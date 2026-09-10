Judiciales

Juicio de los Cuadernos: Roberto Baratta volverá a hablar ante los jueces para responder acusaciones de testigos de Techint

El juicio por presunta asociación ilícita y sobornos que tiene como principal acusada a Cristina Kirchner se reanudó este jueves y se espera la ampliación de indagatoria del acusado ex funcionario y ex jefe del remisero autor de los cuadernos Oscar Centeno

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El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la expectativa puesta en el pedido del acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta para volver a hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. El exjefe del remisero autor de los escritos Oscar Centeno buscará salir al cruce de dichos de testigos en las últimas audiencias.

Ejecutivos de la empresa Techint declararon bajo juramento de verdad que le entregaron sobres con dinero que el entonces funcionario buscaba en persona llevado por Centeno en las cocheras del edificio de esa empresa.

En pocas líneas:

12:34 hsHoy

Había “una contribución política” que los contratistas estaban “obligados a hacer” dijo un testigo

El testigo Huergo recordó sus encuentros con Clarens, el financista vinculado a los Kirchner, y dijo que le pidió una “contribución política que los contratistas estábamos obligados a hacer”.

Era “una pequeña contribución que hacíamos de tipo político”, agregó.

“¿La hacían alegremente esa contribución? ¿Le salía del corazón? ¿Estaban de acuerdo?”, quiso saber la fiscal ante el Tribunal Oral Federal 7 Fabiana León.

“No, pero hay muchas cosas que uno tiene que hacer, no por que está de acuerdo sino por usos y costumbres”, respondió el testigo y dijo que no lo interpretó como una exigencia del acusado Clarens sino como un “uso y costumbre”.

En esta etapa del juicio declaran empresarios que figuran en los listados entregados por Ernesto Clarens con supuestos pagadores de sobornos cuando se convirtió en arrepentido en la causa.

12:28 hsHoy

Declara otro empresario que estuvo acusado y fue sobreseído

Se trata de Enrique Huergo, un ingeniero jubilado de 83 años que presidió la firma DICASA y estuvo acusado en el caso pero luego fue sobreseído. Dijo que conoció al financista Ernesto Clarens, a quien vio “un par de veces” en un hotel y se remitió a lo que recordó que declaró en su declaración indagatoria durante la investigación, cuando estaba acusado.

11:46 hsHoy

Juicio de los Cuadernos: financista vinculado al kirchnerismo se presentó como recaudador del Gobierno y le pidió una coima, declaró un empresario

El testigo recordó que el entonces segundo de Vialidad Nacional Sandro Férgola lo citó para darle el teléfono de Ernesto Clarens y le pidió que fuera a verlo. En ese encuentro, dijo, el financista le pidió un diez por ciento del monto total de una obra

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