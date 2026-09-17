Judiciales

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda

Un comprador denunció que había pagado un sobreprecio por un vehículo cuyo odómetro había sido alterado. Sin embargo, el tribunal desestimó su reclamo por daños e incumplimiento y le impuso las costas del proceso

Un juzgado bonaerense rechazó una demanda por daños y perjuicios vinculada a la compraventa de un automóvil usado. (Foto de archivo)
Un juzgado bonaerense rechazó una demanda por daños y perjuicios vinculada a la compraventa de un automóvil usado. (Foto de archivo)
Guardar

Un juzgado bonaerense rechazó una demanda por daños y perjuicios vinculada a la compraventa de un automóvil usado, caso que giró en torno a la acusación de que el vehículo vendido presentaba un kilometraje adulterado, hecho que el reclamante consideró determinante para el valor pagado y la posterior solicitud de resarcimiento económico.

Todo comenzó cuando el reclamante, de 27 años, decidió adquirir un vehículo ofrecido a través de una publicación en una red social. El auto figuraba con un kilometraje de poco más de 40.000 kilómetros y fue inspeccionado personalmente en un local, según consta en el expediente. El interesado realizó distintas transferencias bancarias, tanto en pesos como en dólares estadounidenses, para completar el pago, siguiendo las instrucciones de quienes figuraban como vendedores.

PUBLICIDAD

La operación incluyó la emisión de un boleto de compraventa y la promesa de entrega de documentación, la cual quedó en manos de una gestora hasta que se concretara la transferencia del automóvil. Una vez finalizado ese trámite, el nuevo propietario retiró el vehículo y recibió junto con la documentación los manuales y constancias de servicio que, según su relato, arrojaron dudas sobre la veracidad del kilometraje anunciado.

autos en una concesionaria en muestra para ser vendidos - (Imagen Ilustrativa Infobae)
La demanda sostuvo que el automóvil usado fue vendido con un kilometraje adulterado, dato que habría incidido en el precio pagado. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El demandante sostuvo que, al revisar la documentación hallada en la guantera del auto, surgieron registros de servicios oficiales que reflejaban un historial de uso incompatible con el kilometraje publicado. Entre los documentos figuraba una constancia de un service efectuado en diciembre de 2018 donde el vehículo ya superaba los 105.000 kilómetros, cifra considerablemente mayor a la anunciada al momento de la venta.

PUBLICIDAD

Frente a este descubrimiento, el comprador intimó por distintos medios a los vendedores, a quienes acusó de haber actuado de manera desleal y con mala fe. Según su postura, la alteración del odómetro se habría realizado con el objetivo de obtener un precio más alto por la unidad.

En respuesta, uno de los demandados negó haber sido titular, propietario o responsable de la agencia señalada, ni de la página de la red social donde se publicó la oferta. Afirmó que se desempeñaba en otro sector laboral y que solo había actuado como intermediario al poner en contacto al comprador con el verdadero titular del vehículo. Añadió que desconocía cualquier adulteración del kilometraje y que no había participado activamente de la operatoria salvo en la presentación de las partes.

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda
El comprador encontró el vehículo en una publicación de una red social con poco más de 40.000 kilómetros anunciados. (Poder Judicial)

El otro demandado, a quien se le atribuyó la titularidad del automóvil, replicó en términos similares y planteó la prescripción de la acción. Ambos rechazaron haber tenido conocimiento de alguna anomalía en el odómetro y sostuvieron que, de haber existido un defecto oculto, tampoco podía imputárseles responsabilidad directa.

El expediente avanzó con la producción de prueba documental y pericial. La documentación aportada incluyó actas notariales que constataron las conversaciones mantenidas por aplicaciones de mensajería y la existencia de la publicación original de la venta, así como informes de la municipalidad local sobre la habilitación del comercio y registros de servicios del vehículo.

El Juzgado en lo Civil y Comercial n.° 1 de Morón valoró especialmente el informe de la municipalidad, que no halló constancia alguna de habilitación comercial para el local señalado. Este punto resultó central en la determinación de la naturaleza de la relación contractual, ya que el magistrado debía definir si se trataba de una operación de consumo amparada por la ley nacional de defensa del consumidor.

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda
Los manuales y constancias de servicio entregados con el vehículo despertaron dudas sobre la veracidad del kilometraje. (Poder Judicial)

El fallo subrayó que, si bien la ley 24.240 protege a usuarios finales en operaciones con proveedores, en este caso no quedó acreditado que existiera una agencia formalmente habilitada ni que los demandados actuaran como comerciantes habituales. Por ende, el contrato celebrado entre las partes no se encuadró como relación de consumo en los términos legislativos.

Por otro lado, la sentencia analizó el contenido de los registros de servicios y la pericia mecánica, que incluyó un escaneo oficial en una concesionaria de la marca del vehículo. Si bien el estudio técnico confirmó que el kilometraje actual coincidía con el odómetro, también se indicó que la tecnología permite modificar esos valores mediante dispositivos especializados. El perito sugirió realizar nuevas revisiones para descartar cualquier alteración, aunque no pudo determinar con certeza si el kilometraje había sido adulterado antes de la operación.

El juez consideró que, aun aceptando la hipótesis de que el automóvil tenía un uso superior al declarado, no existían pruebas suficientes para atribuir a los demandados la manipulación del odómetro ni el conocimiento de tal situación. La falta de evidencia directa sobre la autoría y la imposibilidad de vincular la acción a los vendedores resultaron determinantes.

