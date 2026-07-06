La defensa de Claudio Villamide rechazó las acusaciones: “No se puede condenar a personas inocentes por una tragedia”

El tribunal podría dictar el veredicto por el caso ARA San Juan en los próximos días y la expectativa se concentra en una definición este miércoles

La última semana del juicio por el hundimiento del submarino ARA San Juan comenzó con los alegatos finales de las defensas de los cuatro acusados. El proceso podría concluir con un veredicto en los próximos días. La expectativa crece ante la posibilidad de que el tribunal anuncie su decisión este miércoles.

El abogado Juan Pablo Vigliero, defensor de Claudio Javier Villamide, uno de los cuatro ex altos mandos de la Armada acusados, sostuvo en diálogo con Infobae en Vivo que no existe una sola prueba concreta que permita atribuir culpabilidad a su cliente ni a los otros acusados.

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“Las personas son inocentes hasta que vos demuestres lo contrario”, afirmó Vigliero. Remarcó que, tras más de ocho años de instrucción y numerosas declaraciones, la causa no logró establecer las razones técnicas detrás del hundimiento.

El caso del ARA San Juan conmocionó a la sociedad argentina desde el 15 de noviembre de 2017, cuando la nave desapareció en el Atlántico Sur con 44 tripulantes a bordo. El proceso judicial busca esclarecer qué ocurrió y determinar eventuales responsabilidades. Las defensas, entre ellas la del comandante de la Fuerza de Submarinos, Claudio Villamide, expusieron sus argumentos ante el tribunal en esta etapa clave.

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Capitán de Navío Claudio Javier Villamide en su presentacion ante la Bicameral (Archivo)

Alegatos de las defensas y postura sobre las pruebas

Vigliero expuso que los juicios requieren pruebas y no emociones. En sus palabras: “No hay una sola prueba que me indique qué pasó con el submarino San Juan”. Sostuvo que, luego de más de noventa testigos, tres informes de especialistas y un consejo de guerra, el expediente judicial no determinó por qué la nave perdió el control.

El abogado detalló que los juicios en un Estado de derecho se basan en la evidencia. “En el juicio de cuatro meses se demostró que no hay absolutamente nada”, declaró. El abogado mencionó que el submarino se hundió el 15 de noviembre, pero tres días antes había completado un ejercicio exitoso con gran parte de la flota de la Marina Argentina. “El submarino estaba en perfectas condiciones para navegar”, expresó Vigliero.

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Debate sobre el estado de la nave y las condiciones de seguridad

Las querellas en el juicio insisten en que el ARA San Juan navegaba en condiciones inseguras, lo que constituiría un caso de negligencia. Sin embargo, la defensa de Villamide rechaza este planteo. El defensor expuso que se realizaron los mantenimientos correspondientes y que las novedades reportadas eran habituales y no comprometían la seguridad.

La última imagen: dos meses antes de partir a Ushuaia a una misión secreta, toda la tripulación se sacó una foto arriba del ARA San Juan. Fue el 1º de agosto de este año. En ese momento, nadie imaginaba la tragedia.

Vigliero explicó que técnicos y submarinistas declararon para acreditar el estado del submarino. Según el abogado, “declararon 37 submarinistas, que todos están de acuerdo, que declararon técnicos, que declararon los que lo reparaban”. Agregó que algunos de los problemas reportados, como el mal funcionamiento de un triturador de comida o de un lanzador de torpedos, no influyeron en la seguridad de la nave.

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Hipótesis técnica y falta de certezas sobre el hundimiento

El defensor planteó que la causa directa de la tragedia fue que el submarino superó la profundidad de colapso. “La presión del agua empujó brutalmente al casco del submarino, lo aplastó y la gente murió”, explicó Vigliero. El abogado advirtió que no se sabe qué provocó la pérdida de control ni por qué la tripulación no activó maniobras de emergencia para salir a la superficie.

Vigliero afirmó que el submarino contaba con sistemas que, incluso ante fallas, permitían emerger. “Vos accionás lo que llaman unos tanques que tienen muchísimo aire, que sale a presión y te lleva por física el submarino para arriba. Y no pasó nada de esto. Esto es lo extraño”, señaló. El letrado reconoció que la causa no logró esclarecer por qué la tripulación no reaccionó y remarcó que el Estado debe hacerse cargo de la tragedia y de las familias, pero advirtió: “Lo que no podés hacer es acusar gente inocente porque hubo una tragedia”.

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El juicio por el hundimiento del ARA San Juan entró en su última semana con los alegatos finales de las defensas de los cuatro acusados

Rol y antecedentes del acusado

Claudio Villamide, capitán de navío y comandante de la Fuerza de Submarinos al momento del hundimiento, es uno de los cuatro acusados en el proceso. Su defensa sostiene que los informes recibidos sobre el estado del submarino eran de novedades habituales y que ningún reporte comprometía la seguridad de la nave.

Vigliero describió el mecanismo de control y aprobación de salidas al mar: “La Armada, cuando un submarino se posa en el agua para salir a navegar, no es un velero de fin de semana. Intervienen más de treinta componentes de la Armada, más de tres mil efectivos”. El abogado subrayó que la tripulación y el comandante son los primeros responsables de verificar la operatividad del submarino, pero que también existen controles institucionales múltiples.

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En el tramo final del juicio, las defensas expusieron sus alegatos, mientras que la fiscalía responderá antes de que el tribunal escuche las últimas palabras de los acusados. Según el abogado Vigliero, el tribunal anunciará el veredicto inmediatamente después de esta instancia, salvo un breve cuarto intermedio.

Vigliero anticipó que su defendido, Claudio Villamide, hará uso de su derecho a hablar antes del fallo. “Es una persona inocente”, afirmó el abogado. El tribunal, que llevó adelante la audiencia durante los últimos meses, se prepara para emitir una resolución que marcará el cierre de una de las causas más conmocionantes de la historia reciente argentina.

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