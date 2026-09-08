El Banco Central volvió a comprar dólares y prevé que se liquiden más de USD 4.000 millones de empresas y provincias

El BCRA volvió a comprar divisas tras cortar una racha de 27 días consecutivos con adquisición de divisas. (Foto: Reuters)

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El Banco Central de la República Argentina (BCRA) volvió a comprar dólares tras romper el lunes una racha de 27 jornadas consecutivas con saldo comprador. Este martes, la autoridad monetaria adquirió USD 20 millones y el acumulado de 2026 ya roza los 14.000 millones de dólares.

El BCRA acumuló compras por USD 14.196 millones desde que comenzó la cuarta etapa del programa monetario, a principios del pasado enero. La cifra ya supera con margen el objetivo anual de USD 10.000 millones y las proyecciones contemplan que podría llegar a USD 16.000 millones antes del cierre del año.

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La menor operatoria por el feriado en Estados Unidos de había llevado al Banco Central a mantenerse al margen del mercado cambiario ayer. El organismo encabezado por Santiago Bausili evitó realizar compras para no incrementar la presión sobre la demanda de divisas en un mercado más reducido, una maniobra que revirtió este martes.

En agosto, las adquisiciones de divisas por parte del Central sumaron USD 768 millones, el registro mensual más bajo de 2026 y una desaceleración respecto de los meses previos. En julio, la entidad había adquirido USD 2.162 millones; en junio, USD 1.418 millones; en mayo, USD 2.596 millones; en abril, USD 2.769 millones; en marzo, USD 1.671 millones; en febrero, USD 1.557 millones; y en enero, 1.158 millones de dólares.

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En tanto, las reservas internacionales brutas finalizaron la rueda en USD 50.732 millones, tras una caída diaria de un millón de dólares. Pese a esa variación, el nivel se mantuvo por encima de los USD 50.000 millones y quedó otra vez cerca del máximo registrado durante la gestión de Javier Milei y desde septiembre de 2019.

Nuevo flujo de dólares en el mercado

Lo cierto es que en los próximos meses, el BCRA espera un flujo relevante de dólares provenientes de las colocaciones de deuda de empresa y provincias en los mercados internacionales. Esos recursos se liquidan en el Mercado Libre de Cambios (MLC) y ayudan a mantener la estabilidad cambiaria y a facilitar la compra de divisas por parte de la autoridad monetaria.

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“Un gráfico incluido en la presentación del BCRA, realizada por el vicepresidente Vladimir Werning, muestra que desde el 1° de octubre se colocaron USD 20.200 millones en títulos de deuda, de los cuales USD 15.800 millones ingresaron a través del mercado cambiario, dejando USD 4.400 millones aún pendientes de liquidación en el mercado de cambios", detalló un informe de Max Capital.

El dólar operó estable

El mercado mayorista operó USD 393,3 millones en el segmento de contado, con una recuperación parcial del volumen frente al lunes. El monto negociado aumentó cerca de USD 100 millones, luego de una rueda afectada por la menor oferta asociada al feriado en Estados Unidos.

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El dólar mayorista avanzó 50 centavos y cerró en 1.512 pesos. Durante septiembre acumula una suba de 2,50 pesos, equivalente al 0,2%, mientras que desde el inicio de 2026 aumentó 57 pesos, o 3,8 por ciento.

El Banco Central estableció en 1.890,37 pesos el límite superior de las bandas cambiarias. Desde el valor actual, el tipo de cambio mayorista tendría que avanzar 378,37 pesos, un 25%, para llegar a ese nivel, lo que mantiene una brecha amplia para eventuales compras oficiales de divisas.

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En el mercado minorista, el dólar vendedor del Banco Nación se mantuvo en 1.530 pesos por cuarta rueda consecutiva. El dólar blue tampoco registró cambios y quedó en 1.545 pesos.

Los futuros de dólar mostraron variaciones acotadas. A3 Mercados informó operaciones por el equivalente a USD 693,2 millones y los contratos con vencimiento a fin de mes bajaron 50 centavos, hasta 1.529,50 pesos.

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