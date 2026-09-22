Juicio de los Cuadernos: tras los videos del allanamiento a CFK, siguen declarando los testigos

El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con más testigos vinculados a operativos que se hicieron durante la investigación de la causa, que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner.

La audiencia comenzó con el anuncio de la defensa del acusado Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, que resolvió desistir de varios testigos convocados de su parte para este martes y el próximo jueves.

El debate ante el Tribunal Oral Federal 7 lleva ya diez meses y la semana pasada se mostraron por primera vez las imágenes del allanamiento al departamento de CFK en el barrio de Recoleta, en Uruguay y Juncal, al cual según los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno se habría llevado parte de la recaudación ilegal de sobornos que pagaban empresarios beneficiados con obra pública entre 2003 y 2015.