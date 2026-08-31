Judiciales

Procesaron a 12 militantes de Greenpeace por una protesta en el Congreso contra la Ley de Glaciares

El juez Marcelo Martínez de Giorgi los imputó por violación de domicilio y desobediencia tras el ingreso a un sector restringido del Palacio Legislativo. También ordenó embargos por $2 millones para cada uno

Activistas simulan sentarse en inodoros con la frase "Ley de Glaciares" frente al Congreso Nacional, bajo una pancarta amarilla de Greenpeace
El juez Martínez de Giorgi procesó a 12 militantes de Greenpeace por treparse a las rejas del Congreso para realizar una protesta
Guardar

El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictó el procesamiento sin prisión preventiva de 12 militantes de Greenpeace que se instalaron en las escalinatas del Congreso Nacional para protestar contra la Ley de Glaciares.

Están imputados por los delitos de violación de domicilio y desobediencia a un funcionario público, tras escalar las rejas del Palacio Legislativo, que estaban cerradas con candado, y luego ingresar a un sector restringido.

PUBLICIDAD

Los hechos se registraron el 26 de febrero pasado, cuando los activistas distribuyeron inodoros a lo largo de las escaleras, se sentaron sobre ellos y exhibieron carteles con la consigna: “Senadores, no se caguen en el agua. La Ley de Glaciares no se toca”.

El fallo sostuvo que no correspondía la prisión preventiva porque los acusados tienen arraigo, comparecieron cuando fueron citados y no surgían riesgos de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. A la vez, ordenó trabar embargo sobre los bienes de cada imputado por $2.000.000.

PUBLICIDAD

Los procesados son Marcos Alejandro Policer, Abril Inés Castellano, Manuela Celeste Zalazar, Sol Aylén Klausek, Juana Inés Serra, Mailén Alicia Miranda Vaquera, Carla Mariel Guidi, Luciana Mariel Rivero, Diana Lucía Suárez Smeke, Cynthia Ayelén Moreno Gallo, Iwan Alfredo Núñez Romero y Pablo Alejandro Blefari.

El fallo

Martínez de Giorgi consideró que la protección constitucional de la libertad de expresión, reunión y protesta no convierte en lícito el ingreso sin autorización a un ámbito expresamente excluido del acceso público.

En su resolución, indicó que hubo desobediencia porque existía una “orden tácita e inequívoca” exteriorizada por las rejas cerradas con candados y por el dispositivo de custodia policial montado en el lugar. En ese marco, escalar el vallado e ingresar al perímetro fue considerado un incumplimiento deliberado de la restricción de acceso.

Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)
Marcelo Martínez De Giorgi (Nicolás Stulberg)

Para fundamentar la supuesta violación de domicilio, el magistrado señaló que el sector restringido del Congreso debía ser asimilado a una dependencia de una casa o un negocio, ya que se trata de un espacio materialmente delimitado en el que una autoridad gubernamental ejerce facultades de admisión y exclusión.

Agregó que la ausencia de violencia física, la falta de daños materiales o el horario de escasa circulación no eliminan la tipicidad penal. Tampoco consideró decisivo el argumento de que en el instante inicial no hubiera policías visibles, porque la restricción de acceso ya estaba expresada por las rejas cerradas con candado.

Los hechos

El sumario se inició a raíz de un procedimiento de la División Delitos Constitucionales de la Policía Federal Argentina, que detectó que un grupo de personas había trepado las rejas del edificio e irrumpido en sus escalinatas, el mismo día en que se debatía la denominada Ley de Glaciares.

Dos de los participantes resultaron detenidos cuando se retiraban por Hipólito Yrigoyen, a la altura de Solís.

Durante el operativo fueron secuestrados elementos que utilizaron los manifestantes para la protesta: una cámara GoPro, una mochila con botellas de agua, banderines amarillos con la leyenda de la protesta, equipos de comunicación Kenwood, un teléfono celular Samsung, bolsas de tela verdes, frascos con crema, cintas con la inscripción “senadora”, cuatro banderas y siete inodoros plásticos blancos, seis de ellos con carteles que decían “Ley de Glaciares”.

Cuando fueron llamados a indagatoria, todos los imputados afirmaron que la intervención formaba parte de una campaña institucional destinada a promover la protección de los glaciares y del ambiente periglacial.

En su planteo, la defensa sostuvo que se trató de una manifestación pacífica y no violenta, sin daños materiales, sin afectación de bienes públicos y sin intención de ocupación permanente. También argumentó que la protesta se realizó cuando no había actividad en el Congreso ni circulación significativa de personas, precisamente para evitar interferencias con el uso habitual del espacio.

