Deportes

Un piloto argentino se unió a Ferrari y confirmó que podría correr en una práctica de Fórmula 1

Sacha Fenestraz reveló que se incorporó al staff de pilotos de la Scuderia. Cómo es su tarea y cuándo podría subirse a un auto de la Máxima

Sacha Fenestraz reveló que trabaja en el simulador de Fórmula 1 de Ferrari
Guardar

El argentino Sacha Fenestraz confirmó que trabaja en el simulador de Ferrari en la Fórmula 1. El piloto de 27 años, nacido en Francia y criado en Córdoba, por segunda vez en su campaña integra una estructura de la Máxima y se mostró optimista respecto de una futura prueba arriba de un monoplaza real.

“Estar en Italia trabajando para Ferrari también es un sueño”, aseguró Fenestraz. En diálogo con Carburando Radio, el corredor detalló su presente en Maranello. “Es un lindo laburo estar viviendo en Italia trabajando para Ferrari también es un sueño. Ayer estábamos arriba del simulador preparando lo que se viene de los próximos fines de semana”, agregó.

PUBLICIDAD

Antes de su llegada a la escudería italiana, Fenestraz trabajó durante tres años junto a Mercedes en tareas similares. Según reveló, participó hasta mediados de 2025 en el desarrollo del monoplaza que el equipo alemán utiliza durante la temporada 2026, una experiencia que le permitió sumar conocimientos técnicos sobre la evolución de un F1.

Esa etapa previa, sumada a su paso por la Fórmula E, resultó determinante para su incorporación a Ferrari. “Creo que una de las razones por las que me agarró Ferrari fue también por eso y por la experiencia en Fórmula E, con la gestión de energía y esas cosas”, explicó el piloto.

PUBLICIDAD

Sacha corre en Japón en la Súper Fórmula, en la que este año logró una victoria épica. También en el Súper GT. Está vinculado a Toyota. En 2019 fue campeón de la Fórmula 3 en aquel país. Es gran amigo del piloto de McLaren, Lando Norris, y ambos tienen el mismo representante.

Sacha Fenestraz con Nico Varrone
Sacha Fenestraz con Nico Varrone (@nicovarrone1)

Fenestraz calificó su tarea actual como “bastante crucial” dentro de la estructura de Ferrari. El trabajo consiste en aportar información desde el simulador para orientar las decisiones técnicas sobre el desarrollo del auto, un rol que en las últimas temporadas ganó relevancia dentro de los equipos de punta de la categoría.

Durante su etapa en Mercedes, el contrato de Fenestraz contemplaba la posibilidad de participar en pruebas oficiales con un monoplaza, algo que finalmente nunca se concretó. Con Ferrari, el escenario es distinto.

“Ahora con Ferrari la posibilidad es mucho más alta. No te digo que está confirmado, pero las probabilidades son mucho más altas”, señaló. “Me lo dijeron ellos y y les creo también mucho más porque lo veo que los pilotos de simulador que tienen actualmente hacen esas pruebas”, subrayó. Si bien no dio los nombres de los otros pilotos de simulador, dijo que son pilotos tanto de monopostos como de carreras de larga duración.

El propio corredor descartó que la prueba se produzca durante lo que resta de la temporada 2026 y ubicó el posible debut hacia principios de 2027. “Lo que hablé el fin de semana y sería más a principios del año que viene, así que veremos. Sería hermoso, sería un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, concluyó.

Sacha Fenestraz estuvo este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Se lo vio junto a Franco Colapinto y Nicolás Varrone. El cordobés es otro argentino que sueña con llegar a la Máxima.

Temas Relacionados

FerrariFórmula 1Sacha Fenestrazdeportes-argentina

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

El equipo del Vasco Arruabarrena viene de superar a Recoleta, mientras que el equipo paulista dejó en el camino a Bolívar. Transmite ESPN y Disney+ a las 21.30

Boca Juniors recibirá a San Pablo en el inicio de la serie de cuartos de final de la Copa Sudamericana: hora, TV y formaciones

Platense empata contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

El Calamar continúa con su histórica participación en el certamen internacional e inicia la serie contra el Flu en el Maracaná. Transmiten Telefe, Fox Sports y Disney+

Platense empata contra Fluminense por la ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

El Chacho fue contactado por un equipo importante de Sudamérica. Los detalles

La oferta que recibió Eduardo Coudet para volver a dirigir apenas 12 días después de su salida de River Plate

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

La decisión de la franquicia llegó de madrugada a un aeropuerto de Miami y cambió el rumbo deportivo del base, mientras su entorno vivía el momento con indignación y desengaño

“Probablemente sea una de las mayores faltas de respeto que he tenido que soportar”, Chris Paul sobre su salida de los Clippers.

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

El Merengue de José Mourinho anotó dos goles por graves errores defensivos del vigente campeón de la Serie A y se llevó una victoria valiosa en su casa

A pesar de la asistencia de Lautaro Martínez, Inter perdió 2-1 ante Real Madrid en su estreno por la Fase Liga de la Champions League

MALDITOS NERDS

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Riot Games niega que 2XKO fuera un error pese al fin de su desarrollo

Sega cancela Super Game, su proyecto AAA global anunciado en 2021

Street Fighter 6 suma a Arjun, el luchador de yoga que llega en octubre

The Tetris Company rechaza el juego de la Casa Blanca inspirado en ‘Tetris’

Pocketpair actualiza Palworld con dos misiones y más de cien correcciones

ENTRETENIMIENTO

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

Una influencer china conocida por consumir grandes cantidades de comida murió tras una complicación médica

El peligro que amenaza la mansión de Nicolas Cage en Malibú: un enorme socavón se abrió frente a su casa

‘Hechizo de amor 2′: la crítica destroza el esperado regreso de Sandra Bullock y Nicole Kidman

Connor Storrie refuerza su seguridad en pleno rodaje de “Heated Rivalry”

Alex Van Halen arremete contra Sammy Hagar en una contundente declaración: “Es un completo idiota”

INFOBAE AMÉRICA

Chile mantiene la tasa en 4,5% mientras sube la inflación y se debilita la economía

Chile mantiene la tasa en 4,5% mientras sube la inflación y se debilita la economía

Los ingresos petroleros de Irán se agotan y profundizan su crisis económica

República Dominicana queda tercera en América Latina entre los peores resultados en PISA

La “economía de expatriados”: un mercado con potencial para seguir creciendo en Panamá

Costa Rica empieza a cobrar 13% de impuestos a ChatGPT, Claude, Grok, Booking y otras plataformas digitales