Consejo de la Magistratura: quiénes encabezan las cuatro listas de abogados para las elecciones de octubre

Este lunes cerró el plazo para presentar listas para competir por el estamento de la abogacía en el Consejo de la Magistratura

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Este lunes cerró el plazo para presentar ante la Junta Electoral, con sede en la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA), las listas que competirán en las elecciones del próximo 20 de octubre para integrar el Consejo de la Magistratura de la Nación. En esos comicios, los abogados con matrícula federal activa elegirán a sus cuatro representantes titulares y sus respectivos suplentes para el período 2026-2030.

La elección se realizará en todo el país bajo la modalidad de distrito electoral único. Quienes resulten electos pasarán a integrar un cuerpo compuesto por 20 miembros que, entre otras funciones, interviene en la selección de candidatos para cubrir vacantes judiciales y en los procedimientos disciplinarios y de acusación contra magistrados.

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Los comicios marcarán además el final del mandato de los actuales representantes de la abogacía: Jimena de la Torre, María Fernanda Vázquez, César Grau y Alberto Maques. Los dos últimos asumieron en 2024 para completar las vacantes que habían quedado tras el fallecimiento de Héctor Recalde y la renuncia de Miguel Piedecasas.

Entre las nóminas presentadas este mediodía aparecen Unidad en Defensa de la Abogacía, Abogacía por la Libertad, Abogacía Unida y Dignidad Profesional y Abogacía Federal, integradas por dirigentes de instituciones profesionales, funcionarios y abogados con trayectoria en distintos ámbitos de la política judicial.

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Unidad en Defensa de la Abogacía

La lista está encabezada como primer candidato titular por Alberto Biglieri, abogado administrativista y actual interventor judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Fue consejero de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires entre 2019 y 2023 y desarrolló parte de su trayectoria en ámbitos académicos, judiciales y de representación profesional.

Como segunda candidata titular se presenta Claudia Sarmiento, de San Juan, actual secretaria de Relaciones Institucionales del gobierno provincial. La abogada está ligada a Jimena de la Torre, una de las actuales representantes de la abogacía en el Consejo, y al espacio de Abogados en Acción.

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La conformación de la lista reunió a sectores que venían negociando por separado antes del cierre de candidaturas. En ese armado aparecería la influencia del dirigente Daniel Angelici, a través de nombres vinculados al radicalismo porteño y a la política colegial.

Los otros dos candidatos titulares son Nazario Eduardo Bittar, actual presidente del Colegio de Abogados de Córdoba, y María Jazminka Mihaljevic, vicepresidenta de la Caja Forense de Mendoza y del Colegio de Abogados y Procuradores de la Primera Circunscripción Judicial de esa provincia.

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Como suplentes se presentan Carlos Mas Vélez, referente histórico de la UCR porteña y actual presidente del Centro de Planificación Estratégica del Consejo de la Magistratura de la Ciudad; Ana Silvia Ruiz O’Neill, vicepresidenta del Colegio de Abogados de Bell Ville; Guillermo Martín Lipera, ex presidente del Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires; y Carolina Andrea Grillo, vicepresidenta del Colegio de Abogados de la Primera Circunscripción Judicial de Corrientes.

Las listas ya quedaron definidas para la elección de los representantes de la abogacía en el Consejo de la Magistratura de la Nación

Abogacía por la Libertad

Luis Alberto Palomino, actual concejal de Vicente López y presidente del bloque de La Libertad Avanza en el Concejo Deliberante local. Antes se desempeñó como subsecretario de Empleo de la Nación y estuvo al frente de la unidad ejecutora del programa Volver al Trabajo. En 2025 fue candidato a senador provincial por la Primera Sección Electoral bonaerense.

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La segunda candidata titular es Valeria Fredes, quien se desempeñó como vicepresidenta ejecutiva del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) durante la administración de Javier Milei y también estuvo transitoriamente a cargo de la Dirección Operativa del organismo.

