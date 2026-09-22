Juicio de los Cuadernos: tras los videos del allanamiento a CFK, siguen declarando los testigos

El juicio por los Cuadernos de la corrupción se reanudó este martes con más testigos vinculados a operativos que se hicieron durante la investigación de la causa, que tiene sentada en el banquillo de los acusados a la expresidenta Cristina Kirchner.
La audiencia comenzó con el anuncio de la defensa del acusado Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, que resolvió desistir de varios testigos convocados de su parte para este martes y el próximo jueves.
El debate ante el Tribunal Oral Federal 7 lleva ya diez meses y la semana pasada se mostraron por primera vez las imágenes del allanamiento al departamento de CFK en el barrio de Recoleta, en Uruguay y Juncal, al cual según los escritos del remisero arrepentido Oscar Centeno se habría llevado parte de la recaudación ilegal de sobornos que pagaban empresarios beneficiados con obra pública entre 2003 y 2015.
Declara un policía que estuvo en el allanamiento al remisero Oscar Centeno
El subcomisario retirado de la Policía Federal Cristian Aquino comenzó a declarar como testigo sobre las alternativas del allanamiento a la casa del remisero Oscar Centeno en Olivos en 2018. Dijo que cuando comenzó el operativo el fiscal federal Carlos Stornelli ya estaba en el lugar.
“Me parece que buscábamos los cuadernos o alguna otra documentación, pero no encontramos”, dijo.
Responde preguntas del abogado Marcos Aldazábal, por la defensa del ex jefe del remisero autor de los cuadernos, Roberto Baratta.
La audiencia comenzó con la decisión de desistir de testigos convocados para este martes
El Tribunal Oral Federal 7 inició este martes una nueva audiencia del juicio por los “cuadernos de la corrupción” y la defensa del acusado ex funcionario Roberto Baratta, Marcos Aldazábal, informó la decisión de desistir de testigos convocados para la fecha.
El Tribunal Oral Federal 7 autorizó por primera vez la exhibición de imágenes del interior del departamento de Uruguay y Juncal donde vivió la ex presidenta Cristina Kirchner y que fue allanado el 23 de agosto de 2018 en el caso Cuadernos. Se dispuso a pedido de la fiscal Fabiana León durante la declaración como testigo del comisario que estuvo a cargo de ese operativo y que confirmó que en el dormitorio principal había un vestidor con puerta blindada.