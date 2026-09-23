Judiciales

Cayó en una estafa tras ingresar a una web falsa del banco y la Justicia ordenó devolverle el dinero que le robaron

Una jubilada sufrió el vaciamiento de sus ahorros mediante transferencias consecutivas en una maniobra de phishing. Un juzgado de La Plata condenó al banco a restituirle los casi $6 millones robados y a pagar otra suma similar al considerar las fallas en los mecanismos de seguridad y la condición de hipervulnerabilidad de la víctima por su edad

Fraude en cuentas bancarias, robo de datos financieros, víctima de estafa digital, inseguridad económica, preocupación por ciberseguridad. - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La Justicia civil de La Plata condenó a un banco a pagar 11.199.999,94 pesos por una estafa digital con seis transferencias no autorizadas. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

En La Plata, la Justicia civil condenó a un banco a pagar 11.199.999,94 pesos por una estafa digital que derivó en seis transferencias no autorizadas desde la cuenta de una clienta. La sentencia ordenó devolver casi seis millones de pesos sustraídos, sumó una reparación por daño moral y aplicó una multa civil por las fallas de seguridad que atribuyó al banco.

La demanda fue presentada por una clienta que denunció haber sido víctima de una maniobra de phishing el 11 de julio de 2024. La mujer, de 75 años de edad al momento del hecho, sostuvo que ingresó desde su computadora a la banca digital de la entidad para consultar su cuenta personal.

PUBLICIDAD

Según relató, buscó el sitio de la entidad a través de Google y accedió a una página que tenía características similares a las del banco. Allí ingresó su usuario y contraseña, tras lo cual apareció una ventana que le pidió validar sus datos con un código de seis dígitos enviado a su correo electrónico.

Phishing
PhishingLa clienta denunció que sufrió una maniobra de phishing al ingresar a una página similar a la del banco tras buscar la entidad en Google. (Foto de archivo)

Luego de ingresar ese código, volvió a acceder a la cuenta y advirtió transferencias hacia destinos que desconocía. Afirmó que no pudo detener las operaciones y que el dinero salió de la cuenta en pocos minutos.

El perjuicio total ascendió a seis millones de pesos. De ese monto, cuatro millones se encontraban constituidos en un plazo fijo, según expuso la demandante en su presentación judicial.

PUBLICIDAD

La clienta realizó un reclamo por correo electrónico ante la entidad y presentó una denuncia penal. Ante la falta de una solución favorable, inició el juicio y reclamó la devolución de los fondos, una compensación por daño moral y una multa civil.

phishing en Perú-27 de marzo-delito informático
La estafa digital permitió transferir seis millones de pesos en minutos, incluidos cuatro millones que estaban constituidos en un plazo fijo. (Foto de archivo)

La entidad bancaria pidió el rechazo de la demanda. Sostuvo que las operaciones se realizaron tras la validación del usuario, la contraseña y un segundo factor de autenticación, por lo que atribuyó las transferencias a una conducta de la propia clienta.

También afirmó que cumplía con los mecanismos de seguridad previstos por el Banco Central. Según su defensa, el ingreso voluntario de las credenciales por parte de la demandante rompía el vínculo entre la maniobra delictiva y cualquier responsabilidad del banco.

La jueza, a cargo del Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 19 de La Plata, encuadró el caso dentro de una relación de consumo y destacó que la demandante merecía una protección reforzada por su situación de vulnerabilidad. La sentencia remarcó que las entidades financieras cuentan con conocimientos técnicos, información y herramientas que no están al alcance de sus clientes.

Las campañas de phishing buscan estos correos por su legitimidad. (Freepik)
El banco sostuvo que las transferencias se realizaron con usuario, contraseña y segundo factor de autenticación, y atribuyó el hecho a la conducta de la clienta. (Foto de archivo: Freepik)

Durante el juicio, una pericia informática reveló que el sistema permitía aumentar el límite de transferencias de manera inmediata. También confirmó que las cuentas de destino debían agregarse como beneficiarias y que el sistema utilizaba un código enviado por correo electrónico para validar esas operaciones.

