Judiciales

Sin reelecciones, los jueces definen a sus candidatos para renovar el Consejo de la Magistratura

Dos agrupaciones ya resolvieron quiénes encabezarán las listas para renovar cuatro bancas en el organismo. La votación será el 8 de octubre

Consejo-Magistratura
Los jueces Agustina Díaz Cordero y Diego Barroetaveña, integrantes del Consejo de la Magistratura de la Nación (Maximiliano Luna)
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Luego de las respectivas pulseadas internas, las dos principales agrupaciones de magistrados definieron a sus candidatos para competir por cuatro bancas en el Consejo de la Magistratura, el organismo que selecciona y controla a los jueces federales y nacionales. Las elecciones para designar a los consejeros del período 2026-2030 serán el próximo 8 de octubre.

La discusión estuvo atravesada por el intento de reelección que impulsó primero el consejero y presidente de la Cámara Federal de Casación Penal, Diego Barroetaveña, quien en los últimos días desistió de las acciones judiciales que había iniciado para que la Justicia defina si podía presentarse o no.

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Ese arrojo lo enfrentó con Andrés Basso, referente de la lista Bordó y presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, quien —al igual que buena parte del espacio— no estaba de acuerdo con las aspiraciones reeleccionistas.

En medio de esas tensiones es que la Bordó tuvo que definir a sus candidatos. Junto a Barroetaveña, en 2022, fue elegida por esa misma agrupación Agustina Díaz Cordero, jueza civil y actual vicepresidenta del Consejo. Ambos tenían intenciones de reelegir, aseguraron fuentes del organismo. Parte de la discusión pasó precisamente por desactivar esa jugada.

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Marcelo Gallo Tagle
El juez Marcelo Gallo Tagle

En definitiva, la lista Bordó anunció en sus canales oficiales que su lista estará encabezada por Marcelo Gallo Tagle, expresidente de la AMFJN y titular del Juzgado Nacional en lo Civil N° 17, y Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia.

Aún se están confeccionando los nombres que los seguirán en el resto de la lista.

Sr Juez - Rocío Alcalá
Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia

“Ambos candidatos, de extensa trayectoria en el Poder Judicial y acentuadas condiciones técnicas, representativas y especialmente humanas, han resultado producto de la decisión clara de la Lista Bordó de que los representantes de los jueces y juezas de la Nación resulten personas que conozcan en profundidad los desafíos que hoy atraviesa la Justicia”, indicó la agrupación oficialista en un comunicado.

Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín
Alberto Lugones, juez de la Cámara Federal de San Martín

Por la lista Celeste, encabezarán la boleta Walter Venditti, juez del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín, y Paula Andrea Castro, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil.

La candidatura de Venditti fue impulsada por Alberto Lugones, camarista de los tribunales de San Martín y actual consejero de la magistratura.

Sr. Juez - Entrevista al Juez Walter Venditti
Walter Venditti, integrante del Tribunal Oral Federal N° 2 de San Martín

“Con experiencia, federalismo, independencia y vocación de servicio, serán los primeros nombres de una propuesta que busca llevar al Consejo de la Magistratura una representación cercana y comprometida con la independencia judicial y la defensa de la Justicia Nacional y el rechazo a su traspaso”, anunció la lista Celeste.

La jueza Paula Castro será la segunda candidata de la lista Celeste
La jueza Paula Castro será la segunda candidata de la lista Celeste

La tercera agrupación de jueces, Compromiso Judicial, aún no confirmó quiénes encabezarán su lista. La actual consejera por ese espacio es Alejandra Provítola, quien está a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 porteño.

Sesión del plenario - Comisiones Acusación y Disciplina. Fuente: Consejo de la Magistratura
Alejandra Provitola, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 6 de la Capital Federal

En total se elegirán cuatro consejeros titulares y doce suplentes. Las listas de candidatos podrán presentarse hasta el 4 de septiembre a las 16 en la sede de la Asociación de Magistrados.

Los representantes que resulten electos integrarán durante cuatro años el organismo que interviene, entre otras funciones, en la selección de candidatos para cubrir juzgados nacionales y federales, el control disciplinario de los magistrados y los procedimientos que pueden derivar en pedidos de remoción.

En 2022, la Lista Bordó obtuvo 286 votos, por encima de la Lista Celeste, que reunió 230, y de Compromiso Judicial, que alcanzó los 163.

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