La salud judicializada crece y los amparos ya dominan el fuero federal

Las estadísticas judiciales advierten por el incremento de los reclamos a obras sociales y prepagas (Fotos: Getty Images)

Guardar

Siete de cada diez expedientes iniciados en el fuero Civil y Comercial Federal durante el primer semestre de 2026 estuvieron vinculados con la salud. La estadística expone la dimensión que adquirieron los reclamos de pacientes contra obras sociales y empresas de medicina prepaga por afiliaciones, medicamentos, internaciones y prestaciones de alta complejidad.

El relevamiento de la Oficina de Estadística del Consejo de la Magistratura de la Nación muestra que la mayor parte de esos casos tramita como amparo o proceso sumarísimo, dos vías que buscan una respuesta judicial rápida frente a situaciones que pueden afectar la continuidad de un tratamiento o de una cobertura.

PUBLICIDAD

Esa foto queda explícita con solo mirar en los tribunales las tensiones estructurales detrás de la judicialización de la salud en la Argentina con el repaso por las causas en el fuero en lo Civil y Comercial Federal, encargado de analizar la conflictividad entre pacientes y prepagas u obras sociales.

La dimensión de los reclamos

La estadística expone la dimensión que adquirieron los reclamos de pacientes contra obras sociales y empresas de medicina prepaga por afiliaciones, medicamentos, internaciones y prestaciones de alta complejidad.

PUBLICIDAD

En el fuero funcionan once juzgados de primera instancia y tres salas de Cámara. Allí se analizan conflictos de marcas y patentes, demandas por accidentes o daños en transportes aéreos, marítimos o terrestres internacionales, demandas contra el Estado por incumplimiento de contratos y casos que involucran operaciones de importación o exportación. Pero desde hace años son los cuestionamientos por falta de atención en salud de obras sociales y prepagas los que concentran la mayor cantidad de expedientes, remarcan fuentes judiciales.

Los números lo demuestran: entre el 6 de abril y el 8 de mayo de 2026, la Cámara dictó 912 sentencias sólo sobre prestaciones de salud, un promedio de 30 resoluciones por día. De esos fallos, más de la mitad (486) fueron medidas cautelares. Sólo afiliaciones e internaciones representaron 6 de cada 10 resoluciones.

PUBLICIDAD

Un informe del Consejo de la Magistratura señala que el 70 por ciento de los nuevos expedientes en el fuero federal argentino corresponden a reclamos de salud. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si se analizara un solo mes de las causas que llegan a la Cámara, se podría ver que la mayor concentración radica en demandas por la quita de afiliaciones, pedidos de internación geriátrica o asistencia domiciliaria, reclamos por falta de medicación en enfermedades crónicas, quejas por aumentos de cuota que habilitó el DNU 70/23 o cuestionamientos a la negativa a prestaciones de complejidad. Es decir: temas vinculados con el acceso y permanencia en la cobertura.

Especulación y juicios

Para intentar explicar el fenómeno, fuentes judiciales que conocen el fuero advirtieron sobre la existencia de una práctica extendida donde las entidades prefieren litigar a pesar de tener la certeza de perder. Un ejemplo citado es el de un abogado que concentró el 70 por ciento de los juicios contra una obra social. Según explican fuentes del fuero, el cálculo empresario es financiero: al rechazar tratamientos oncológicos —cuya cobertura del 100 por ciento está amparada por ley— o sostener desafiliaciones por supuesta falsificación de datos, las obras sociales ganan tiempo.

PUBLICIDAD

Saben que muchos pacientes no judicializarán el reclamo y que, aun perdiendo en los tribunales, el ahorro inicial compensa el pago posterior de costas y los honorarios de los letrados, evalúan.

Los reclamos

La judicialización se activa, en muchos casos, ante una desafiliación, la interrupción de una prestación o la negativa de una entidad a cubrir un tratamiento. La vía del amparo permite a los pacientes pedir una solución urgente cuando entienden que hay una vulneración del derecho a la salud. Entre las causas que llegan a la Cámara aparecen reclamos por la baja de afiliados debido a presuntas declaraciones juradas incompletas o falsificación de datos de salud. También hay pedidos de cobertura de internaciones, servicios de enfermería, acompañamiento terapéutico, medicación y tratamientos de rehabilitación.

PUBLICIDAD

Reclamos por medicamentos que llegan a la Justicia (Imagen Ilustrativa Infobae)

En el caso de pacientes oncológicos, la cobertura de determinados tratamientos puede estar prevista por normas específicas. Aun así, algunos reclamos llegan a los tribunales después de rechazos administrativos o demoras en la autorización de medicamentos y prácticas indicadas por los equipos médicos. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 también sumó litigios por los incrementos de las cuotas de la medicina prepaga. En esos expedientes, los afiliados cuestionan el impacto de las subas y piden que se revise su aplicación o que se preserve su continuidad dentro del sistema.

