Cristina Kirchner pidió recalcular su pensión de viudez y reclamó también por los retroactivos a la ANSES

Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la justicia previsional para que la ANSES haga una nueva liquidación de su pensión de viudez

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La ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner presentó un reclamo ante la Justicia previsional para que ordene a la ANSES realizar una nueva liquidación de su pensión de viudez. El organismo le abonó esta semana el haber correspondiente al mes de agosto, en cumplimiento de la medida cautelar dictada por la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social.

Sin embargo, la ex mandataria también pidió el pago de los retroactivos desde abril, cuando la cautelar quedó firme, y que se deje sin efecto el descuento que la ANSES aplicó sobre sumas que consideró cobradas indebidamente.

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Su apoderado, Facundo Fernández Pastor, realizó la presentación mientras la exmandataria cumple prisión domiciliaria en San José 1111, por la condena dictada en la causa Vialidad.

Además, el escrito solicita que el cálculo y la liquidación de la pensión se ajusten a la Acordada N° 20 de la Corte Suprema, que declaró inaplicable la norma que elimina exenciones del Impuesto a las Ganancias para ex presidentes y ex vicepresidentes.

En agosto, Cristina Kirchner recibió una asignación bruta de $16.090.877,01, correspondiente a una de las dos prestaciones que percibía simultáneamente hasta noviembre de 2024.

Plus por zona austral

La ANSES resolvió no incluir el adicional por zona austral, al considerar que no corresponde porque la dirigente peronista cumple su condena en la Ciudad de Buenos Aires y no reúne las condiciones de residencia exigidas.

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El escrito defendió la restitución del plus y sostuvo que Cristina Fernández de Kirchner mantuvo su domicilio real en Río Gallegos incluso durante el ejercicio de sus cargos públicos, además de conservar allí su domicilio fiscal, afrontar el pago de servicios de su vivienda y hacer viajes periódicos a esa propiedad.

La suma abonada por ese adicional era de $6 millones, monto que, de acuerdo con la presentación, equivale actualmente a unos $9,8 millones.

Antecedentes

La ex presidenta retomó el cobro de la pensión vitalicia que percibe como viuda de Néstor Kirchner a raíz de una medida cautelar dictada por la Cámara Federal de la Seguridad Social.

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En ese fallo, los jueces Sebastián Russo y Juan Fantini Albarenque dispusieron suspender provisoriamente la decisión administrativa adoptada por la ANSES, mientras se resuelve la cuestión de fondo.

Los camaristas valoraron el carácter alimentario del beneficio previsional en discusión y destacaron las consecuencias perjudiciales que podría implicar mantenerlo suspendido hasta el dictado de una sentencia definitiva.

La Cámara Federal de la Seguridad Social restituyó de forma cautelar la pensión vitalicia de viudez al considerar el carácter alimentario del beneficio previsional

El Poder Ejecutivo había dispuesto en noviembre de 2024 la suspensión del pago de las dos asignaciones vitalicias que percibía la expresidenta: una por su condición de exmandataria y la otra como viuda de un expresidente.

Frente a la cautelar, el Estado presentó un recurso de queja ante la Corte Suprema de Justicia contra el pronunciamiento que restableció el pago de la pensión.

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En ese marco, el procurador general interino, Eduardo Casal, emitió un dictamen en el que sostuvo que la Corte Suprema debía dejar sin efecto la medida que posibilitó la restitución del beneficio a la expresidenta.

Antes de la suspensión de ambas pensiones, Cristina Kirchner había percibido en noviembre de 2024 ingresos brutos por un total de $35.255.297,73 en concepto de los dos beneficios previsionales.