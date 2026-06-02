Judiciales

Caso Odebrecht: con dificultades técnicas por la falta de internet, concluyó la etapa de los alegatos

Los problemas de conectividad demoraron el inicio del debate oral. Cuando lograron conectarse, la fiscalía rechazó los planteos de prescripción de las defensas

Guardar
Google icon
El juicio oral por el caso Odebrecht dio por concluída la etapa de los alegatos
El juicio oral por el caso Odebrecht dio por concluída la etapa de los alegatos

La caída del sistema de internet en los Tribunales Federales de Comodoro Py complicó el inicio de la audiencia del juicio oral de la causa Odebrecht, que investiga el presunto direccionamiento en la licitación de las obras de la segunda ampliación de los gasoductos TGN y TGS.

De hecho, desde la Dirección de Tecnología se informó el corte de fibra óptica, que se pudo reparar parcialmente, de modo que las intermitencias derivaron en la suspensión del debate en otros tribunales orales, por ejemplo en los Cuadernos de la corrupción.

PUBLICIDAD

A pesar de las complicaciones, en Odebrecht la mayoría de las partes lograron unirse a la videoconferencia con otras redes desde afuera del edificio, incluso utilizando los datos que les proveen sus servicios telefónicos personales. Los que participaron desde el tribunal debieron sortear los problemas de inestabilidad en la conexión.

Así las cosas, durante la jornada de hoy la fiscalía rechazó los planteos de las defensas que pidieron la prescripción del delito atribuido por plazo razonable, teniendo en cuenta el tiempo transcurrido desde que se abrió el expediente en 2007.

PUBLICIDAD

El Tribunal Oral Federal 2, integrado por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Néstor Costabel, dio por concluida la etapa de alegatos para anunciar que en el próximo encuentro comenzarán a escucharse las últimas palabras de los imputados antes de dar a conocer el veredicto. No obstante, postergaron la definición de la fecha, que podría fijarse para la semana que viene o la siguiente.

La causa

El expediente surgió como una extracción de testimonio de la investigación Skanska en el año 2007, en base a la sospecha de supuestas irregularidades en la contratación de Odebrecht para las obras de ampliación en Transportadora de Gas del Norte (TGN) y Transportadora de Gas del Sur (TGS).

Los imputados que llegaron a juicio son el exministro de Planificación Julio De Vido; el exsecretario de Energía, Daniel Cámeron; el exsubsecretario de Combustibles, Cristian Folgar; el exvicepresidente de CAMMESA, Luis Beuret; y el exsubgerente de la compañía, Julio Armando Bragulat.

Para el fiscal Diego Luciani, De Vido creó el marco normativo y delegó facultades en los funcionarios del área de energía con el propósito de que se confeccionara “un auténtico traje a medida de Odebrecht”.

En su alegato indicó que esa nueva reglamentación habría permitido “la posibilidad de seleccionar al proveedor de bienes y/o servicios al propio criterio del adjudicatario”, con el único objetivo de direccionar la contratación.

Julio de Vido y Néstor Kirchner (NA)
Julio de Vido y Néstor Kirchner (NA)

Con esta hipótesis, solicitó para Julio De Vido y Daniel Cámeron 4 años de prisión por el delito de presuntas negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas.

En tanto, para Cristian Folgar y Luis Beuret, requirió 3 años y 6 meses. Mientras que para Julio Armando Bragulat pidió la absolución tras considerar que su participación no fue acreditada.

Por su parte, las defensas reclamaron la absolución para todos los procesados. Los abogados coincidieron en que el proceso de contratación se realizó de acuerdo a las normas vigentes en medio de la emergencia económica y energética.

El abogado de De Vido, Gabriel Palmeiro, se refirió en duros términos contra la acusación al afirmar que “la retórica fiscal estigmatizante jugaba con la palabra arquitectura de la normativa sin analizar la normativa”.

Recordemos que el exministro también está procesado en el primer tramo de la causa denominado Skanska, que en forma paralela tramita en el TOF 4, y en la que también está cerca de conocerse el veredicto.

Este caso, considerado el primer escándalo de corrupción que sacudió al gobierno de Néstor Kirchner, mantiene en el banquillo de los acusados a 30 exfuncionarios y empresarios entre los que figuran el exsecretario de Obras Públicas, José López.

Para ellos, el fiscal Abel Córdoba pidió 5 años de prisión como supuestos responsables del funcionamiento de un esquema de pagos de coimas a cambio de orientar la licitación de las obras hacia la empresa de origen sueco.

Temas Relacionados

odebrechtDe VidointernetComodoro PyÚltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Elevaron a juicio el caso de la jubilada lesionada en la marcha en la que hirieron al fotógrafo Pablo Grillo

La jueza federal María Servini ordenó un juicio correccional que por sorteo recayó en el juzgado federal 9

Elevaron a juicio el caso de la jubilada lesionada en la marcha en la que hirieron al fotógrafo Pablo Grillo

Encontraron equipos de espionaje en el departamento del ex presidente de ARSAT, investigado por corrupción

Facundo Leal fue funcionario en las gestiones de Alberto Fernández y Javier Milei. Es el principal acusado en la causa donde se investiga un entramado detrás de la contratación de una empresa de logística. También le incautaron drogas y millones de dólares

Encontraron equipos de espionaje en el departamento del ex presidente de ARSAT, investigado por corrupción

Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza cuyo pliego el Gobierno pidió retirar

Es secretaria de Cámara del Tribunal Oral Federal N° 1 de La Plata desde 2009, docente universitaria y especialista en derecho penal. El Ejecutivo solicitó al Senado dejar sin efecto su nombramiento para el TOF N° 3 de esa ciudad

Quién es María Verónica Michelli, la candidata a jueza cuyo pliego el Gobierno pidió retirar

Rulo cambiario: la Justicia quiere saber quién visitaba a Piccirillo y a Migueles en Nordelta

Se investigan maniobras multimillonarias con la compra de dólar a precio oficial durante el cepo, su posterior venta a valor blue y delitos con permisos de importación durante 2023

Rulo cambiario: la Justicia quiere saber quién visitaba a Piccirillo y a Migueles en Nordelta

El fiscal Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación por pedir retirar el pliego de una jueza

La solicitud presentada ante la justicia federal busca determinar si la exclusión de María Verónica Michelli estuvo basada en criterios profesionales o hubo otras razones. El tema generó una nueva interna en el Gobierno con Patricia Bullrich

El fiscal Marijuan pidió investigar al Gobierno por presunta discriminación por pedir retirar el pliego de una jueza

DEPORTES

Boca Juniors hizo oficial la salida de Claudio Úbeda: el comunicado del club

Boca Juniors hizo oficial la salida de Claudio Úbeda: el comunicado del club

Roland Garros y la última resistencia del tenis: por qué sigue usando jueces de línea y la gran polémica de esta edición

La decisión clave que tomó el Inter Miami mientras Lionel Messi se enfoca en el Mundial 2026

Alerta en Uruguay antes del Mundial: se lesionó una de las máximas figuras de Bielsa y podría quedar afuera

El exigente plan de Lionel Scaloni antes del Mundial y el primer equipo que paró de cara al amistoso de Argentina con Honduras

TELESHOW

La felicidad de Rocío Robles por el acercamiento de Araceli González y Adrián Suar: “La familia es lo primero”

La felicidad de Rocío Robles por el acercamiento de Araceli González y Adrián Suar: “La familia es lo primero”

Marcelo Tinelli palpita su viaje al Mundial 2026 con un video retro junto a Lionel Messi: “Lo llevo en mi corazón”

Mica Viciconte criticó el regreso de Sol Abraham a Gran Hermano: “No me gusta el trato especial”

El cambio de planes de Jimena Barón con la remodelación de su casa y las nuevas discusiones con Matías Palleiro

Del espejo y la ducha a la calle y a los bares: el álbum personal de Sofía Solá de sus días en Barcelona

INFOBAE AMÉRICA

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Investigan presunto feminicidio por envenenamiento en el interior de un motel en República Dominicana

Honduras declara obligatoria la vacuna contra el sarampión

Panamá genera miles de nuevos puestos, aunque la mayoría no son permanentes

Gobierno de Guatemala confirma hipótesis de fuga internacional de cuatro pandilleros tras escape en Fraijanes II en noviembre de 2025

De El Salvador a Nueva York: La historia de Alexandra Funes, la compositora que triunfa en el cine y la televisión