La especialista no pudo determinar desde qué direcciones de internet ni desde qué ubicación se hicieron las transferencias. El banco informó que ya no tenía acceso a esa información por la antigüedad de los registros.

La pericia contable tampoco pudo completarse porque la entidad no puso a disposición del experto la documentación requerida. El fallo valoró esa falta de colaboración en contra de la posición del banco, que era quien tenía los datos necesarios para esclarecer el recorrido de las operaciones.

La pericia informática reveló que el sistema del banco permitía subir de inmediato el límite de transferencias y validar nuevos destinatarios con un código enviado por correo electrónico. (Foto de archivo: EFE/Sascha Steinbah)
La pericia informática reveló que el sistema del banco permitía subir de inmediato el límite de transferencias y validar nuevos destinatarios con un código enviado por correo electrónico. (Foto de archivo: EFE/Sascha Steinbah)

La jueza tuvo por acreditado que hubo seis transferencias sucesivas de 999.999,99 pesos, dirigidas a cuentas agregadas en ese mismo momento. El expediente también indicó que se elevó el límite permitido para transferir dinero antes de que se concretaran los movimientos.

La sentencia señaló que no existió una alerta ante una operatoria que se apartaba de los hábitos de la clienta. La salida de una suma elevada en un período breve, la incorporación de nuevos destinatarios y el destino de los fondos hacia cuentas de otra provincia debieron activar, según el juzgado, mecanismos de control adicionales.

El fallo sostuvo que el hecho de que la mujer hubiera ingresado sus datos no liberaba al banco de responsabilidad. Explicó que esa entrega de credenciales forma parte de la modalidad de engaño propia del phishing y que el factor decisivo fue la ausencia de medidas eficaces para verificar la identidad del usuario y detectar movimientos fuera de lo habitual.

Primer plano de unas manos sosteniendo un teléfono celular moderno con una pantalla roja brillante que muestra el texto en blanco "Alerta de estafa".
La sentencia señaló que el banco no activó alertas ante operaciones inusuales, como nuevos beneficiarios, montos altos y transferencias a cuentas de otra provincia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La jueza consideró que la banca digital es una actividad que implica riesgos y que la entidad debe prevenirlos. Bajo ese criterio, concluyó que el sistema de seguridad resultó insuficiente y que esa deficiencia tuvo relación directa con la pérdida del dinero.

Por ese motivo, ordenó restituir 5.999.999,94 pesos a la demandante. Sobre ese importe, los intereses deberán calcularse desde el día de las transferencias hasta el pago efectivo.

El juzgado también otorgó 1,2 millones de pesos por daño moral. La sentencia tuvo en cuenta la angustia, la incertidumbre y las gestiones que la clienta debió realizar tras advertir el vaciamiento de su cuenta y recibir una respuesta negativa de la entidad.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
El fallo ordenó devolver 5.999.999,94 pesos, fijó 1,2 millones por daño moral y aplicó una multa civil de cuatro millones por fallas de seguridad del banco. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, aplicó una multa civil de cuatro millones de pesos. La jueza ponderó la falta de una respuesta adecuada después del reclamo, la condición de especial vulnerabilidad de la consumidora y la obligación del banco de brindar un trato digno y un servicio seguro.

La condena total quedó fijada en 11.199.999,94 pesos, más intereses. La entidad deberá pagar dentro de los diez días posteriores a que la sentencia quede firme y también deberá afrontar las costas del proceso.

