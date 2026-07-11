El líder chino Xi Jinping y el dictador norcoreano Kim Jong-un reivindicaron la amistad “sellada con sangre” entre los regímenes

El líder chino, Xi Jinping, y el dictador norcoreano, Kim Jong-un, posan para una fotografía durante su visita a la Escuela Central de Formación de Cuadros del Partido de los Trabajadores en Pyongyang, Corea del Norte, el 9 de junio de 2026 (KCNA vía REUTERS)

El líder de China, Xi Jinping, y el dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, ratificaron este sábado la solidez de la alianza estratégica entre ambos países al celebrar el 65.º aniversario de su tratado de amistad. Beijing remarcó la cooperación “hombro con hombro” y Pyongyang calificó la relación como “irrompible”.

Durante el intercambio de mensajes difundidos por la agencia estatal Xinhua, Xi sostuvo que el Tratado de Amistad, Cooperación y Asistencia Mutua, firmado en 1961, estableció “una importante base política y legal” para la relación bilateral y recordó que la amistad entre ambos pueblos quedó “sellada con sangre” en la Guerra de Corea, cuando dos millones de soldados chinos respaldaron a Corea del Norte frente a Corea del Sur y Estados Unidos.

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En su mensaje, el líder chino subrayó que en los últimos 65 años ambos países mantuvieron el espíritu del acuerdo y destacaron la cooperación y el apoyo mutuo. “Estoy dispuesto a estrechar aún más la comunicación estratégica” con Kim Jong-un, afirmó XI, quien recalcó que, “independientemente de cómo cambie la situación internacional”, la postura del Partido Comunista de China (PCCh) y del Gobierno chino sobre la “amistad tradicional” con Pyongyang se mantendrá sin cambios.

Por su parte, Kim Jong-un definió el tratado bilateral como el fundamento legal para el desarrollo sostenido de una “amistad de combate” y la cooperación entre ambos países, forjada en la lucha por “la independencia antiimperialista, la paz y la causa socialista”, según consignó Xinhua. El dictador aseguró que “la amistad entre Corea del Norte y China resistió los cambios históricos” y la describió como una relación “irrompible”.

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Kim agregó que los lazos bilaterales “se están elevando a una nueva altura estratégica” ante un escenario internacional “complejo”.

El dictador norcoreano Kim hace el gesto de pulgar hacia arriba a las tropas durante un desfile militar para conmemorar el IX Congreso del gobernante Partido de los Trabajadores de Corea (PTC) en Pyongyang, Corea del Norte (KCNA vía REUTERS)

El viernes, Xi Jinping sostuvo una reunión en Beijing con el primer ministro norcoreano, Pak Thae-song, y pidió reforzar la coordinación estratégica entre ambos países en el contexto de la reactivación de los lazos bilaterales. El encuentro se produjo un mes después de la visita de Estado de Xi a Pionyang semanas atrás.

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El líder chino destacó que su reciente viaje a la capital norcoreana y el encuentro con Kim permitieron ofrecer “orientación estratégica” para fortalecer la relación tradicional entre ambos gobiernos. En ese sentido, enfatizó que la amistad “de generación en generación”, el “destino compartido” y la “asistencia mutua” fueron rasgos constantes en los vínculos bilaterales.

Pak Thae-song transmitió los saludos del líder del régimen norcoreano y señaló que la elección de su país como primer destino internacional de Xi este año, así como la “histórica” reunión entre ambos líderes, representaron un nuevo hito en las relaciones bilaterales, de acuerdo con CCTV. El funcionario expresó que Kim aspira a desarrollar los lazos bilaterales hasta convertirlos en la “relación estratégica más poderosa” y sostuvo que Pyongyang respaldará al régimen chino en la defensa de sus “intereses fundamentales”.

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Hace 10 días atrás, Xi enfatizó la necesidad de preservar la “pureza” del Partido Comunista de China y en la “reunificación completa” con Taiwán como una “tarea histórica”, durante el acto por el 105.º aniversario de la formación partidaria.

El líder chino, Xi Jinping (REUTERS/Evan Vucci/Archivo)

En el Gran Palacio del Pueblo de Beijing, el también secretario general del partido advirtió sobre los riesgos internos que enfrenta la formación política tras varios años de campaña anticorrupción que involucró a altos cargos civiles y militares. Durante su discurso, Xi pidió al PCCh preservar su capacidad de “autorrevolución” y eliminar cualquier elemento que perjudique su “pureza”.

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El mandatario subrayó la necesidad de “limpiar todos los virus” que puedan erosionar el “organismo sano” del partido, en referencia a los desafíos internos derivados de la corrupción. Estas declaraciones se produjeron en el marco de una política de tolerancia cero que, según el propio Xi, seguirá siendo prioritaria para la estabilidad y la integridad de la organización.

(Con información de EFE)