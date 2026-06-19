El ex titular de la UIA Juan Carlos Lascurain tiene plazo hasta el lunes para entregarse a la justicia

El próximo 22 de junio vencerá el plazo que tiene Juan Carlos Lascurain para entregarse a la justicia, con el propósito de cumplir la pena de cuatro años de prisión por el desvío de fondos públicos destinados a la obra vial de acceso a Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

Un fallo de la Corte Suprema dejó firme la sentencia del Tribunal Oral Federal 7, que también alcanza a otros dos condenados. Se trata del ex interventor de la antigua compañía estatal, Atanacio Pérez Osuna; y el ex asesor Juan Marcelo Vargas. Por otro lado, confirmó la absolución del ex coordinador de YCRT, Miguel Ángel Larregina.

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Según pudo saber Infobae, la defensa de Lascurain presentó un pedido de arresto domiciliario que, entre otros motivos, se sustenta en que el empresario cumplió 79 años y enfrenta problemas de salud.

El juez de ejecución, Germán Castelli, tuvo en cuenta el planteo y ordenó que se inicie el trámite, que se resolverá una vez que se incorporen al expediente los informes requeridos y se dé vista a todas las partes del proceso.

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Juez federal Germán Castelli

Mientras tanto, el ex presidente de la Unión Industrial Argentina (UIA) entre 2007 y 2009 deberá acatar la orden del TOF 7, que dispuso que en el plazo definido se presente en la sede ubicada en el sexto piso del Palacio de Justicia, en Talcahuano 550, para “cumplir la pena de prisión que le fuera impuesta”.

Lascurain estuvo preso cuatro meses durante 2018 en el marco de la causa Cuadernos, hasta que obtuvo el arresto domiciliario por su edad y motivos de humanidad, y posteriormente fue excarcelado.

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La fiscal Fabiana León había reclamado la detención inmediata de Lascurain, de Pérez Osuna y de Vargas, tras la resolución que firmaron los integrantes de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, que desestimó el recurso de los condenados a través de la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación.

La causa

El juicio por los hechos de corrupción detectados en la construcción del denominado “Camino de los Mineros” que mejoraba el acceso a la planta de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio terminó en el año 2019 con la condena de Juan Carlos Lascurain por el delito de peculado.

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(OPI Santa Cruz)

La empresa que debía ejecutar la obra era Fainser S.A., vinculada a Lascurain, y estaba presidida por Romina Mercado, sobrina de la expresidenta Cristina Kirchner e hija de Alicia Kirchner. En el juicio oral, el empresario reconoció que había cobrado ese anticipo y sostuvo que lo destinó a contratar personal y a poner en marcha la futura obra.

La maniobra consistió en transferir 50 millones de pesos a Fainser S.A. mediante tres cheques: dos librados el 30 de noviembre y uno el 9 de diciembre de 2015, en los días del cambio de gobierno nacional.

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Así las cosas, está pendiente otro juicio por el supuesto desvío de 264 millones de pesos destinados a obras en la mina de carbón de Río Turbio, en el que está imputado el exministro de Planificación Federal Julio De Vido.