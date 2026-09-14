Judiciales

Vialidad: rechazaron una queja de CFK contra los embargos de San José 1111 y otros bienes de sus hijos

En el listado está el departamento donde cumple arresto domiciliario: su defensa argumentó que podría quedarse sin la vivienda donde reside

Cristina Kirchner apeló el embargo de San José 1111
Cristina Kirchner apeló el embargo de San José 1111
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La Cámara Federal de Casación Penal rechazó una queja de la condenada ex presidenta Cristina Kirchner y avaló los embargos preventivos de propiedades de sus hijos como accionistas de las sociedades Hotesur y Los Sauces, entre ellos el departamento de San José 1111 donde cumple arresto domiciliario, en el marco de la causa Vialidad.

La sala IV del máximo tribunal penal federal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, tomó esta decisión porque se trata de una medida preventiva que no causa un perjuicio imposible de reparar. El Tribunal Oral Federal 2 la ordenó en agosto pasado para preservar los bienes pero aún no resolvió si corresponde decomisar esta nueva tanda de propiedades que integran un segundo listado. Ya se ordenó avanzar en una primera etapa sobre 111 bienes de la ex presidenta y de otro condenado, el empresario Lázaro Báez, que en la actualidad están bajo tasación.

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La medida se inscribe en la ejecución de la condena por la que la expresidenta cumple seis años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, como autora del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Esa pena quedó firme el 10 de junio de 2025. En ese marco, el Tribunal Oral Federal 2 lleva adelante el proceso destinado a hacer efectivo el decomiso, cuyo valor fue actualizado en $684.990.350.139,86.

El TOF 2 ordenó el 11 de agosto embargar preventivamente diversos inmuebles de Hotesur y Los Sauces mientras se resuelve si corresponde su decomiso definitivo. Entre ellos se encuentra el departamento de San José 1111 donde Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria, además de propiedades ubicadas en Puerto Madero y distintas localidades de Santa Cruz. Las sociedades tienen actualmente como accionistas a Máximo y Florencia Kirchner.

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Elecciones legislativas de Argentina de 2025 - Seguidores de Cristina Kirchner en San Jose 1111
El departamento de San José 1111 está embargado y allí cumple prisión domiciliaria Cristina Kirchner

La defensa de Cristina Kirchner sostuvo que esos inmuebles no constituyen instrumentos, producto ni provecho del delito investigado en Vialidad y cuestionó que puedan ser cautelados con miras a un eventual decomiso. También afirmó que la expresidenta tenía legitimación para recurrir pese a que los bienes pertenecen a las sociedades de sus hijos, ya que la afectación patrimonial derivaría de su propia condena y porque uno de los inmuebles embargados es la vivienda en la que reside.

Según su planteo, la medida podía conducir a la privación definitiva de los bienes e incluso al desapoderamiento de ese departamento, por lo que debía ser considerada equiparable a una sentencia definitiva.

La situación habitacional de Cristina Kirchner

La Sala IV descartó esos argumentos. Señaló, en primer lugar, que lo sometido a revisión fue únicamente el embargo preventivo y no el decomiso definitivo de los bienes, cuestión sobre la que el tribunal oral todavía no se pronunció. Recordó que, como regla, las medidas cautelares no constituyen sentencias definitivas ni habilitan por sí mismas la intervención de Casación.

Máximo y Florencia Kirchner buscan revocar el embargo de los bienes de Hotesur y Los Sauces
Máximo y Florencia Kirchner buscan revocar el embargo de los bienes de Hotesur y Los Sauces

En particular, el tribunal consideró que el eventual perjuicio sobre la situación habitacional de Cristina Kirchner es, por el momento, “meramente eventual y conjetural”, dado el carácter cautelar, patrimonial y provisional del embargo.

Casación tiene pendiente de resolución otra apelación que presentaron Máximo y Florencia Kirchner contra esos mismos embargos de los bienes de Hotesur y Los Sauces como únicos accionistas de las sociedades.

Los jueces del caso Vialidad ya avanzaron con una primera etapa de decomiso sobre 111 bienes que están siendo tasados. Esta segunda fase en la que ahora se ordenaron los embargos había sido impulsada en febrero por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.

El fallo del TOF N°2 también alcanzó a un dúplex, siete cocheras, un departamento y una baulera ubicados en el Complejo Madero Center del barrio porteño de Puerto Madero que la familia Kirchner posee a través de sociedades comerciales. En la provincia de Santa Cruz se embargaron múltiples terrenos y edificaciones. Dentro de este listado figura el predio donde se emplaza el Hotel La Aldea del Chaltén, ubicado en esa localidad patagónica.

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