Jueces de la Cámara Federal de Casación Penal expusieron en el primer Congreso Internacional sobre la Trata de Personas

Los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Carlos Mahiques, Daniel Petrone, Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Javier Carbajo

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Cuatro jueces de la Cámara Federal de Casación Penal participaron como expositores del 1° Congreso Internacional sobre la Trata de Personas “Nuevas formas de explotación”, que se desarrolla los días 8 y 9 de septiembre en el Hotel InterContinental de la Ciudad de Buenos Aires.

En la primera jornada expusieron Diego Barroetaveña, presidente del máximo tribunal penal del país, sobre la trata de personas y la criminalidad organizada en el proceso penal acusatorio; Carlos Mahiques, sobre la trata de personas con fines de comisión de delitos y criminalidad organizada; Daniel Petrone, sobre la dimensión económica de la trata de personas —investigaciones financieras, lavado de activos y reparación a las víctimas—; y Mariano H. Borinsky, sobre los nuevos desafíos en la asistencia a víctimas de explotación en el marco del Código Procesal Penal Federal.

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El encuentro es organizado por el Ministerio Público Fiscal (Procuración General de la Nación), el Ministerio de Justicia de la Nación y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, y el Procurador interino, Eduardo Casal

El Congreso reúne durante dos jornadas a magistrados, fiscales y especialistas nacionales e internacionales para abordar las nuevas modalidades de explotación y los desafíos de su prevención, investigación y persecución penal.

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La exposición del juez Mariano Hernán Borinsky, “Nuevos desafíos en la asistencia, acompañamiento y recepción de testimonio a víctimas de explotación en el marco del Código Procesal Penal Federal”, tuvo lugar durante la primera jornada, en el panel que compartió con Malena Derdoy, directora de la Dirección General de Acompañamiento, Orientación y Protección a las Víctimas (DOVIC-MPF).

Mariano Borinsky, juez de la Cámara Federal de Casación Penal

Durante su intervención, Borinsky puso el eje en el cambio de posición que el Código Procesal Penal Federal reconoce a la víctima: “La víctima deja de ser un medio de prueba y pasa a ser un sujeto del proceso”, dijo el magistrado. En esa línea, destacó el mecanismo que el nuevo régimen ofrece para que las víctimas de trata y explotación obtengan una reparación económica dentro del mismo proceso penal, evitando su revictimización.

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El juez Borinsky remarcó que en esta materia el tiempo es determinante: “Para una persona que fue explotada y que hoy no tiene con qué vivir, una reparación que llega en ocho años no es una reparación tardía: es una reparación que no existe”. Y cerró poniendo a la Cámara Federal de Casación Penal a disposición para la capacitación y especialización necesarias: “Las herramientas están. Ahora hay que usarlas”, sentenció.