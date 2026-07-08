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Honduras: Alcaldía de El Progreso revoca aumento de la tasa vial y suspenden protestas

La municipalidad atendió la petición formulada por los distintos sectores y sostuvo que la tasa vial no tendrá aumento

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Los conductores afirman que la suba de la tasa vehicular agrava los costos de combustible, mantenimiento y operación del transporte.
Empresarios, transportistas y propietarios de vehículos advirtieron que el aumento de la tasa vial afectaría la economía local en El Progreso.

La Corporación Municipal de El Progreso derogó en las últimas horas el aumento de la tasa vial tras el rechazo de transportistas, empresarios y otros sectores. La medida restablece los montos de años anteriores y prevé un crédito fiscal para quienes ya pagaron con incremento.

La decisión fue tomada en una sesión extraordinaria convocada para analizar la situación y resolver la solicitud presentada por representantes de organizaciones empresariales, transportistas y otros actores locales que cuestionaban el aumento.

El alcalde Alexander López informó que el único punto de la agenda fue la discusión sobre la tasa vial para restablecer las tarifas vigentes en años anteriores. “En sesión extraordinaria, punto único es la tasa vial, y la moción es para que se derogue y quede como en los años anteriores la tasa vial”, expresó el jefe edilicio.

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Cómo quedará el cobro

Con la derogación de la ordenanza, la tasa vial municipal volverá a los valores que se aplicaban antes del ajuste aprobado recientemente, en respuesta a los reclamos de distintos sectores de la comunidad.

Los conductores afirman que la suba de la tasa vehicular agrava los costos de combustible, mantenimiento y operación del transporte.
El alcalde Alexander López afirmó que la moción buscó derogar la tasa vial y restablecer los montos vigentes antes del ajuste.

Para que la medida entre en vigor, la municipalidad deberá remitir la nueva ordenanza al Instituto de la Propiedad (IP), encargado de actualizar el registro correspondiente y dejar sin efecto el aumento previamente autorizado.

El trámite permitirá oficializar el regreso al esquema anterior de cobro y que los contribuyentes vuelvan a pagar las tarifas vigentes antes de la modificación.

Qué pasará con quienes ya pagaron

Las autoridades municipales informaron que las personas que ya cancelaron la tasa vial con el incremento no perderán esos recursos.

Como parte de la resolución, se estableció la creación de un crédito fiscal equivalente al monto pagado de más, que podrá utilizarse para cubrir futuras obligaciones o servicios municipales.

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La derogación de la ordenanza se produjo después de varios días de reclamos de organizaciones locales, entre ellas la Cámara de Comercio e Industria de El Progreso y representantes del sector taxi, quienes señalaron que el ajuste representaba un incremento cercano al 300 % respecto de las tarifas anteriores.

Los dirigentes señalaron que el aumento impactaría directamente la economía de comerciantes, empresarios, transportistas y propietarios de vehículos, por lo que solicitaron a las autoridades municipales revisar la medida.

Un crédito fiscal compensará a quienes pagaron de más por la tasa vial en El Progreso.
Un crédito fiscal compensará a quienes pagaron de más por la tasa vial en El Progreso.

Durante la sesión extraordinaria también estuvieron presentes representantes de distintos sectores del municipio, que participaron en el análisis del tema y respaldaron la decisión de eliminar el incremento.

Luego de cuatro días de protestas protagonizadas por transportistas y ciudadanos que rechazaban el aumento de la tasa vial donde se realizaron plantones, manifestaciones y llamados públicos, ahora con la resolución aprobada por la Corporación Municipal, el siguiente paso será la remisión de la nueva ordenanza al Instituto de la Propiedad (IP) para formalizar la eliminación del incremento.

Mientras tanto, las autoridades municipales deberán ejecutar el mecanismo de crédito fiscal para los contribuyentes que ya habían pagado la tasa con el aumento, una medida con la que buscan cerrar el conflicto y recuperar la confianza de los distintos sectores que durante varios días exigieron la reversión del cobro.

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