Juicio de los Cuadernos: Roberto Baratta volverá a hablar ante los jueces para responder acusaciones de testigos de Techint

El juicio por los “cuadernos de la corrupción” se reanudó este jueves con la expectativa puesta en el pedido del acusado ex funcionario kirchnerista Roberto Baratta para volver a hablar ante el Tribunal Oral Federal 7. El exjefe del remisero autor de los escritos Oscar Centeno buscará salir al cruce de dichos de testigos en las últimas audiencias.

Ejecutivos de la empresa Techint declararon bajo juramento de verdad que le entregaron sobres con dinero que el entonces funcionario buscaba en persona llevado por Centeno en las cocheras del edificio de esa empresa.