Completan los lugares titulares Martín Javier Buscemi, abogado de San Rafael con trayectoria colegial e identificación con La Libertad Avanza, y Alicia María Susana Colazo, abogada matriculada ante la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.

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Entre los suplentes figuran Marcelo Horacio Cangueiro, asesor jurídico de la Fiscalía de Estado de Neuquén; Alejandra Paulina Brasesco, gerenta de Legales de Pampa Energía; Matías Sabaté, delegado de la Dirección Nacional de Migraciones en Tucumán y ex apoderado de La Libertad Avanza en esa provincia; y María Laura Álvarez, responsable de la Agencia Territorial San Isidro de la Secretaría de Trabajo y apoderada de la lista.

Abogacía Unida y Dignidad Profesional

La primera candidata titular es Itatí Demarchi Arballo, de Córdoba, actual presidenta del Colegio de Abogados de Villa María. Abogada laboralista, su trayectoria está vinculada al Derecho del Trabajo y a la actividad institucional dentro de las organizaciones profesionales.

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En segundo lugar, entre los titulares se presenta Jorge Rizzo, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual integrante del Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires. Rizzo cuenta con una extensa trayectoria en la política colegial porteña.

Los restantes lugares titulares corresponden a Julia Toyos, de Salta y presidenta de la Caja de Seguridad Social para Abogados de esa provincia, y Andrés Abramovich, actual vicepresidente del Colegio de Profesionales de la Abogacía de Santa Fe.

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El 20 de octubre, los abogados con matrícula federal elegirán a sus cuatro representantes ante el Consejo de la Magistratura de la Nación para el período 2026-2030 (Gentileza: Prensa Consejo de la Magistratura)

Como suplentes se presentan Adriana Coliqueo, presidenta del Colegio de Abogados de Avellaneda-Lanús; Andrés Ayale, vicepresidente de la Caja de la Abogacía de la Provincia de Buenos Aires; Mirta Elisa Merelles, vinculada al Colegio de Abogados de Corrientes; y Marcelo Alvarez, ex presidente del Colegio de Abogados de San Juan.

Uno de los articuladores de la lista fue Juan Manuel Olmos, dirigente peronista y actual presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN), con antecedentes como presidente del Consejo de la Magistratura porteño, legislador de la Ciudad y funcionario durante la presidencia de Alberto Fernández.

Abogacía Federal

Fernando Pablo Levene, abogado de La Plata, encabeza como primer candidato titular la lista de Abogacía Federal. Fue presidente del Colegio de Abogados de La Plata y tiene una extensa trayectoria dentro de la colegiación bonaerense. Durante 2026 fue incorporado además a la lista de conjueces de la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires.

La segunda candidata titular es Sandra Silvina París, también de La Plata y actual secretaria de Relaciones Institucionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue diputada bonaerense e integró el Consejo de la Magistratura provincial en representación de la Legislatura.

Fuentes que siguen de cerca el proceso electoral atribuyeron la conformación de Abogacía Federal a un acuerdo entre sectores vinculados a Maximiliano Abad, Diego Molea y Miguel Piedecasas, que confluyeron para la presentación de la nómina.

Los otros candidatos titulares son Eduardo Daniel Awad, ex presidente del Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y actual presidente de la Asociación de Propietarios, Consorcistas y Consorcios de la República Argentina, y Myriam Beatriz Londero, abogada cordobesa con antecedentes en la conducción del Colegio de Abogados de Córdoba.

Como suplentes figuran Juan Manuel Aráoz Ortega, con trayectoria en la gestión pública cordobesa; Alejandra Marcela Lázzaro, secretaria de Cámara de la Cámara Nacional Electoral; Carlos Gustavo Ensinck, vocal del Colegio de Abogados de Rosario y ex presidente de esa institución; y Laura Ángela Martínez, vicepresidenta de la Sociedad Argentina de Planificación Territorial.