Compró un auto con 40.000 kilómetros, descubrió que tenía casi el triple y reclamó en la Justicia: por qué rechazaron la demanda
Una constancia de service de diciembre de 2018 indicó que el automóvil ya superaba los 105.000 kilómetros. (Poder Judicial)

El fallo también señaló que, en ausencia de una agencia habilitada y de pruebas que acreditaran la condición de proveedores habituales de autos por parte de los demandados, no correspondía invertir la carga de la prueba ni aplicar las presunciones de la ley de defensa del consumidor. El juzgado remarcó que la interpretación normativa sobre contratos de consumo exige un encuadre claro y pruebas concretas, aspectos que no se verificaron en este expediente.

Al evaluar la pretensión resarcitoria, el magistrado entendió que no se cumplían los requisitos para responsabilizar a los demandados por un supuesto incumplimiento contractual derivado de información falsa o engañosa. La sentencia descartó la existencia de dolo o mala fe acreditada y rechazó el reclamo de restitución de sobreprecio, daño moral y daño punitivo solicitado por el reclamante.

La sentencia también impuso las costas del proceso al demandante por haber resultado vencido, y difirió la regulación de los honorarios de los profesionales intervinientes hasta que el fallo adquiera firmeza.

Temas Relacionados

Compraventa de automóvilesAutos usadosDaños y perjuiciosRechazo de demandaAdulteración de klometraje

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso

Una mujer reclamó el pago de las reparaciones por filtraciones en una pared lindera y llevó el conflicto a la Justicia. Sin embargo, el juzgado rechazó su reclamo tras un informe técnico que resultó determinante para resolver el caso y la obligó a afrontar las costas

Discutió con su vecina por una pared con humedad, la demandó y perdió: un peritaje definió el caso

Se hizo un lifting facial, no le gustó el resultado y demandó al cirujano por mala praxis: 17 años después, la Justicia rechazó el reclamo

Una mujer demandó al médico y a la clínica por el resultado de la intervención y por un hematoma que sufrió tras la cirugía. El tribunal concluyó que no hubo negligencia profesional y atribuyó las complicaciones a circunstancias propias de la paciente

Se hizo un lifting facial, no le gustó el resultado y demandó al cirujano por mala praxis: 17 años después, la Justicia rechazó el reclamo

Cristina Kirchner pidió recalcular su pensión de viudez y reclamó también por los retroactivos a la ANSES

La ex presidenta solicitó una nueva liquidación del beneficio, más el pago de las sumas adeudadas desde el mes de abril y la restitución del plus por zona austral

Cristina Kirchner pidió recalcular su pensión de viudez y reclamó también por los retroactivos a la ANSES

El Colegio de Abogados porteño insistió en el pedido de sanciones a un juez civil por desconocer la ley de honorarios profesionales

El planteo fue dirigido a Horacio Rosatti, presidente del Consejo de la Magistratura, y busca que el Plenario analice el dictamen que propone multar con el 35% de sus haberes a Carlos Hugo Goggi por apartarse de manera reiterada de la norma que regula los aranceles

El Colegio de Abogados porteño insistió en el pedido de sanciones a un juez civil por desconocer la ley de honorarios profesionales

La Cámara de Casación Penal confirmó el archivo de una denuncia contra los tres jueces de la Corte Suprema

La Sala IV del tribunal rechazó las acusaciones de incumplimiento de deberes, prevaricato y encubrimiento, y concluyó que no hubo indicios de uso ilícito del artículo 280, que permite rechazar la revisión de un caso sin exponer los fundamentos

La Cámara de Casación Penal confirmó el archivo de una denuncia contra los tres jueces de la Corte Suprema

DEPORTES

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

La peculiar historia detrás del primer partido de Messi en un Mundial: su reacción tras ser suplente y el “operativo clamor”

Así nació y se afianzó la amistad entre Colapinto y “Pechito” López, el “guardián” de Franco: ciclismo, comidas y pasión por la F1

Tras la clasificación de Estudiantes a las semifinales, así quedó el cuadro de la Copa Libertadores

Impacto en la Fórmula 2: el argentino Nico Varrone se desvinculó de su equipo y su futuro es incierto

Con gol y asistencia de Messi, Inter Miami venció 2-0 a Cruz Azul y se coronó en la Campeones Cup

TELESHOW

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

El divertido sketch con el que MasterChef Celebrity anunció su fecha de estreno: "Ajusten sus delantales"

La reacción de Evelyn Botto luego de que Mario Pergolini y Rada cuestionaran los viajes de Fede Bal: “Avivate hermana”

Ángel de Brito celebró los 2.500 programas de LAM junto a todo su equipo: “Un éxito increíble”

La felicidad de Denisse González al contar cómo avanza su tratamiento médico: "Parece funcionar"

Virginia Da Cunha posó con su novio 19 años menor y respondió a las críticas: “Para los que dicen que estoy robando”

INFOBAE AMÉRICA

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

Lula afirmó que viajará a la Asamblea General de la ONU para decirle a Trump que “no se meta” en las elecciones de Brasil

La Cámara de Representantes de EEUU aprobó nuevas sanciones contra Rusia y aranceles de hasta el 100% a sus compradores de energía

“Homenaje a los trabajadores destacados”: un hospital de Cuba generó indignación al entregar bicicletas al personal de salud

Guatemala y Estados Unidos fortalecen la cooperación contra la trata y el tráfico de personas

Bancos no reciben con buen ánimo la eliminación de cobros que hacen por algunos trámites