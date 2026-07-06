Economía

Cuál es el millonario negocio de Erling Haaland, el verdugo noruego de Brasil en el Mundial 2026

El futbolista que bate récords dentro de la cancha, busca hacerlo también en el mundo del marketing deportivo con su particular peinado

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El futbolista noruego Erling Haaland. Reuters/Vincent Carchietta
El futbolista noruego Erling Haaland. Reuters/Vincent Carchietta

Lejos de limitarse a los goles y los récords dentro de la cancha, Erling Haaland, que viene de eliminar a Brasil de la Copa del Mundo con sus dos goles, también demuestra tener un gran olfato para los negocios. El delantero del Manchester City decidió convertir un hábito personal en una inversión millonaria al transformarse en accionista de Kknekki, la marca de gomitas para el cabello que utiliza para mantener su característico peinado.

En lugar de firmar un contrato publicitario tradicional, el futbolista noruego optó por un camino diferente: convertirse en uno de los dueños de la empresa. La decisión llegó después de años utilizando el producto y convencido del potencial de la marca.

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“¿Qué hizo Haaland? En lugar de seguir comprando gomitas de pelo todos los años o de hacer un acuerdo para una publicidad, dijo ‘no, ¿para qué una publicidad? Yo mejor quiero ser socio de esta marca. Lo que hizo fue asociarse con la marca de gomitas de pelo que él usaba en el 2023″, comentó la periodista Cecilia Boufflet en Infobae en Vivo.

La apuesta del delantero noruego dio resultados rápidamente. Tras la incorporación de Haaland como accionista en 2023, la compañía registró un crecimiento del 10% en su facturación durante 2024. Pero el gran salto de Kknekki llegó en 2025, cuando la empresa impulsó su expansión en Asia aprovechando la imagen internacional del futbolista. Esa estrategia permitió incrementar el negocio en un 50%, consolidando a Kknekki en nuevos mercados.

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Lo que comenzó como una elección estética personal se consolidó como una jugada comercial: Erling Haaland, delantero del Manchester City, se convirtió en accionista de Kknekki, la marca de gomitas de pelo que usa para hacerse su peinado característico.

El fenómeno también se trasladó a las ventas. La marca lanzó un kit especial con las ocho gomitas que utiliza Haaland, presentado en una caja con distintos colores inspirados en las camisetas que más vistió a lo largo de su carrera, además de dos tonos neutros pensados para el uso diario.

El propio delantero explicó que suele combinar el color de la gomita con la camiseta que lleva puesta, un detalle que terminó convirtiéndose en parte de su identidad y en un argumento de venta para la marca. Esa costumbre, que durante años pasó inadvertida para muchos hinchas, terminó convirtiéndose en un sello distintivo de su imagen pública.

El set especial de gomitas de pelo con la imagen de Haaland tiene un precio de 28 euros y se convirtió en un verdadero éxito comercial. Con la creciente popularidad del delantero y su proyección como una de las grandes figuras del fútbol mundial, el producto agotó rápidamente su stock, impulsado por la demanda de fanáticos que buscan replicar el estilo del goleador.

Un hombre joven con pelo rubio posa de frente con múltiples gomitas de pelo de colores alrededor del cuello, vestido con una prenda blanca
El set especial tiene un precio de 28 euros y se convirtió en un verdadero éxito comercial

En el último año, las ventas de la marca superaron los 10 millones de unidades, una cifra especialmente significativa si se tiene en cuenta que cada gomita común se comercializa por un precio de entre 3 y 4 euros.

Así, mientras continúa brillando en las canchas, Haaland también construye un exitoso negocio fuera del fútbol, demostrando que su capacidad para generar millones no se limita únicamente a los goles.

Kknekki nació en Corea del Sur en 1987 y, con el paso de los años, pasó a formar parte de la empresa noruega Bon Dep, responsable de su diseño, desarrollo y expansión internacional.

La firma logró diferenciarse en un mercado muy competitivo. Sus gomitas están confeccionadas con una técnica de tejido de más de 60 hilos entrelazados. Además, no poseen piezas metálicas, lo que evita que el cabello se enganche o se quiebre y son resistentes al agua.

Hombre rubio con pelo recogido, camiseta azul, manos entrelazadas. Lleva pulseras de gomitas elásticas y un reloj. Fondo de pared de azulejos azules
Kknekki nació en Corea del Sur en 1987 y, con el paso de los años, pasó a formar parte de la empresa noruega Bon Dep

Aunque sus orígenes están en Asia, Kknekki se transformó en una marca de alcance global. Actualmente sus productos se comercializan en unas 6.000 tiendas alrededor del mundo y la compañía ofrece más de 700 combinaciones de colores, con nuevas colecciones cada temporada.

Esa expansión internacional fue uno de los principales motivos que llevaron a Erling Haaland a apostar por la empresa como accionista, convencido de que el potencial de crecimiento iba mucho más allá del mercado europeo.

Cinco paquetes de gomitas para el pelo marca KKNEKKI con tres unidades cada uno, en colores naranja, azul marino y blanco estampado, dispuestas en diagonal
Gomitas para el pelo de Kknekki

El caso del delantero noruego demuestra cómo las figuras del deporte de alto rendimiento diversifican cada vez más sus fuentes de ingresos mediante inversiones estratégicas.

En lugar de limitarse a los contratos deportivos y publicitarios, muchos atletas buscan participar activamente en compañías con potencial de crecimiento, aprovechando tanto su capital como el enorme alcance de su imagen a nivel global.

De cara a los próximos años, la compañía apunta a seguir ampliando su presencia en mercados estratégicos y reforzar su catálogo con nuevas colecciones y ediciones limitadas.

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