Temas Relacionados

Estafas digitalesPhishingResponsabilidad bancariaDaños y perjuiciosIndemnización judicialDaño punitivo

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Había ganado un juicio millonario por una caída dentro de un colectivo, pero la Cámara revirtió el fallo y la dejó sin indemnización

Un juzgado de primera instancia le había otorgado $33,6 millones a una pasajera tras denunciar un accidente en un colectivo. Sin embargo, la Cámara de Apelaciones revocó la sentencia, la dejó sin indemnización y además la obligó a pagar las costas del juicio

Había ganado un juicio millonario por una caída dentro de un colectivo, pero la Cámara revirtió el fallo y la dejó sin indemnización

Le robaron la moto, pagó la cuota vencida del seguro ese mismo día y la aseguradora no quiso cubrirlo: la Justicia falló contra la compañía

La Cámara Comercial revocó un fallo de primera instancia y obligó a la compañía a indemnizar al damnificado. Los jueces concluyeron que la aseguradora no logró probar que hubiera notificado el vencimiento de la póliza ni el cambio en la modalidad de pago, y le impusieron además una indemnización por daño moral, privación de uso y una sanción por daño punitivo

Le robaron la moto, pagó la cuota vencida del seguro ese mismo día y la aseguradora no quiso cubrirlo: la Justicia falló contra la compañía

Casación cerró una causa contra ex funcionarios de la AFIP por una denuncia de persecución vinculada con Lázaro Báez

La Sala IV dejó firmes los sobreseimientos en una investigación por supuestos falsos testimonios, abuso de autoridad y otras maniobras atribuidas a integrantes del organismo recaudador

Casación cerró una causa contra ex funcionarios de la AFIP por una denuncia de persecución vinculada con Lázaro Báez

De las confesiones grabadas al “dinero negro”: se conocieron los fundamentos de las condenas del caso Skanska

Julio De Vido y José López fueron condenados a cinco años de prisión junto con otros funcionarios y directivos de la empresa sueca. Ahora, las defensas y el Ministerio Público Fiscal están en condiciones de apelar la sentencia

De las confesiones grabadas al “dinero negro”: se conocieron los fundamentos de las condenas del caso Skanska

Félix Lonigro cuestionó el fallo que declaró inconstitucional la ley penal juvenil: “Los argumentos son grotescos”

El abogado constitucionalista analizó en Infobae al Regreso la resolución de Laura De Marinis, que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo y cuestionó el nuevo régimen

Félix Lonigro cuestionó el fallo que declaró inconstitucional la ley penal juvenil: “Los argumentos son grotescos”

DEPORTES

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

La insólita reacción de Zlatan Ibrahimovic en un desafío viral: su respuesta al escuchar los nombres de Messi y Cristiano Ronaldo

Francisco Comesaña ganó en el debut y siete argentinos avanzaron en el Buenos Aires Challenger

La durísima crítica de una gloria de Boca Juniors a Nicolás Otamendi: “Un pibe le sacó un metro en un salto”

Argentina suma 184 medallas en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: cómo está en el ranking

El audio inédito de Maradona que compartió Fatura Broun: la ocurrencia que hizo furor

TELESHOW

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Juan Otero habló tras la condena por la extorsión que sufrió a los 14 años: “A las personas malas, le pasan cosas malas”

Viviana Canosa confesó que tendrá una cita romántica con un exjugador de la Selección Argentina: “La semana que viene lo veo”

El jurado original de Popstars volvió para una emotiva gala cargada de recuerdos: “Esto nos toca el corazón a todos”

Fito Páez habló de su relación con Sofía Gala: “Puede pasar cualquier cosa, pero somos amigos”

Sabrina Rojas dejó la puerta abierta a una reconciliación con José Chatruc: “Yo lo adoro”

INFOBAE AMÉRICA

Las ciudades parecen rayas de luz y las estrellas dejan su huella en esta foto tomada a 422 kilómetros de la Tierra

Las ciudades parecen rayas de luz y las estrellas dejan su huella en esta foto tomada a 422 kilómetros de la Tierra

La muerte de “Renecito” en La Habana que conmocionó a comunidad cubana

Eduardo Costantini: “Estamos en una refundación de Malba, éste es el período más importante después de la inauguración”

Más de 13 millones de libros destruidos en dos meses, la cifra que revela la nueva estrategia rusa contra la cultura ucraniana

Centenario de John Coltrane, el saxofonista que buscó a Dios y convirtió el jazz en física cuántica