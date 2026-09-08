Judiciales

Tres nuevos jueces asumirán en los tribunales orales de Comodoro Py y reordenarán causas sensibles

Los nombramientos alcanzan al TOF 4 y al TOF 6, donde tramitan expedientes contra exfuncionarios y causas como la del Vacunatorio VIP

Tribunales de Comodoro Py Vacíos - Cuarentena Obligatoria - COVID-19 - Coronavirus (Foto: Franco Fafasuli)
Tribunales de Comodoro Py
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Esta semana prestarán juramento tres magistrados cuyos recientes nombramientos fueron informados a través del Boletín Oficial, para incorporarse a los tribunales orales de Comodoro Py. Para el TOF 4 fue designada Valeria Alejandra Rico, mientras que Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto desarrollarán su actividad en el TOF 6.

Para el jueves 10 de septiembre, a las 12, la Cámara Federal de Casación Penal programó la ceremonia en el Salón Auditorio, ubicado en el subsuelo del edificio de Retiro.

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Con este acto, los jueces quedarán habilitados para integrarse a las funciones de sus respectivos tribunales, conformar los cuerpos para los juicios orales y participar en la fijación de audiencias y en las resoluciones vinculadas con los expedientes en trámite.

El TOF 6 contará con mayor estabilidad en sus intervenciones en los debates orales, ya que la llegada de Velasco y Schiopetto cubrirá dos de sus tres vacantes.

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Rico, por su parte, se sumará al Tribunal Oral Federal 4, donde trabajará junto a Leopoldo Bruglia y Néstor Costabel. Con su incorporación, las tres vocalías quedarán cubiertas.

Bruglia venía desempeñándose en la Cámara Federal por traslado hasta la semana pasada, pero tuvo que cesar en ese tribunal debido al reciente nombramiento del juez Pablo Yadarola.

Juicios orales pendientes

La reincorporación de Bruglia y la llegada de Rico eran esperadas por el Tribunal Oral Federal 4 para, junto con Costabel, definir cómo continuar con los expedientes aún en agenda.

Dentro del listado del TOF 4 aparecen procesos orales contra Ricardo Echegaray, extitular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el empresario Lázaro Báez y los exfuncionarios Ricardo Jaime y Julio De Vido.

Juran tres nuevos jueces para los tribunales orales de Comodoro PY
Juran tres nuevos jueces para los tribunales orales de Comodoro PY

Respecto del Tribunal Oral Federal 6, que permanece sin jueces titulares desde 2020, entre las causas relevantes se encuentra la del Vacunatorio VIP, vinculada con presuntos delitos de abuso de autoridad y peculado.

El TOF 6 se mantuvo operativo con jueces subrogantes, en calidad de titulares provisorios, entre ellos Enrique Méndez Signori, Diego García Berro y Adriana Palliotti, hasta la asunción de los nuevos miembros. Tras la ceremonia, deberán redistribuir las tareas, en especial respecto de los procesos que aún carecen de una fecha asignada para el inicio de las audiencias.

Nombramientos

El Gobierno nacional publicó hoy en el Boletín Oficial la designación de 42 magistrados, nueve fiscales y 12 defensores públicos, cuyos pliegos ya contaban con acuerdo del Senado. Entre ellos figuran Valeria Rico, Ramiro Velasco y Santiago Juan Schiopetto.

También se destacan los nombramientos de Florentino Malaponte en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, María Soledad Mancini en la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba, Facundo Carlos Cortés en la Sala B del mismo tribunal y Andrés Guillermo Fraga en la Cámara Federal de Apelaciones de San Justo, provincia de Buenos Aires.

También hubo designaciones en tribunales de alzada: Valeria Pérez Casado fue nombrada vocal de la Sala C de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Capital Federal; Alicia Isabel Braghini fue designada para una vocalía en la Sala III de la Cámara Federal de la Seguridad Social; y Juan Manuel Cabral pasó a ser vocal en la Sala K de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

Otro grupo de decretos corresponde a los tribunales orales federales, responsables del juzgamiento de delitos federales. En la provincia de Catamarca, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal contará con María Virginia Miguel Carmona y Ana María Busleiman entre sus integrantes. Para el Tribunal Federal de Juicio de Comodoro Rivadavia, en Chubut, fueron seleccionados Ángela Cecilia Pagano Mata y Sebastián Pedro Ruiz.

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