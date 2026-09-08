Un piloto argentino se unió a Ferrari y confirmó que podría correr en una práctica de Fórmula 1

Sacha Fenestraz reveló que trabaja en el simulador de Fórmula 1 de Ferrari

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El argentino Sacha Fenestraz confirmó que trabaja en el simulador de Ferrari en la Fórmula 1. El piloto de 27 años, nacido en Francia y criado en Córdoba, por segunda vez en su campaña integra una estructura de la Máxima y se mostró optimista respecto de una futura prueba arriba de un monoplaza real.

“Estar en Italia trabajando para Ferrari también es un sueño”, aseguró Fenestraz. En diálogo con Carburando Radio, el corredor detalló su presente en Maranello. “Es un lindo laburo estar viviendo en Italia trabajando para Ferrari también es un sueño. Ayer estábamos arriba del simulador preparando lo que se viene de los próximos fines de semana”, agregó.

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Antes de su llegada a la escudería italiana, Fenestraz trabajó durante tres años junto a Mercedes en tareas similares. Según reveló, participó hasta mediados de 2025 en el desarrollo del monoplaza que el equipo alemán utiliza durante la temporada 2026, una experiencia que le permitió sumar conocimientos técnicos sobre la evolución de un F1.

Esa etapa previa, sumada a su paso por la Fórmula E, resultó determinante para su incorporación a Ferrari. “Creo que una de las razones por las que me agarró Ferrari fue también por eso y por la experiencia en Fórmula E, con la gestión de energía y esas cosas”, explicó el piloto.

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Sacha corre en Japón en la Súper Fórmula, en la que este año logró una victoria épica. También en el Súper GT. Está vinculado a Toyota. En 2019 fue campeón de la Fórmula 3 en aquel país. Es gran amigo del piloto de McLaren, Lando Norris, y ambos tienen el mismo representante.

Sacha Fenestraz con Nico Varrone (@nicovarrone1)

Fenestraz calificó su tarea actual como “bastante crucial” dentro de la estructura de Ferrari. El trabajo consiste en aportar información desde el simulador para orientar las decisiones técnicas sobre el desarrollo del auto, un rol que en las últimas temporadas ganó relevancia dentro de los equipos de punta de la categoría.

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Durante su etapa en Mercedes, el contrato de Fenestraz contemplaba la posibilidad de participar en pruebas oficiales con un monoplaza, algo que finalmente nunca se concretó. Con Ferrari, el escenario es distinto.

“Ahora con Ferrari la posibilidad es mucho más alta. No te digo que está confirmado, pero las probabilidades son mucho más altas”, señaló. “Me lo dijeron ellos y y les creo también mucho más porque lo veo que los pilotos de simulador que tienen actualmente hacen esas pruebas”, subrayó. Si bien no dio los nombres de los otros pilotos de simulador, dijo que son pilotos tanto de monopostos como de carreras de larga duración.

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El propio corredor descartó que la prueba se produzca durante lo que resta de la temporada 2026 y ubicó el posible debut hacia principios de 2027. “Lo que hablé el fin de semana y sería más a principios del año que viene, así que veremos. Sería hermoso, sería un sueño. Sería mi primera prueba arriba de un Fórmula 1”, concluyó.

Sacha Fenestraz estuvo este fin de semana en el Autódromo Nacional de Monza en el marco del Gran Premio de Italia de Fórmula 1. Se lo vio junto a Franco Colapinto y Nicolás Varrone. El cordobés es otro argentino que sueña con llegar a la Máxima.

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