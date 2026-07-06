Los dólares del vestidor: se realiza una inspección ocular en el departamento de Jesica Cirio

La policía ingresó ya al edificio del departamento de Jesica Cirio para una inspección ocular del vestidor

La Justicia concretó este lunes una inspección ocular en el departamento de Jesica Cirio en el barrio porteño de Las Cañitas para determinar si en su vestidor pudieron filmarse las imágenes que mostraron fajos con miles de dólares, ocultos entre ropa, en bolsas y valijas y que fueron difundidas por la prensa.

El procedimiento se realiza por orden del juez federal subrogante de Lomas de Zamora Luis Armella, luego que una testigo declaró que allí podrían haberse filmado esas imágenes y no en la casa de San Vicente donde Cirio vivió con su ex marido, el ex intendente de Lomas de Zamora Martín Insaurralde. El departamento está en el piso 18 del edificio de Ortega y Gasset 1161/1675.

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Además se dispuso otro operativo similar en la casa del country Fincas de San Vicente, en la provincia de Buenos Aires.

Policías realizan una inspección en el departamento de Jésica Cirio

Qué se busca

El objetivo central de estas medidas es determinar si alguno de los vestidores inspeccionados corresponde al escenario donde se registraron videos en los que aparecen fajos de dólares envueltos en bolsas plásticas y guardados en cajones y estantes, imágenes difundidas por el diario La Nación. Los peritos tomaron medidas, relevaron imágenes y buscaron establecer coincidencias físicas entre los espacios inspeccionados y los videos difundidos.

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Efectivos de la Policía Federal que participaron en un allanamiento previo a la casa de San Vicente en octubre de 2023 en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito que se sigue a Insaurralde, no lograron confirmar que el vestidor de los videos coincida con el que vieron durante el procedimiento.

La semana pasada la defensa de Cirio pidió al juzgado volver a tener acceso a ese departamento de Las Cañitas y Armella respondió que el inmueble no está clausurado y que no hay ninguna oposición a que la conductora televisiva ingrese al lugar. La defensa de su exmarido Insaurralde reclamó que las imágenes de esos dólares no sean usadas como prueba al poner en duda su legalidad.

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Aparecieron videos de Jésica Cirio mostrando miles de dólares en su departamento

Las inspecciones oculares se ordenaron en medio de un conflicto con el fiscal del caso, Sergio Mola, a quien Insaurralde pretende apartar. La defensa lo recusó y lo cuestionó por la exposición mediática del caso, sostuvo que hay “hostilidad y persecución” y remarcó que se pidió la detención del ex jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires cuando hay en curso una pericia contable oficial sobre su evolución patrimonial que está terminada en un 91 por ciento y tiene fecha de entrega el próximo 17 de julio. El viernes último el fiscal rechazó apartarse del caso y ahora resolverá el juez Armella.