El periodista español que se hizo viral por su defensa a Messi explicó por qué su país está dividido: “Lo tienen atragantado”

El periodista español David Bernabeu Reverte explicó por qué existe una grieta en su país por Lionel Messi

Con 39 años, Lionel Messi sigue sorprendiendo al mundo del fútbol con sus goles y una actuación sobresaliente en el Mundial 2026, liderando a la selección argentina en la defensa del título, que se ha visto amenazada en los duelos eliminatorios ante Cabo Verde y Egipto. No obstante, pese a los nuevos récords que batió el rosarino en tierra norteamericana, su figura tiene detractores en España y el periodista David Bernabeu Reverter hizo un análisis al respecto que se hizo viral. “Ganarán 15 Champions más (por el Real Madrid) y no lo van a superar. No superarán el daño que les hizo el mejor Barça de la historia. El daño que llevan dentro es tan grande que ahora, en lugar de reconocerle los méritos a Leo Messi, se dedican a embadurnar su figura y a desprestigiar su carrera”, dijo.

Infobae se contactó con el experimentado periodista catalán, que se desempeña en el diario Sport para profundizar sobre su teoría y entender el por qué de este fenómeno que impide a cierto sector de la prensa española disfrutar de la vigencia de Messi en el deporte más popular del planeta. “Es imposible que pueda cambiar una coma a todo lo que he dicho. Lo tengo clarísimo. ¿Qué sucede? Que hay media España que evidentemente tiene a Messi atragantado. Yo creo que pasarán los años y no podrán digerir, no podrán soportar lo que ese Barça, con Guardiola en el banquillo, pero de la mano de Messi en el campo consiguió“, comenzó a desgranar Bernabeu Reverter desde el otro lado del océano, evidenciando la grieta que existe entre los clubes más poderosos de España en torno a la figura de Messi.

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Es que el máximo goleador en la historia de los Mundiales es el ídolo absoluto del Barcelona y consiguió 35 títulos con los catalanes, opacando al Real Madrid, su principal rival. “Yo creo que toda España, sin excepción, estaría hablando maravillas de Messi si no hubiera hecho todo lo que ha hecho como futbolista del Barça, si no hubiera convertido el Santiago Bernabéu en su jardín y si no hubiera representado al mejor equipo de la historia, no solo para el fútbol, sino también para el madridismo, que debió digerir durante más de una década resultados escandalosos", continuó.

El periodista español del diario Sport David Bernabeu Reverter explicó quiénes y por qué odian a Lionel Messi: "No lo van a superar jamás"

David Bernabeu Reverter también enfocó su análisis en una cuestión cultural entre las instituciones. “El Real Madrid es un club que cuando no consigue el resultado no le queda nada. Ellos admiten que no tienen identidad, no tienen una forma de jugar, no tienen una filosofía. Ellos fichan jugadores para intentar ganar títulos. En eso, la cultura del Barça es diferente. Madrid ha fichado durante muchos años mejor que el Barça, ha tenido grandes jugadores como Modric, Kroos, Cristiano. Nadie lo pone en duda, pero la Champions la ganas un año y ya no sabes si la vas a ganar el siguiente”, remarcó. Y agregó: “Hay media España que no puede ver a Messi y cualquier oportunidad que tienen, apoyado en el arbitraje o en cualquier injusticia que ellos entiendan que se produce, aprovechan para manchar su carrera, ensuciar su figura y decirle a la gente de que todo lo que consigue Messi es porque se lo regalan. Si Messi no hubiera jugado en el Barça, si Messi hubiera hecho toda la trayectoria que ha hecho en el Inter de Milán o en el Liverpool, todo el mundo aquí hablaría maravillas y no tendríamos a España dividida".

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Otro de los ejes centrales de la discusión en torno al astro argentino tiene que ver con la constante comparación con Cristiano Ronaldo. El delantero portugués de 41 años ya no sigue en carrera en el Mundial tras la eliminación a manos de España. “No hay comparación posible. Messi es mucho más completo que Cristiano y en cuanto a talento, para mí uno está a las antípodas del otro. Yo le reconozco a Cristiano que es un gran jugador y un gran goleador. Le reconozco, siendo peor que Messi, la capacidad de reinventarse y ser capaz de mirarle a los ojos en cuanto a números y de arrebatarle incluso cinco Balones de Oro. Messi es todo lo contrario, es un futbolista del que depende la selección argentina para que pueda sacar algo grande este Mundial. El grupo está entregado a su capitán, corren por él porque saben que él, a pesar de tener 39 años y llevar jugados seis mundiales, sigue marcando la diferencia", expresó el periodista que lleva 25 años cubriendo al Barcelona.

David Bernabeu Reverter y un joven Lionel Messi en La Masia (Instagram)

Por último, en cuanto a un vaticinio sobre el Mundial, manifestó el deseo que Argentina y España puedan encontrarse en la final por el título. “Creo que el equipo que juega mejor es España. Para mí es el equipo más redondo. Es un equipo que tiene el balón. No se puede decir que esto suceda porque es un equipo reactivo, que juega defensivamente y que se cierra. Es protagonista y que juega en campo contrario, pero está siendo un equipo muy fiable. Quizá le está faltando algo de finura en los últimos metros. Yo creo que va a ser un equipo muy difícil de batir. Francia, por potencial ofensivo, quizá es el mejor equipo del torneo, no por juego. Pero es verdad que si analizas todo lo que tiene en ataque, yo creo que estamos ante la selección con el mayor número de recursos ofensivos".

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“Argentina, la actual campeona del mundo, no está jugando bien. Creo que está jugando peor que en Qatar. Pero además de tener a Messi, tiene una idea muy clara, que hay que trabajar para el mejor de la historia. Es un equipo que trabaja mucho, que también es muy difícil de ganarle porque lleva muchos partidos sin perder y va a ser un equipo aguerrido hasta el final", sentenció el periodista español que se hizo viral por su férrea defensa a Messi.