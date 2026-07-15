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Denunciaron al juez federal de Formosa que se fue a ver el Mundial sin autorización

Pidió licencia con goce de sueldo, pero faltó a su trabajo durante cinco días en los que debía estar operativo. Tampoco tenía autorización para salir del país. La presidenta de la Cámara Federal de Resistencia llevó el caso al Consejo de la Magistratura

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Denunciaron al juez federal de Formosa Pablo Morán por viajar al Mundial sin autorización

El juez federal de Formosa, Pablo Fernando Morán, fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por su superior, la jueza Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Resistencia, tras la difusión de un video que ubicó al magistrado en la Copa Mundial de Fútbol. Las imágenes viralizadas en redes sociales lo mostraron en una tribuna, rodeado por hinchas argentinos.

Morán había pedido licencia con goce de sueldo, pero no pidió autorización para salir del país. También faltó a su trabajo cinco días en los que debía estar operativo.

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El caso comenzó a salir a la luz el miércoles 24 de junio de 2026. En esa jornada, el fiscal federal Luis Roberto Benítez se comunicó con la presidenta de la Cámara para informarle que le resultaba imposible contactar al juez Morán.

El fiscal detalló que necesitaba realizar de manera urgente una audiencia presencial en la que era necesaria la asistencia del juez de garantías, ya que en esa jurisdicción rige el sistema acusatorio. En esa misma conversación, el fiscal transmitió un dato clave: según “información informal”, el magistrado formoseño no se encontraba en la Argentina.

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Una multitud de personas en las tribunas de un estadio deportivo. Un círculo rojo resalta a un hombre con camiseta de fútbol
Las imágenes del juez se difundieron en redes sociales

Ante la gravedad de la advertencia, las autoridades de la Cámara de Resistencia iniciaron una verificación inmediata sobre la situación laboral del denunciado. El área de Recursos Humanos confirmó que Morán disponía de una serie de licencias aprobadas con goce de sueldo para fechas específicas: el 22 y 26 de junio, y el 3, 6 y 7 de julio de 2026.

Estos permisos contemplaban la autorización para alejarse de su jurisdicción habitual, pero únicamente durante esos días puntuales. Para cubrir sus ausencias programadas, la Cámara designó como subrogante a la jueza María Belén López Macé.

Sin embargo, las fechas no coincidían con la ausencia detectada. El miércoles 24 de junio, día en que el fiscal intentó ubicarlo, Morán debía estar en funciones. De hecho, esa misma mañana el magistrado coordinó una audiencia virtual a través de la plataforma Zoom, pero no se presentó en su oficina física, según consta en la denuncia remitida por la Cámara al Consejo de la Magistratura.

Para esclarecer la situación, funcionarios del tribunal superior de Resistencia se trasladaron en un vehículo oficial hasta la sede del juzgado federal de Formosa. Al arribar al edificio el jueves 25 de junio a las 11:15 horas, los funcionarios requirieron la presencia del magistrado. El personal de la secretaría privada confirmó que el juez no estaba en el lugar. Tras esperar media hora en las instalaciones sin obtener respuestas, se labró un acta oficial para dejar constancia de la inasistencia.

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Pablo Morán, juez federa de Formosa (Quique Galletto)

Ese mismo jueves, mientras los inspectores constataban su ausencia en Formosa, Morán ingresó una nueva solicitud digital para obtener otra licencia correspondiente a los días 29 y 30 de junio, la cual fue concedida bajo el esquema de reemplazos habitual.

La confirmación definitiva del viaje irregular ocurrió el viernes 26 de junio al mediodía. La camarista Rocío Alcalá logró comunicarse directamente con Morán mediante una llamada telefónica por WhatsApp. Al ser interrogado sobre su ubicación actual, el magistrado admitió que se encontraba fuera de la Argentina desde hacía varios días.

Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resisntencia
Rocío Alcalá, presidenta de la Cámara Federal de Apelaciones de Resisntencia

La declaración telefónica expuso la infracción reglamentaria. Si bien el juez contaba con permisos para ausentarse de su jurisdicción durante los días de licencia autorizados, carecía de una habilitación para irse a otro país. Además, las averiguaciones administrativas determinaron que durante los días 23, 24 y 25 de junio, así como el 1 y 2 de julio, el funcionario no se encontraba bajo ningún régimen de licencia ni poseía autorización alguna para abandonar su puesto de trabajo o el territorio nacional.

Ante la gravedad de los hechos y la falta de justificación del magistrado, la presidenta del tribunal de alzada remitió todo el expediente con las pruebas recolectadas al presidente del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosatti.

La documentación ingresó formalmente a la Secretaría General del organismo el 3 de julio de 2026, iniciándose de este modo el proceso disciplinario correspondiente para evaluar la conducta del juez formoseño. El caso puede ir a la Comisión de Disciplina (faltas leves) o a la Comisión de Acusación, donde se analizan las irregularidades más graves que pueden llegar hasta un pedido de remoción del magistrado señalado.

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