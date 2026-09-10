La Corte Suprema dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por dólar futuro

El economista argentino y ex presidente del Banco Central Federico Sturzenegge/REUTERS/Matias Baglietto

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La Corte Suprema, con las firmas de Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, dejó firme el sobreseimiento de Federico Sturzenegger en la causa por “dólar futuro” al desestimar el recurso presentado por Cristina Fernández de Kirchner, y cerró así el último intento por reabrir una investigación sobre presuntas maniobras con contratos de compra de dólares a futuro al inicio del gobierno de Mauricio Macri.

La decisión del máximo tribunal consolidó un recorrido judicial que ya había tenido fallos favorables al ex presidente del Banco Central y actual Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, en primera instancia, en la Cámara Federal porteña y en la Cámara Federal de Casación Penal. El planteo que llegó a la Corte había sido impulsado por la ex presidenta a través de su abogado Carlos Beraldi.

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La causa se originó en 2015 por una denuncia presentada por un grupo de legisladores nacionales contra Sturzenegger y otros funcionarios de la administración Macri. La acusación sostenía que desde el Banco Central se habían vendido dólares a futuro a “precio vil”, con el supuesto propósito de provocar un perjuicio ilegítimo a las arcas del Estado.

Fachada del edificio del Banco Central de la República Argentina/REUTERS/Agustin Marcarian/

Según surge del expediente, el punto bajo análisis era la presunta modificación de contratos de compra de dólar futuro, una maniobra que, de acuerdo con la denuncia, habría alterado las condiciones pactadas en perjuicio de los intereses estatales y en favor de particulares. La investigación encuadró esos hechos como una supuesta defraudación a la administración pública.

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Casación ya había rechazado el recurso contra el cierre del caso

Antes de la intervención de la Corte Suprema, la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal ya había rechazado por “inadmisible” el recurso presentado por Beraldi para revisar el sobreseimiento. Esa resolución, dictada en noviembre de 2019, confirmó el criterio que había beneficiado a Sturzenegger en las instancias previas.

En ese fallo intervinieron los camaristas Daniel Petrone y Diego Barroetaveña, quienes votaron por desestimar la presentación, mientras que Ana María Figueroa lo hizo en disidencia. Con ese rechazo, quedó firme lo resuelto en primera instancia y luego ratificado por la Cámara Federal.

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La Sala I de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal había confirmado el sobreseimiento en junio de 2019. Después de esa decisión, la querellante recurrió ante Casación, que volvió a cerrar esa vía.

El expediente llegó finalmente a la Corte Suprema por un recurso de queja presentado por Fernández de Kirchner. El máximo tribunal resolvió desestimarlo y, en consecuencia, dejó firme el sobreseimiento del ex funcionario.

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La intervención de Sturzenegger

Al desvincularlo del caso en primera instancia, la Justicia entendió que la intervención de Sturzenegger en la ejecución de los contratos de dólar futuro estuvo limitada al cumplimiento de lo que habían formalizado las autoridades que lo habían precedido en el cargo y en el directorio del Banco Central de la República Argentina.

Ese fue el argumento central que luego sostuvo la Cámara Federal porteña al confirmar el cierre del caso. Sobre esa base, las instancias superiores fueron rechazando los sucesivos recursos hasta llegar a la decisión final de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

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Con la resolución firmada por Rosatti, Lorenzetti y Rosenkrantz, quedó definitivamente clausurada la discusión judicial sobre la responsabilidad penal de Sturzenegger en esta causa.