Judiciales

Espionaje a jueces: citaron a indagatoria a tres acusados por asociación ilícita

Las víctimas fueron jueces de la Corte Suprema, de Casación y tribunales orales, entre otros

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Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro
Elias Ezequiel Nuñes Pinheiro, uno de los tres acusados por hackear a jueces y funcionarios

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi citó este lunes a declaración indagatoria a tres acusados de integrar una asociación ilícita que hackeó y espió a jueces y funcionarios mediante el acceso ilegal a datos y comunicaciones.

La causa involucra al espía inorgánico Ariel Zanchetta, al hacker misionero Ezequiel Nuñes Pinheiro y a un nuevo imputado, el creador del sitio DARK PFA, identificado como Tomás Patricio Hválica. Fueron citados a declaración indagatoria entre el 17 y el 24 de junio próximos. Los dos primeros ya están procesados por otros delitos y ampliarán el trámite ante la decisión de agregar la acusación de asociación ilícita.

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Las víctimas

Entre las víctimas del esquema de espionaje figuran ministros de la Corte Suprema como Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, así como los jueces de Casación Mariano Borinsky y Gustavo Hornos. También resultaron afectados Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, quienes integraron el tribunal que juzgó a la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad. Además fueron víctimas el entonces diputado Diego Santilli y el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.

Las indagatorias están programadas para el 17 (Zanchetta), el 19 (Nuñes Pinheiro) y el 24 de junio (Hválica). Además de avanzar sobre los sospechosos, Martínez De Giorgi ordenó a la División Análisis de Evidencia Digital Forense de Gendarmería Nacional que finalicen de manera urgente con el análisis de los dispositivos y materiales incautados.

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El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lleva adelante la investigación por espionaje a ministros de la Corte Suprema (Nicolás Stulberg)
El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi lleva adelante la investigación por espionaje a ministros de la Corte Suprema (Nicolás Stulberg)

“Atento al tiempo transcurrido desde el inicio de las tareas periciales y la naturaleza de las actuaciones, requiérase al Jefe de la División Análisis de Evidencia Digital Forense del Departamento Forensia Digital de la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de Gendarmería Nacional Argentina, que con carácter urgente proceda a la producción del análisis del contenido de los elementos remanentes pendientes de estudio, a cuyo fin deberá arbitrar todos los medios necesarios para la pronta finalización de la labor encomendada", resolvió el magistrado en la resolución a la que accedió Infobae.

El expediente cobró impulso tras el pedido de la jueza porteña Araceli Martínez, quien consultó sobre la situación procesal de Nuñes Pinheiro en función de un posible acuerdo de juicio abreviado por delitos de violación de secretos y privacidad en una causa que lleva en su juzgado. El juez federal respondió que Pinheiro fue procesado por estos delitos y también por tentativa de estafa y asociación ilícita, con prisión preventiva y embargo de bienes, decisión confirmada por la Cámara Federal porteña. Fue excarcelado tiempo después.

La causa se encuentra en trámite y el cruce de información entre los dos fueros apunta a evitar que resoluciones en la justicia porteña interfieran con el avance de la investigación federal. Entre los datos incorporados figura que Nuñes Pinheiro reconoció en indagatoria su contacto con el usuario “ElJuanxd” a través de Telegram para realizar hackeos en agosto de 2022, orientados a obtener información de teléfonos de jueces y funcionarios.

Por su parte y según la acusación, Zanchetta, ex policía, habría accedido a bases de datos como SudamericaData y realizado más de dos mil búsquedas de magistrados y figuras públicas, varias de ellas víctimas de hackeos posteriores.

El tercer imputado, Tomás Patricio Hválica, será indagado por primera vez en la causa. Creó el sitio DARK PFA, desde donde se podía acceder a la base de datos de la deep web para obtener información personal de cualquier persona seleccionada. Según declaró Nuñes Pinheiro en 2023, recurría a esa plataforma para extraer datos necesarios para sus hackeos.

La investigación federal, según fuentes judiciales, se centra en determinar el alcance y la estructura de la supuesta asociación ilícita, así como el destino de la información obtenida y los eventuales responsables en la cadena de mando de las operaciones.

Qué se investiga

La causa investiga una denuncia por la creación de líneas telefónicas a nombre de los ministros de la Corte Suprema Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, entre otros. También abarca el hackeo que sufrieron dos jueces de Casación, Mariano Borinsky y Gustavo Hornos, y dos magistrados que llevaban adelante el juicio contra CFK, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, junto al entonces diputado Diego Santilli y el ex ministro de Seguridad porteño, entre otros.

Por el caso fue detenido inicialmente Nuñes Pinheiro, un joven que reconoció que en agosto del 2022 se contactó con él, vía Telegram, el usuario “ElJuanxd” y le hizo una serie de encargos. El objetivo eran los celulares de jueces y funcionarios. Tras pagarle, “ElJuanxd” desapareció, declaró en indagatoria.

También estuvo detenido y está procesado Ariel Zanchetta, el ex policía que el mismo día del hackeo a Borinsky buscó sus datos en la base SudamericaData, en donde sólo en 2022 había hecho otras dos mil búsquedas de magistrados, políticos y artistas –varios de ellos luego hackeados-. Zanchetta se excusó diciendo ser periodista, pero en sus diálogos quedó expuesto que sería un agente inorgánico de la SIDE, tal como sostuvo la fiscalía.

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