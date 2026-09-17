Judiciales

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso

Una mujer reclamó el pago de las reparaciones por filtraciones en una pared lindera y llevó el conflicto a la Justicia. Sin embargo, el juzgado rechazó su reclamo tras un informe técnico que resultó determinante para resolver el caso y la obligó a afrontar las costas

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 4 de La Matanza rechazó una demanda por daños y perjuicios entre vecinas por humedad en una pared divisoria. (Poder Judicial)
Guardar

En una sentencia emitida en el partido de La Matanza, el Juzgado en lo Civil y Comercial n.º 4 rechazó una demanda por daños y perjuicios presentada por una vecina contra otra a raíz de una disputa de larga data que involucraba filtraciones de humedad en una pared divisoria.

De acuerdo con la información consignada en la resolución, la reclamante, de 75 años, inició el proceso judicial en diciembre de 2022, asistida por su abogado, y reclamó el pago de $800.000 por los gastos afrontados para reparar y pintar el muro que separa su propiedad de la de su vecina. La presentación incluyó descripciones sobre el deterioro que, según la demandante, afectaba la pared medianera por causa de canteros instalados del lado colindante, lo que habría provocado humedad persistente durante décadas.

PUBLICIDAD

En tanto, la vecina demandada, que actualmente tiene 76 años, negó la existencia de canteros fijos sobre el muro y sostuvo que la pared ya había sido objeto de varias reparaciones. En su respuesta, argumentó que, en caso de existir humedad, ella misma contrató personal para limpiar y reacondicionar la superficie, utilizando productos específicos para combatir la filtración. Además, afirmó que la pared se encuentra íntegramente dentro de su lote, por lo que no se trataría de un muro medianero según la normativa vigente.

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
La demandante reclamó $800.000 por reparar y pintar el muro que separa su propiedad, al atribuir la filtración a canteros instalados del lado lindero. (Poder Judicial)
Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El conflicto por la humedad en la pared avanzó a la Justicia después de que fracasaran las gestiones para acordar el pago de la reparación. (Poder Judicial)

El expediente detalla que el conflicto escaló judicialmente después de que la demandante, tras sucesivas gestiones infructuosas y trabajos de refacción a su cargo, recibiera una negativa definitiva de su vecina para colaborar con los gastos de reparación. La imposibilidad de llegar a un acuerdo motivó la intervención de la justicia.

PUBLICIDAD

Según la sentencia, el proceso avanzó bajo el régimen de oralidad establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. La instancia de prueba incluyó audiencias y la incorporación de pruebas ofrecidas por ambas partes. Entre los elementos destacados, se ponderó la declaración de un pintor que había realizado trabajos en ambas viviendas y la presentación de un informe pericial elaborado por un ingeniero.

El dictamen del perito fue determinante para el fallo. El profesional verificó, tras una inspección, que la pared en cuestión tiene unos 50 años de antigüedad y que en el sector correspondiente a la propiedad de la demandante se observan áreas afectadas por humedad, especialmente en la parte posterior del pasillo cubierto. El informe concluyó que la causa más probable de la filtración es la ausencia de una adecuada impermeabilización o el agotamiento de la capa aislante de la pared.

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El peritaje concluyó que la humedad en la pared de unos 50 años se originó por falta de impermeabilización o por el agotamiento de la capa aislante. (Poder Judicial)
Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El juez analizó la prueba reunida y sostuvo que no se acreditó que la demandada hubiera causado el daño denunciado. (Poder Judicial)

El perito remarcó, además, que del lado de la demandada la pared presentaba una correcta terminación y sellado, lo que habría generado que la humedad se manifestara únicamente del lado de la reclamante. También señaló que no se detectaron canteros fijos, sino únicamente macetas móviles y un espacio de césped en el terreno de la demandada.

De acuerdo con los fundamentos jurídicos volcados en la sentencia, el Código Civil y Comercial de la Nación establece que los propietarios de muros medianeros están obligados a costear conjuntamente solo las reparaciones necesarias, siempre que no se trate de mejoras útiles o suntuarias, y que los gastos deben prorratearse según el derecho de cada uno sobre el muro. La normativa también indica que quien realiza una erogación debe probar que se trata de una mejora necesaria, y que la obligación de reembolso no aplica si la mejora fue consecuencia de la culpa de uno de los condóminos.

