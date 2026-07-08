Arquidiócesis de Guatemala advierte sobre la presencia de sacerdotes excomulgados en Quetzaltenango

La Arquidiócesis de Guatemala señaló que la Sociedad Sacerdotal Pío X está excomulgada de la Iglesia Católica desde julio de 2026. (Sociedad Sacerdotal Pío X)

La Arquidiócesis de Los Altos, la segunda más grande de Guatemala, advirtió sobre la presencia del grupo Sociedad Sacerdotal Pío X, la cual está excomulgada de la Iglesia Católica, pero que mantiene presencia en la ciudad capital y en Quetzaltenango.

A través de un comunicado, la Arquidiócesis advirtió que aquellos sacerdotes, diáconos y laicos que asistan conscientes a las celebraciones que tienen lugar en capillas no autorizadas, también serán excomulgados.

De acuerdo con la institución religiosa, las capillas de este grupo están ubicadas en la zona 1 de Quetzaltenango y llevan como nombre “Corazón de María y Santa Filomena”.

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“Son encuentros con sacerdotes excomulgados que vienen de la capital y pretenden tener un lugar en esta Arquidiócesis juntando dinero para una posible capilla cercana: ¡seamos fieles a la unidad de la Iglesia pedida hoy como nunca por su Santidad León XIV!, se lee en el documento.

Comunicado de la Arquidiócesis de Los Altos Quetzaltenango-Totonicapán.

Por su parte, el Arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos Quetzaltenango-Totonicapán, Víctor Hugo Palma, explicó a medios locales que la Sociedad Sacerdotal Pío X “niega el valor del concilio, es decir, afirman que no tiene validez lo que ha dicho la Iglesia en los últimos 70 años, lo cual es un acto de rebeldía”.

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Según dijo, el Papa le solicitó a este grupo que no ordenen obispos, pero han hecho caso omiso a esa petición. También intentó un diálogo, pero no obtuvo una respuesta positiva y se dedicaron a generar una división dentro de la Iglesia Católica, razón por la que a principios de julio de 2026 fueron excomulgados.

El Arzobispo de la Arquidiócesis de Los Altos Quetzaltenango-Totonicapán, Víctor Hugo Palma, da detalles sobre la Sociedad Sacerdotal Pío X, grupo que fue excomulgado por la Iglesia Católica.

Mientras que en el comunicado la Arquidiócesis se refiere que, si cambian de opinión y deciden seguir los lineamientos de la Iglesia Católica, pueden hacerlo llegar por escrito a la Nunciatura, pues hasta ahora han elegido “el camino del pecado y de la división, proponiendo ahora una solución pues ‘el Señor no quiere la muerte del pecador, sino que se convierta y viva’”.

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La respuesta

Por su parte, la Sociedad de San Pío X publicó en su página web un comunicado en el que aseguran que ante la profusión de declaraciones, artículos y entrevistas donde se culpa al grupo de una “fractura dentro de la Iglesia, de desobediencia grave y de un verdadero cisma”, sólo tienen que aclarar que siguen la teología católica extraída de sus fuentes.

“Desobedecer, incluso obstinadamente, al Sumo Pontífice no constituye un cisma. Lo que constituye un cisma es negarse a someterse a él como cabeza de toda la Iglesia”, señalaron, citando al cardenal Tommaso de Vio, conocido como Cayetano.

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De acuerdo con el texto, la Sociedad San Pío X no reconoce al Papa como un Superior de la Iglesia Católica, no obstante, aclaran que “nunca han afirmado conferir poder jurisdiccional a sus obispos y aseguran que sólo actuaron “debido al estado de necesidad en que se encuentra la fe”.

¿Quiénes son?

La Sociedad de San Pío X es una organización considerada como tradicionalista que surgió en 1970 con el apoyo de sacerdotes, seminaristas y laicos simpatizantes. Fue nombrada de esta manera en honor al Papa Pío X, debido a su postura antimodernista, luego de que la Iglesia impulsara cambios para acercarse más a los fieles.

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Un clérigo impone sus manos sobre la cabeza de un obispo auxiliar, que lleva mitra y vestimenta ceremonial, en el transcurso de una ceremonia religiosa. (Sociedad Sacerdotal Pío X)

En 1975 se les retiró formalmente dentro del catolicismo, pero continuaron desarrollándose, no solo en Suiza, sino que en todo el mundo, consagrando obispos sin el respaldo de la Iglesia Católica, por lo que en febrero de 2026 se anunció las intenciones de excomulgación, que quedaron firmes el 2 de julio de este mismo año.