Judiciales

La Justicia ordenó avanzar sobre otros funcionarios que ingresaron al departamento de Alberto Nisman tras su muerte

La Cámara Federal porteña advirtió que la ya procesada ex fiscal Viviana Fein no fue la única responsable de lo que pasó el fin de semana de enero de 2015 cuando se encontró muerto al fiscal del caso AMIA

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Homenaje al fiscal Alberto Nisman a diez años de su muerte
La Cámara Federal ordenó celeridad y avanzar sobre la responsabilidad de otros funcionarios por la no preservación de la prueba (foto Jaime Olivos)

Para la Justicia, Viviana Fein no fue la única responsable de lo ocurrido la noche/madrugada del fin de semana del 18 de enero de 2015, cuando se encontró al fiscal Alberto Nisman muerto con un balazo en la cabeza, en el baño de su departamento de las torres Le Parc en Puerto Madero. Así al menos lo dejó consignado la Cámara Federal porteña en la resolución donde confirmó esta semana el procesamiento de la ex fiscal, ahora jubilada, por el descontrol en la escena del hecho.

Fein quedó cerca de ser enviada a juicio oral pero los camaristas Martín Irurzun y Eduardo Farah advirtieron que “otras personas con similar responsabilidad institucional” estuvieron en el departamento en esos momentos donde “aun resultaba prioritaria la preservación” de la prueba, pese a lo cual, y con la excusa de la “trascendencia institucional” de lo ocurrido, recorrieron los distintos ambientes e interfirieron en la tarea de los forenses. En esa sintonía reclamaron que se avance con celeridad en esta línea de la investigación.

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Quiénes son y qué hicieron

Este grupo de personas habría actuado “sin ningún tipo de precaución ni función alguna vinculada al levantamiento de rastros” o cualquier otra tarea, ese fin de semana. Los camaristas se refirieron a ex funcionarios ya imputados por la fiscalía pero sobre quienes “pese al tiempo transcurrido” y los descargos espontáneos que presentaron, no se tomó todavía ninguna decisión.

“Se impone imprimir celeridad al trámite de esta ya dilatada causa llevando adelante las diligencias que resten para arribar a una definición de sus situaciones procesales en este proceso”, sostuvo en su voto el camarista Irurzun.

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El camarista Martín Irurzun reclamó "celeridad" en la investigación
El camarista Martín Irurzun reclamó "celeridad" en la investigación

En el mismo sentido, el camarista Farah afirmó que “es indudable que otros funcionarios públicos, presentes en el lugar, actuaron a contramano de sus obligaciones funcionales, no sólo por la advertida demora a la hora de comunicar el hallazgo a las autoridades judiciales, sino también posteriormente interfiriendo de modo evidente en la actividad forense que debía llevarse a cabo”.

“Si bien no desconozco la complejidad que conlleva la dilucidación de hechos de esta naturaleza, resulta imprescindible que se avance sin más dilaciones a fin de deslindar las responsabilidades apuntadas, extendiendo también el impulso instructorio hacia los restantes expedientes que tramitan conexos al presente”, avanzó aún más el juez del Tribunal de Apelaciones.

Eduardo Farah también remarcó que debe avanzarse sobre la situación de otros funcionarios que estuvieron en la escena que debía preservarse
Eduardo Farah también remarcó que debe avanzarse sobre la situación de otros funcionarios que estuvieron en la escena que debía preservarse

Se trata en concreto de Luis Heiler y Román Di Santo (máximas autoridades de la Prefectura y de la Policía Federal, respectivamente al momento del hecho), el secretario de Seguridad del gobierno de Cristina Kirchner, Sergio Berni, y Darío Ruiz, Secretario de Cooperación con los Poderes Judiciales, Ministerios Públicos y Legislativos de esa cartera. También del entonces juez interino del juzgado Nacional en lo Criminal 45 Manuel De Campos.

Di Santo, Heiler, Ruiz, Berni y De Campos presentaron descargos espontáneos donde negaron su responsabilidad en los hechos, pero desde entonces no se tomó ninguna decisión sobre sus personas. Además en la investigación se ordenó el cruce de llamadas telefónicas del entonces jefe del Ejército, César Milani.

muerte de Nisman
Imagen de la escena del hecho la noche en que se encontró con un disparo en la cabeza al ex fiscal Alberto Nisman

La Justicia considera probado que Nisman fue víctima de un asesinato vinculado a sus funciones. La pesquisa está a cargo del fiscal federal Eduardo Taiano, a quien el juez del caso Julián Ercolini delegó la investigación.

De manera paralela se tramita la investigación por las irregularidades en la preservación de la escena del hecho en la que ahora se procesó a Fein. Además, hay una causa conexa vinculada a los “sucesos anteriores” a la muerte de Nisman para determinar “la existencia de un posible plan delictivo diseñado por entonces funcionarios del Gobierno Nacional durante el año 2015, en relación con el fallecimiento del Fiscal General Natalio Alberto Nisman, así como también un supuesta zona liberada en el completo Le Parc Puerto Madero, con el objeto de perpetrar el homicidio del Dr. Nisman”, según recordó la Cámara.

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