Unas semanas después de realizar la protesta en el Congreso, otro grupo de manifestantes vandalizó la estructura del Monumento de los Dos Congresos. Se treparon para colgar dos carteles que decían “Diputados: no traicionen a los argentinos” y “La Ley de Glaciares no se toca”.

Temas Relacionados

últimas noticiasCongresoprotestaGreenpeaceprocesamientos

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La Justicia ordenó medidas y aceptó como querellantes a Tolosa Paz y a Quintela en la causa por el manejo de fondos viales

El juez federal Ariel Lijo investiga la denuncia por el uso del Sistema Vial Integrado, fondo fiduciario que, por ley, debería destinarse a obras para mejorar las rutas

La Justicia ordenó medidas y aceptó como querellantes a Tolosa Paz y a Quintela en la causa por el manejo de fondos viales

La fiscalía dio vía libre para avanzar con nuevas pruebas sobre la militante que compró el departamento ubicado debajo del de CFK

Se trata de un dictamen en respuesta a una ampliación de denuncia que reclama sumar a una investigación abierta en marzo contratos de la UOM y bienes de María Soledad Calle y que para la fiscalía habrían sido parte de una única maniobra delictiva

La fiscalía dio vía libre para avanzar con nuevas pruebas sobre la militante que compró el departamento ubicado debajo del de CFK

Piden llevar a juicio al último detenido de una banda acusada de robar autos de alta gama y adulterar documentación

El acusado, un chileno de 25 años prófugo desde 2023, fue detenido en San Luis el mes pasado. Según la fiscalía, integraba una banda que operaba en CABA y el norte del conurbano. Otros cuatro miembros ya fueron enviados a juicio. Una de las víctimas fue Augusto Rodríguez Larreta, el exjefe de gobierno porteño

Piden llevar a juicio al último detenido de una banda acusada de robar autos de alta gama y adulterar documentación

AFA: un fiscal reclamó que la Corte Suprema deje sin efecto el envío a Campana de la causa por la casaquinta de Pilar

El fiscal general Mario Villar sostuvo que la investigación debe seguir en la ciudad de Buenos Aires y pidió al máximo tribunal que intervenga en el caso que involucra a presuntos testaferros de dirigentes futbolísticos sospechados de ser los reales dueños de la propiedad valuada en 17 millones de dólares

AFA: un fiscal reclamó que la Corte Suprema deje sin efecto el envío a Campana de la causa por la casaquinta de Pilar

Le perforaron el intestino en una colonoscopía, necesitó varias cirugías, pero la Justicia rechazó su demanda por mala praxis

La Cámara de Apelaciones de San Nicolás concluyó que la perforación de colon es una complicación propia de la práctica. La pericia oficial descartó un error médico y el tribunal rechazó la demanda, obligando al paciente a pagar los gastos del juicio

Le perforaron el intestino en una colonoscopía, necesitó varias cirugías, pero la Justicia rechazó su demanda por mala praxis

DEPORTES

El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

El histórico club europeo que volvió a la carga por Mauro Icardi sobre el cierre del mercado de pases: “Sería increíble”

Tras el retiro de Messi de la selección argentina, quiénes son los candidatos a heredar la camiseta N° 10: los últimos en portarla

“Una historia muy grande”: los emotivos videos de la Conmebol sobre el retiro de Messi de la Selección

Qué dice la carta completa con la que Messi se retiró de la selección argentina: los guiños ocultos y el detalle de la lapicera

La conmovedora carta de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi de la selección argentina: “Te vi sufrir, caer y levantarte”

TELESHOW

Dolor por la muerte del cantante melódico Beto Orlando

Dolor por la muerte del cantante melódico Beto Orlando

Nacho Castañares recordó el mal momiento que vivió con Cachete Sierra: “Estaba pelada”

Así fue el día de desconexión de Paula Chaves, Pedro Alfonso y sus hijos: “La familia que más farmea aura”

El mensaje de apoyo de J Rei a Callejero Fino en medio de su detención: "Fuerza, Nata"

Carla Peterson mostró el detrás de escena del rodaje de Barreda y compartió imágenes inéditas del filme

INFOBAE AMÉRICA

Denuncian repunte de dengue en Cuba, sin cifras oficiales recientes

Denuncian repunte de dengue en Cuba, sin cifras oficiales recientes

El pepián de Guatemala elimina a los tacos de México en el Mundial de Comidas 2026 y avanza a la siguiente ronda para representar a Centroamérica

En Panamá aplican los primeros anticuerpos monoclonales a dos recién nacidos para prevenir el virus sincitial

Las autoridades de Guatemala alertan por el auge de los secuestros "gota a gota" realizados por los otrora prestamistas colombianos

De un atentado fallido contra Hitler a la caída de la Stasi: las maquetas de Thomas Demand que exploran los pliegues de la memoria en Proa