cargo de ese operativo y que confirmó que en el dormitorio principal había un vestidor con puerta blindada.

Leer la nota completa

Temas Relacionados

Juicio de los CuadernosTribunal Oral Federal 7Cristina Kirchnerúltimas noticias

Últimas noticias

Cartas documento, hostigamiento y un muro sin terminar: la Justicia resolvió una fuerte disputa entre dos vecinos de zona sur

Un conflicto por la terminación de una pared divisoria derivó en apercibimientos y denuncias cruzadas. Un juzgado civil aplicó las restricciones legales al dominio y ordenó a una propietaria permitir el ingreso de operarios y andamios a su terreno para impermeabilizar la pared, fijando un plazo estricto y multas en caso de incumplimiento

Cartas documento, hostigamiento y un muro sin terminar: la Justicia resolvió una fuerte disputa entre dos vecinos de zona sur

Una mala praxis cuando era menor terminó con graves secuelas ginecológicas: 26 años después, la Justicia ordenó indemnizarla con más de $130 millones

Un cuadro de abdomen agudo en el año 2000 derivó en una grave peritonitis apendicular tras diagnósticos fallidos y la indicación de antiespasmódicos. La Cámara de Apelaciones ratificó la condena contra los médicos al comprobar que la demora en realizar la cirugía le provocó una incapacidad ginecológica irreversible del 60 por ciento

Una mala praxis cuando era menor terminó con graves secuelas ginecológicas: 26 años después, la Justicia ordenó indemnizarla con más de $130 millones

Caminaba por calle Florida, tropezó con una baldosa floja y se fracturó: 14 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Una mujer sufrió una grave caída en 2012 que le dejó secuelas físicas y psicológicas. La Cámara Civil confirmó la condena concurrente contra el Gobierno porteño, la propietaria del inmueble y el local comercial que funcionaba en el lugar, y fijó una indemnización superior a $10 millones

Caminaba por calle Florida, tropezó con una baldosa floja y se fracturó: 14 años después, la Justicia ordenó indemnizarla

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un chico de 14 años

Aunque sienta un precedente, la resolución no suspende la norma como había ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Fue por un caso de tentativa de robo

Una jueza porteña declaró inconstitucional la baja de la edad de imputabilidad y sobreseyó a un chico de 14 años

Condenaron a 24 años a la “Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre

El TOF N.º 2 de San Martín también impuso penas a otros 26 acusados. La organización religiosa operó durante casi cinco décadas y sometió a fieles a explotación laboral, control de sus vínculos y entrega de bienes

Condenaron a 24 años a la “Tía Eva”, líder del Templo Filadelfia, por trata y reducción a la servidumbre

ÚLTIMAS NOTICIAS

Microsoft estaría preparando nueva ola de cientos despidos en Xbox y la reorganización de estudios de videojuegos

Microsoft estaría preparando nueva ola de cientos despidos en Xbox y la reorganización de estudios de videojuegos

Con nuevos aumentos, el Gobierno apunta a que las tarifas cubran el 88% del costo de la energía en 2027

Juicio por Loan Peña, en vivo: todas las declaraciones y últimas noticias de hoy, 22 de septiembre

Lorenzetti habló de la condena a CFK, la baja de la edad de imputabilidad y de los rumores de su candidatura a presidente

Quién es el indigente de San Cristóbal buscado por el crimen de la muleta: su otra cuenta pendiente en la Justicia

INFOBAE AMÉRICA

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo

Taylor Swift recibirá un nuevo premio de MTV por su trabajo como directora de videos y será la primera artista en obtenerlo

Comienza la Semana del Oso Gordo para disputar el título de peso pesado de Alaska

El salario mínimo en Florida llega a USD 15 el 30 de septiembre: ¿cuánto más cobrarás por semana?

Sydney J. Harris, escritor estadounidense: “El verdadero peligro no es que las computadoras comiencen a pensar como los hombres, sino que los hombres comiencen a pensar como las computadoras”

Hallaron muertos a 10 leones en una reserva de Tanzania declarada Patrimonio de la Unesco y sospechan que fueron envenenados

DEPORTES

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Lideró toda la carrera, lo pasaron 400 metros antes de cruzar la meta y sorprendió con su reacción tras perder: increíble definición en el automovilismo argentino

Tras poner en duda su continuidad, Dibu Martínez dejó una tajante frase sobre su futuro en la selección argentina

La impactante pelea de MMA entre un humano y un robot caracterizado como “Terminator”: “Un poco aterrador”

Franco Colapinto saldrá a pista este fin de semana para el GP de Azerbaiyán de la F1: cambio de días, horarios y todo lo que hay que saber

Isack Hadjar volverá a correr en la Fórmula 1 después de perderse tres Grandes Premios por una misteriosa lesión