La Justicia como filtro económico

Fuentes judiciales describieron una práctica recurrente: entidades que sostienen el litigio aun en casos en los que existe jurisprudencia consolidada o normas que respaldan la prestación solicitada. El cálculo, según esas fuentes, incluye el tiempo que puede transcurrir entre el rechazo inicial y una resolución judicial. No todos los pacientes cuentan con información, recursos o patrocinio jurídico para presentar un amparo. En consecuencia, una negativa puede reducir el número de prestaciones que la entidad finalmente debe afrontar.

PUBLICIDAD

También pesan los costos de tratamientos de alto valor. Las fuentes señalaron que, en algunos casos, una orden judicial es requerida como respaldo interno para habilitar un pago extraordinario o para limitar el alcance de una cobertura que, de extenderse a otros afiliados, tendría impacto financiero. La lógica genera una tensión entre el derecho individual del paciente y la administración de recursos de las entidades. Para quienes judicializan, el proceso suele comenzar cuando la respuesta administrativa no llega a tiempo frente a una necesidad médica inmediata.

Las medidas cautelares

La cantidad de cautelares dictadas por la Cámara permite dimensionar el carácter urgente de los expedientes. Estas resoluciones no cierran el litigio, pero pueden ordenar una cobertura provisoria mientras avanza la causa principal. En tratamientos de fertilización asistida, radioterapia, internaciones o provisión de fármacos, la medida cautelar puede definir el acceso efectivo a una prestación durante meses. Por eso, en numerosos casos, la discusión central queda resuelta en esa primera etapa y la sentencia definitiva pierde relevancia práctica para el paciente.

PUBLICIDAD

El proceso, de todos modos, no es uniforme. Existen reclamos en los que la entidad invoca inconsistencias en la afiliación, exclusiones contractuales o la falta de indicación médica suficiente. Cada expediente requiere evaluar las circunstancias clínicas, la normativa aplicable y el riesgo que implica una eventual interrupción de la cobertura. Curiosamente, en un escenario de crisis donde las demandas crecen al compás de los problemas económicos, los especialistas admiten que una negativa inicial también puede funcionar como un filtro frente a medicamentos de alto costo.

En rigor, hay que distinguir entre los amparos que se agotan de manera anticipada en la medida cautelar (como tratamientos de fertilización o aplicaciones de rayos, donde la sentencia de fondo suele llegar cuando el objeto del litigio ya es abstracto) y aquellos que se prolongan en el tiempo, como disputas por afiliación o asistencia de enfermería.

PUBLICIDAD

Un amparo de salud no debería demorar más de una semana. Sin embargo, en la práctica se extienden durante años debido a la apertura de prueba y planteos procesales que desnaturalizan la figura original. En primera instancia, la sobrecarga laboral impide un análisis profundo de los expedientes, reduciendo el trabajo diario a un ritmo casi mecánico que invisibiliza el impacto humano de los tribunales, advirtieron fuentes del fuero.

En los fallos se reitera la imposición de multas. La repetición masiva de sentencias en contra parecen no disuadir. La respuesta en los pasillos judiciales es de escepticismo. Las obras sociales operan muchas veces bajo “una lógica temeraria”, dicen, y la falta de unificación de criterios o de resortes de control efectivos deja abierta una puerta donde el derecho a la salud queda supeditado a la estrategia financiera de la cobertura médica.

La emergencia en discapacidad

La conflictividad por la cobertura de salud también atraviesa la discusión por la emergencia nacional en discapacidad. El 9 de septiembre, mientras la Cámara de Diputados avanzó con el emplazamiento de las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda para tratar una prórroga de la ley hasta el 31 de diciembre de 2027, familias, prestadores y organizaciones se movilizaron frente al Congreso.

Durante la protesta, los manifestantes denunciaron dificultades para sostener terapias, transporte y atención en centros de día, además de pagos atrasados a profesionales y prestadores. La Ley 27.793, que declaró la emergencia en discapacidad, rige hasta fines de 2026.

La Cámara de Diputados aprobó el emplazamiento para que las comisiones traten la iniciativa. El cronograma prevé una reunión informativa el 16 de septiembre y otra el 23 de septiembre, con el objetivo de emitir dictamen. Las organizaciones reclaman que la emergencia se extienda hasta el 31 de diciembre de 2027. También cuestionan demoras en pagos, aranceles que consideran insuficientes y problemas para garantizar la continuidad de servicios de atención. La oposición logró que Diputados fijara fechas para discutir la prórroga en comisión.