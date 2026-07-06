Cultura

Abdulrazak Gurnah, escritor tanzano: “Hay mezquindad y avaricia en las naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”

Con estas palabras, el Premio Nobel de Literatura nacido en la región de Zanzíbar sacudió la conciencia de Occidente al desnudar no solo la crisis global de refugiados, sino la amnesia histórica de las grandes potencias

Guardar
Google icon
Abdulrazak Gurnah visitó Perú en el marco del Hay Festival Arequipa 2024. (Foto: La tercera)
Abdulrazak Gurnah, escritor tanzano: “Hay mezquindad y avaricia en las naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente” (Foto: La tercera)

Pocas voces poseen la capacidad de Abdulrazak Gurnah para transformar el dolor del desarraigo en una radiografía geopolítica implacable. Cuando obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 2021, el mundo occidental se vio obligado a mirar hacia una realidad que prefería mantener bajo la alfombra de la burocracia fronteriza. “Hay una especie de mezquindad y avaricia por parte de estas naciones prósperas que dicen: no queremos a esta gente”, dijo poco después en una entrevista con The New York Times.

La frase no fue un exabrupto; fue la destilación de una vida entera dedicada a observar cómo los imperios cierran sus puertas a las mismas vidas que previamente desarticularon. Para comprender el peso de estas palabras, es necesario viajar al territorio donde Gurnah mejor despliega sus herramientas: la ficción de su celebrada novela A orillas del mar. Publicada originalmente en 2001, es considerada por la crítica internacional como la obra más política, filosófica y madura del autor.

PUBLICIDAD

La trama sigue el cruce de dos vidas rotas: Saleh Omar, un comerciante de Zanzíbar de 65 años que llega al aeropuerto de Gatwick con un pasaporte falso y una caja de incienso, y Latif Mahmud, un poeta e intelectual de su misma tierra exiliado en Londres hace décadas. El libro posee una importancia fundacional en la literatura poscolonial porque invierte la mirada tradicional del viajero: aquí el territorio europeo no es un espacio de libertad o iluminación, sino un laberinto kafkiano de hostilidad.

Abdulrazak Gurnah con su libro A orillas del mar
Donde Gurnah mejor despliega sus herramientas es en "A orillas del mar", publicada originalmente en 2001

En las primeras páginas de A orillas del mar, Saleh Omar describe los centros de detención británicos con una sobriedad asfixiante, donde la “amabilidad” no existe como un valor humano, sino como una transacción económica racionada por el Estado. Es precisamente en ese escenario de ficción donde la famosa frase del autor encuentra su genealogía. La “mezquindad” que Abdulrazak Gurnah denunció ante la prensa en 2021 es la misma que Saleh Omar experimenta en la novela veinte años antes.

PUBLICIDAD

No se trata únicamente de un rechazo físico en una frontera, sino de una avaricia moral: la negativa de las naciones ricas a compartir el bienestar económico y la seguridad que, paradójicamente, construyeron expoliando los recursos del hemisferio sur. La idea que transmite la frase resume de manera perfecta el corpus ideológico de su autor por tres razones fundamentales. La primera, la denuncia de la amnesia colonial: para el escritor, la s potencias occidentales padecen una pérdida de memoria selectiva.

En segundo lugar, el desmontaje del lenguaje burocrático: al utilizar palabras con tanta carga ética como “mezquindad” y “avaricia”, el Nobel le quita a la política migratoria su disfraz técnico. De este modo, no se trata de un problema de “capacidad de absorción” o de “cuotas migratorias”; se trata de una decisión moral de exclusión. Y en tercer lugar, la restitución de la complejidad humana: al refugiado le devuelve su historia, sus contradicciones, sus secretos y su dignidad frente al desprecio institucional.

Abdulrazak Gurnah ganó el Premio Nobel de Literatura en el 2021. (Foto: El periódico mediterraneo)
Abdulrazak Gurnah nació en 1948 en Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África (Foto: El periódico mediterraneo)

El valor de la literatura de Abdulrazak Gurnah —y la razón por la cual su voz sigue siendo una referencia incómoda— radica en que sus textos no envejecen porque las fronteras reales del mundo continúan cerrándose con la misma violencia silenciosa. La potencia de sus palabras nos deja una advertencia filosófica: la verdadera decadencia de una sociedad próspera no se mide por la caída de sus mercados, sino por el tamaño de la mezquindad con la que protege sus privilegios frente al llamado de auxilio del otro.

¿Quién es Abdulrazak Gurnah?