El juez analizó la prueba reunida y sostuvo que no se acreditó que la demandada hubiera causado el daño denunciado. Al contrario, consideró que la falta de mantenimiento del lado de la reclamante fue la causa principal de la humedad, mientras que la vecina realizó las tareas de impermeabilización correspondientes en su sector. “La humedad que se manifiesta en la pared medianera del lado de la accionante es resultado de la falta del debido mantenimiento por parte de la misma”, se lee en la resolución.

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El informe pericial indicó que del lado de la demandada no había canteros fijos, sino macetas móviles y césped, y que la terminación estaba sellada. Imagen desde el interior de la casa de la vecina demandada (Poder Judicial)
Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso
El juez sostuvo que la falta de mantenimiento del lado de la reclamante causó la humedad, rechazó el reclamo de $800.000 y le impuso las costas del proceso. Imagen desde la casa de la vecina demandada. (Poder Judicial)

El fallo cita, además, doctrina y jurisprudencia sobre la responsabilidad de los propietarios respecto al mantenimiento y reparación de muros divisorios, subrayando que la obligación de contribuir económicamente solo existe frente a mejoras estrictamente necesarias.

El juez concluyó que la parte demandada no tiene obligación legal de afrontar los costos reclamados para el arreglo, motivo por el cual rechazó la acción y ordenó que las costas del proceso sean soportadas por la reclamante. El monto en disputa, de $800.000, fue considerado como base para la regulación de honorarios de los abogados y profesionales intervinientes.

Temas Relacionados

Conflictos vecinalesMedianeraHumedadRechazo de demandaCostas judicialesCódigo Civil y ComercialMuros medianeros

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda

Un comprador denunció que había pagado un sobreprecio por un vehículo cuyo odómetro había sido alterado. Sin embargo, el tribunal desestimó su reclamo por daños e incumplimiento y le impuso las costas del proceso

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda

Se hizo un lifting facial, no le gustó el resultado y demandó al cirujano por mala praxis: 17 años después, la Justicia rechazó el reclamo

Una mujer demandó al médico y a la clínica por el resultado de la intervención y por un hematoma que sufrió tras la cirugía. El tribunal concluyó que no hubo negligencia profesional y atribuyó las complicaciones a circunstancias propias de la paciente

Se hizo un lifting facial, no le gustó el resultado y demandó al cirujano por mala praxis: 17 años después, la Justicia rechazó el reclamo

Cristina Kirchner pidió recalcular su pensión de viudez y reclamó también por los retroactivos a la ANSES

La ex presidenta solicitó una nueva liquidación del beneficio, más el pago de las sumas adeudadas desde el mes de abril y la restitución del plus por zona austral

Cristina Kirchner pidió recalcular su pensión de viudez y reclamó también por los retroactivos a la ANSES

El Colegio de Abogados porteño insistió en el pedido de sanciones a un juez civil por desconocer la ley de honorarios profesionales

El planteo fue dirigido a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura, y busca que el Plenario analice el dictamen que propone multar con el 35% de sus haberes a Carlos Hugo Goggi por apartarse de manera reiterada de la norma que regula los aranceles

El Colegio de Abogados porteño insistió en el pedido de sanciones a un juez civil por desconocer la ley de honorarios profesionales

La Cámara de Casación Penal confirmó el archivo de una denuncia contra los tres jueces de la Corte Suprema

La Sala IV del tribunal rechazó las acusaciones de incumplimiento de deberes, prevaricato y encubrimiento, y concluyó que no hubo indicios de uso ilícito del artículo 280, que permite rechazar la revisión de un caso sin exponer los fundamentos

La Cámara de Casación Penal confirmó el archivo de una denuncia contra los tres jueces de la Corte Suprema

DEPORTES

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

Guatemala y Estados Unidos fortalecen la cooperación contra la trata y el tráfico de personas

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites