Judiciales

Qué dijo la testigo que creyó reconocer el vestidor de los dólares en el departamento de Jesica Cirio

Participó de un primer allanamiento en Las Cañitas y sus dichos derivaron en la búsqueda en ese lugar del vestidor donde se habrían filmado los fajos de dólares: videos en TikTok y otras redes sociales

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Díptico muestra fajos de billetes de cien dólares estadounidenses en plástico y el primer plano de Jesica Cirio sonriente con camiseta negra
Qué dijo la testigo sobre el vestidor del departamento de Jesica Cirio

Caminaba a su casa después de trabajar cuando un grupo de efectivos de la Gendarmería Nacional la detuvo en la calle y le pidió que los acompañara como testigo a un procedimiento. La mujer, ciudadana boliviana residente en el barrio Padre Mujica de Retiro, aceptó sin saber -dijo a la Justicia- adónde iba ni para qué. Subió a una camioneta junto a otro testigo y fue trasladada hasta un edificio de la calle Ortega y Gasset al 1600, en el barrio porteño de Las Cañitas. Resultó ser el primer procedimiento al departamento de Jesica Cirio, ordenado de manera casi inmediata tras la difusión de los videos con miles de dólares escondidos en un vestidor que se cree se filmaron en ese lugar o en la mansión en San Vicente que compartió durante su matrimonio con el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde.

Los dólares del vestidor en TikTok

Lo que la testigo vio esa noche en el piso 18 la dejó sin palabras porque, según le dijo el 3 de julio pasado al juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, era exactamente el mismo lugar que había visto antes en los videos, en su celular, en publicaciones en TikTok y otras redes sociales. Sus dichos fueron los que desencadenaron una nueva inspección ocular tres días más tarde, cuyos resultados esperan los investigadores.

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Jesica Cirio
El frente del edificio donde vive Jesica Cirio en Las Cañitas

En su declaración judicial posterior al primer allanamiento semanas atrás, la testigo mencionó el vestidor que se viralizó en redes sociales con fajos de dólares, relojes de lujo y objetos de alto valor. Contó que cuando los efectivos tocaron el timbre en el piso 18, nadie atendió. Derribaron la puerta. Al ingresar, le informaron que se trataba del domicilio de Cirio y que el allanamiento estaba dirigido “hacia ella y el señor Martín Insaurralde”, según el acta de su declaración a la que tuvo acceso Infobae.

A partir de ahí, los hallazgos se fueron acumulando enumeró: primero aparecieron cargadores de armas y municiones, luego tres cajas fuertes. En el interior de una había dos armas de fuego y dos envoltorios que aparentaban contener estupefacientes, sometidos a un test frente a ella. También se secuestraron monedas de oro y plata, aproximadamente 13.500 dólares en efectivo, billetes de distintas monedas extranjeras, joyas, anillos, aros y relojes de alta gama. “Luego de googlearlos, eran muy caros”, recordó la mujer. El oro fue pesado: cerca de 136 gramos, dijo en esa declaración.

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Pero el momento que más la impactó, refirió, fue cuando los efectivos se adentraron en el vestidor. “Preguntada para que diga cómo era ese vestidor, dijo ‘es el que está en el video que se hizo viral’, para ella ser partícipe de ello fue impresionante porque estaba en el vestidor que había visto previamente en las redes”, se dejó constancia en el acta del trámite judicial. Lo reconoció de inmediato y se lo dijo espontáneamente a los efectivos de Gendarmería. Ellos no respondieron, declaró.

Ante una pregunta del defensor Claudio Caffrelo, que representa a Cirio, lo ratificó: “Afirma que resulta ser el mismo vestidor porque es igual al que vio por las redes, el largo, el lugar donde estaban las viseras”, también “los colgadores. Quien sea que vaya se va a dar cuenta que es el mismo lugar”, aseguró. Los herrajes, agregó, también coincidían, consta en su declaración. Caffrelo insistió en preguntarle si el video lo había visto en TikTok o en medios de comunicación. Ella confirmó que en ambos.

San Vicente o Las Cañitas

Hasta ese momento, la hipótesis principal apuntaba al vestidor de la mansión de San Vicente donde Cirio convivió con Insaurralde durante su matrimonio. Al respecto, dos policías federales que participaron de un allanamiento a esa propiedad, en octubre de 2023, declararon que el vestidor que encontraron era amplio y con vidrios esmerilados, mientras que el del video es angosto y sin ventanas. A esto se sumó el martes último el testimonio de una exniñera de la familia, quien aseguró que nunca la dejaron subir al primer piso de la mansión de San Vicente, donde está el vestidor, y por eso no pudo identificarlo.

Peritos de Gendarmería extrajeron ya la información del celular que Cirio entregó a la Justicia, en busca de los archivos originales de las filmaciones. Además, Armella rechazó un planteo de las defensas que pidieron excluir como prueba esos videos.

En la causa se investiga al ex intendente de Lomas de Zamora y exjefe de Gabinete bonaerense Insaurralde por supuesto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Está imputada Cirio y también Sofía Clerici, la modelo que se filmó con él cuando aún era funcionario a bordo de un lujoso yate Bandido en Marbella, imágenes que se difundieron y fueron el detonante del escándalo mediático, político y judicial.

Para la próxima semana el juzgado espera el resultado de una pericia sobre el patrimonio de Insaurralde que sería definitoria a la hora de resolver los próximos pasos a seguir luego de haber rechazado un pedido del fiscal Sergio Mola para detener a Insaurralde, Cirio y otros acusados. El juez sí les prohibió a todos salir del país.

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