Abdulrazak Gurnah nació en 1948 en Zanzíbar, una región semiautónoma de Tanzania que comprende un par de islas alejadas de la costa oriental de África. Es un reconocido escritor y académico afincado en el Reino Unido desde los 18 años, donde se exilió debido a la persecución política y desarrolló una carrera como profesor de literatura poscolonial en la Universidad de Kent. Galardonado con el Nobel de Literatura en 2021, su obra se centra en el impacto del colonialismo y la experiencia de los refugiados.

Su consagración literaria se construyó a través de una decena de ficciones imprescindibles, entre las que destacan Paraíso (1994), una obra fundamental nominada al Premio Booker que narra la pérdida de la inocencia en una África Oriental al borde de la colonización, y Precario silencio (1996), que explora el peso psicológico de un inmigrante que regresa a su tierra natal. A estas piezas se suman novela A orillas del mar (2001), de El desertor (2005), El último regalo (2011), y La vida, después.

Temas Relacionados

Abdulrazak GurnahCulturaLibrosMigraciónLiteraturaFilosofía

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Cómo se escribe: recepcionar, uso adecuado

La Real Academia Española tiene como principal función el velar por la lengua española ante su continua adaptación a las necesidades de los hablantes

Cómo se escribe: recepcionar, uso adecuado

El alma es una araña, el león manda y quien acecha es un lobo: qué animales nos definen

Ivana Costa, doctora en Filosofía, investigó cómo caballos, mariposas, abejas y cangrejos sirvieron para pensarnos. El caso del rinoceronte

El alma es una araña, el león manda y quien acecha es un lobo: qué animales nos definen

El Museo de la Cárcova, la joya oculta de Puerto Madero, reluce con su nuevo guion

Tras una remodelación integral, el espacio de la Universidad Nacional de las Artes cambia el relato de su colección y pone el foco en la enseñanza artística pública, el rol estatal y el uso pedagógico de las copias

El Museo de la Cárcova, la joya oculta de Puerto Madero, reluce con su nuevo guion

La belleza de la semana: seis pinturas que convirtieron la lectura en un acto visual

Seis artistas de distintas épocas y tradiciones encontraron en el acto de leer un motivo tan fértil como cualquier batalla o paisaje

La belleza de la semana: seis pinturas que convirtieron la lectura en un acto visual

Carlos Castaneda: la misteriosa vida del bestseller, que pasó de gurú de culto a líder de una peligrosa secta

La nueva biografía de Ru Marshall, “American Trickster”, revisa el ascenso del autor peruano, desmonta el mito de Don Juan y sigue la ruta que lo llevó de fenómeno editorial a líder de un círculo sectario

Carlos Castaneda: la misteriosa vida del bestseller, que pasó de gurú de culto a líder de una peligrosa secta

DEPORTES

Cómo cambió el físico de los futbolistas de élite en los últimos 50 años

Cómo cambió el físico de los futbolistas de élite en los últimos 50 años

Pochettino habló de la polémica decisión de la FIFA de levantarle la sanción a una figura de EEUU: “Es fantástico”

“Cruzó una línea roja”: duro comunicado de la UEFA tras la habilitación al goleador de Estados Unidos que había sido expulsado

Preocupación en Inglaterra: una figura se lesionó durante los festejos y peligra su presencia en el Mundial

El FBI detuvo en Kentucky al exjugador universitario Kerr Kriisa por un presunto fraude multimillonario

TELESHOW

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

El fuerte cruce entre Yanina Latorre y Mauro Icardi sumó otro capítulo: “Lo demás es cotillón”

Nancy Dupláa recordó a su mamá a un año de su fallecimiento: “La más linda”

Natalia Oreiro recordó el desafío de interpretar a Eva Perón en Santa Evita: “El miedo de los hombres a la mujer sin miedo”

El Polaco contó que Karina La Princesita está de novia y ella reaccionó: “No le doy importancia a lo que dice”

Las fotos de Tini Stoessel en el Mundial y el halago de Rodrigo de Paul: “Qué linda sos”

INFOBAE AMÉRICA

Orna Mizrahi: “No veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés”

Orna Mizrahi: “No veo a las Fuerzas de Defensa de Israel retirándose de todo el territorio libanés”

Remesas, lavado de dinero y opacidad: expertos advierten sobre riesgos en el sistema financiero mexicano

La Mayoría Norteña

El régimen de Irán inició la procesión fúnebre de Ali Khamenei en Teherán con un fuerte operativo militar y la ausencia de Mojtaba

Rusia lanzó un nuevo ataque masivo con drones y misiles sobre Kiev en vísperas de la cumbre de la OTAN: al menos 14 muertos